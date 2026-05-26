Volley mercato: Conegliano conferma l'azzurra Sarah Fahr  

Nata a Kulmbach (Germania) e cresciuta in Toscana a Piombino, Sarah Fahr muove i primi passi nel volley nella squadra locale prima di trasferirsi a Novara nel 2016, dove gioca con la formazione giovanile in B1 e si allena con la prima squadra. Con il Club Italia, nella stagione 2018-19, fa il suo esordio in A1, campionato che disputa anche l’anno successivo con la maglia di Firenze. Pantera dal 2020, Fahr ha superato due gravi infortuni per diventare una protagonista mondiale in gialloblù e con la Nazionale: in azzurro conta un Europeo, 2 Nations League, un Mondiale e un indimenticabile Oro olimpico a Parigi nel 2024.

NUMERI E PALMARES CON LA PROSECCO DOC-

Centrale di rarissima affidabilità, a 24 anni Fahr è già un simbolo di Conegliano grazie ai 20 trofei conquistati con il club: 6 Scudetti, 6 Coppe Italia, 4 Supercoppe, 1 Mondiale per Club e 3 CEV Champions League. Da Pantera conta 178 presenze (5a di sempre), 1511 punti (7a), 358 muri (2a dietro De Kruijf) e 109 aces. Quanto a titoli personali, Sarah vanta un MVP della Supercoppa 2024 ed è stata eletta miglior centrale del Mondiale per Club 2024.

LA SUA ULTIMA STAGIONE-

Nelle competizioni italiane, alla sua sesta stagione da Pantera Fahr ha collezionato 37 presenze arricchite da 263 punti e 72 muri, mentre in Champions League la centrale ha giocato 9 partite impreziosite da 70 punti. Già simbolo del club a 24 anni, Sarah ha vinto l’accoppiata Scudetto e Coppa Italia in ogni stagione da quando è a Conegliano.

LE PAROLE DI SARAH FAHR-

«Sono davvero felice di continuare questa avventura con Conegliano. Indossare questa maglia per il settimo anno consecutivo è motivo di grande orgoglio e voglio ringraziare la società, lo staff e tutti coloro che ci sostengono ogni stagione», ha dichiarato Sarah Fahr.L’ultimo anno ci ha messo spesso alla prova, ma ci ha anche insegnato tanto e siamo pronte a ripartire con ancora più motivazione. Ritrovare compagne con cui condivido questo percorso da tempo è speciale, così come sarà conoscere le nuove arrivate, che porteranno entusiasmo ed energie fresche al gruppo», ha aggiunto la centrale azzurra.Ora mi aspetta l’estate con la nazionale, ma non vedo già l’ora di tornare al Palaverde a settembre e regalare nuove emozioni ai nostri tifosi».