Volley Mercato: Katja Eckl da Busto a Chieri

CHIERI (TORINO)- Katja Eckl è la nona giocatrice nel roster della Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 per la stagione 2026/2027. Vestirà la maglia numero 7. Va ad affiancare Anna Gray, Yasmina Akrari e Marina Lubian completando il reparto centrale, rinnovato per tre quarti e, per la prima volta da quando il club milita in A1, tutto italiano.

LA CARRIERA-

Classe 2003, nata a Bolzano, 188 cm d’altezza, Katja Eckl si forma pallavolisticamente nelle giovanili dell’Imoco Martignacco. Dal 2019 milita per due stagioni in B1 a San Donà di Piave, quindi dal 2021 gioca tre anni in A2 con Martignacco e Talmassons. Nel 2024 sbarca nella massima categoria a Conegliano, dove conquista tutti i cinque trofei in palio nella stagione. Nel 2025/2026 sempre in A1 difende i colori di Busto Arsizio.

Con le nazionali giovanili si aggiudica nel 2023 l’argento iridato Under 21 e nel 2024 e l’oro continentale Under 22, con tanto di premio di miglior centrale del campionato europeo. Nel 2025 debutta con la nazionale maggiore e contribuisce alla conquista della medaglia d’oro nelle Universiadi. Inserita da Julio Velasco fra le 30 giocatrici per la VNL 2026, si sta attualmente allenando con la nazionale B per i Giochi del Mediterraneo in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre.

Le parole di Katja Eckl

«Ho accettato la proposta di Chieri perché mi ispira molto e mi dà concrete possibilità per la mia crescita. Da avversaria sono rimasta colpita dal gioco di Chieri. Parlare con la società e l’allenatore mi ha confermato che fosse la soluzione migliore per migliorare tecnicamente e anche trovare il mio spazio».

Studentessa universitaria di Scienze motorie con indirizzo biosanitario, fuori dal campo Katja Eckl ama passeggiare, leggere e cucinare. Si definisce

«Una persona abbastanza tranquilla ma che sa cosa vuole e quali obiettivi intende raggiungere». Per la prossima stagione mostra di avere le idee chiare: «Conoscendo anche le altre centrali, so che possiamo fare bene insieme e sono entusiasta all’idea di fare questo percorso con loro. Non vedo l’ora di iniziare».