Volley Mercato: Vallefoglia sceglie la pallegiatrice Jenna Gray

La carriera-

Jenna si è poi è trasferita in Europa, giocando due stagioni nel Dresdner (Germania), con cui ha vinto uno scudetto e una Supercoppa nazionale; nel campionato successivo ha militato nel Cannes, in Francia, per poi trasferirsi in Brasile, dove ha giocato due stagioni con il Gerdau Minas e l’ultima con l’Osasco São Cristóvão Saúde. Con il Minas ha vinto uno scudetto, due Supercoppe nazionali, un campionato sudamericano per club e un campionato statale, mentre con l’Osasco ha vinto la Supercoppa e la Coppa nazionale. Nell’ultima stagione ha inoltre vinto il premio come migliore palleggiatrice del campionato. Da giovanissima ha praticato ad alto livello anche il lancio del giavellotto, piazzandosi terza nel campionato nazionale del 2019. Viene da una famiglia di sportivi: suo padre Brian ha giocato a baseball a livello universitario alla Kansas University, mentre sua madre Debbie ha praticato atletica leggera alla Kansas State University. La sua sorella maggiore, Rachel, ha giocato a pallavolo all’Università della Virginia. Un suo cugino, Riley Pint, era un lanciatore di baseball che nel 2016 è stato prima scelta dei Colorado Rockies.

Le parole di Jenna Gray-

«Ho scelto Vallefoglia perché è una società con una tradizione importante e negli anni ha avuto nel proprio roster tante giocatrici di grande livello. Giocare in Italia è sempre stato uno dei miei obiettivi: la Serie A1 è uno dei campionati più competitivi al mondo ed è un privilegio poter vivere questa esperienza. Spero di continuare a migliorare ogni giorno e di poter aiutare la squadra a raggiungere risultati importanti. Credo che ci siano tutte le possibilità per disputare una grande stagione e conquistare nuovi successi insieme».

Le parole del tecnico Andrea Pistola

« Si tratta di una pedina importante per la nostra squadra, ha una grossa esperienza a livello internazionale avendo giocato già in Europa che in Brasile e un’ottima attitudine nell’impatto sulla squadra e a livello mentale. Pensiamo che possa farci fare un ulteriore salto di qualità. Per lei venire a giocare in Italia è una grandissima sfida, ha accolto la nostra chiamata con estremo piacere; da parte nostra siamo molto felici di averla nel nostro roster. È capace di giocare in tutte le zone, riesce a sviluppare un gioco veloce anche in zona 4, il che può essere particolarmente consono alle caratteristiche delle nostre attaccanti. Siamo fiduciosi che sarà una bella scoperta per il campionato italiano e soprattutto per la Megabox ».