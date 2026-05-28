Volley Mercato: Firenze chiude il centro con Nika Milošič

Una centrale, Nika, che coach Orefice conosce benissimo, allenandola da più di due anni nella nazionale slovena ed avendola guidata anche nell’ultima stagione di club con il Levallois Paris Saint-Cloud: talento precocissimo del volley del suo paese, tanto da aver debuttato ad appena 14 anni nel massimo campionato sloveno e a meno di 17 in nazionale, Milošić è nata come opposto ma si è poi evoluta come centrale, sfruttando le sue grandi doti fisiche – è alta 189 cm – sia in attacco che soprattutto a muro, fondamentale in cui è già una delle più performanti a livello europeo. Nell’ultima Ligue A francese per esempio è stata la seconda miglior muratrice, ma si è fatta valere anche in palcoscenici internazionali come Champions League, Europei e Mondiali: Milošič, che vestirà la maglia numero 13 de Il Bisonte, in questi giorni è al lavoro con la nazionale slovena, e dopo European League ed Europei andrà ad aggiungersi a Nausica Acciarri, Sara Caruso e Federica Piacentini nel reparto delle centrali a disposizione di coach Orefice.

LA CARRIERA –

Nika Milošić nasce il 20 giugno 2005 a Ptuj, in Slovenia, e cresce pallavolisticamente proprio nel club della sua città, con cui debutta, nel ruolo di opposto, nella seconda divisione slovena a 13 anni e nel massimo campionato a 14, guadagnandosi anche le prime convocazioni nelle nazionali giovanili. Nel 2020 si trasferisce al Formis, rimanendoci per tre stagioni fra seconda e prima divisione e laureandosi nel 2022/23 miglior realizzatrice della serie A slovena, mentre nel 2022 esordisce in nazionale maggiore a neanche 17 anni, giocando l’European Silver League e poi gli Europei, da centrale, nell’estate successiva. Nel 2023 viene ingaggiata dal Branik, dove si trasforma definitivamente in centrale: nella prima stagione si laurea miglior muratrice del campionato e vince la Coppa di Slovenia, oltre a debuttare in Coppa Cev, mentre nella seconda conquista il titolo sloveno confermandosi come miglior muratrice. Nel 2025, dopo aver giocato i Mondiali con la Slovenia, esce per la prima volta dal suo paese trasferendosi in Francia, nel Levallois Paris Saint-Cloud, club con cui esordisce in Champions League e con cui si laurea vicecampione francese (e seconda miglior muratrice) prima del passaggio a Il Bisonte.

Le parole di Nika Milošič –

« Non vedo l’ora di arrivare a Firenze e di iniziare la stagione: sono davvero entusiasta di questo nuovo capitolo della mia carriera. Secondo me abbiamo una squadra con un grande potenziale, e sono curiosa di conoscere tutte le mie compagne, lo staff, e ovviamente, i nostri tifosi: ho già un’impressione molto positiva dell’ambiente e sono molto motivata. Ho sempre desiderato giocare nel campionato italiano, perché è uno dei più competitivi al mondo: molte top player giocano qui, quindi credo sia il posto perfetto per migliorare e per crescere ulteriormente come giocatrice. Scegliere Firenze è stata, a mio parere, la decisione migliore: il club offre condizioni fantastiche per le giocatrici, poi conosco molto bene lo staff e so che tutti lavorano in modo professionale. Il Bisonte ha un’ottima reputazione e una forte cultura pallavolistica e sta allestendo una squadra con giocatrici di talento, ambizione e grande mentalità: penso che possiamo costruire un’ottima intesa e lottare per obiettivi importanti in questa stagione. Conosco coach Orefice da due anni e per me è molto importante continuare a lavorare con un allenatore di cui mi fido: ci capiamo molto bene e credo che la nostra collaborazione mi abbia già aiutato a migliorare molto. Sa come spronarmi e ha ancora molto da insegnarmi: per ogni atleta, la fiducia reciproca con l’allenatore è fondamentale e io la sento con lui: desideravo davvero continuare questo percorso insieme, e credo che potremo fare un ottimo lavoro anche a Firenze. A livello di squadra, spero che riusciremo a creare una forte intesa, a lavorare sodo e a raggiungere i migliori risultati possibili: credo molto nel nostro potenziale, e mi piacerebbe lottare in ogni partita, migliorare nel corso della stagione e finire il campionato nella posizione più alta possibile ».