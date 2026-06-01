Volley Mercato: Masyn Bierria completa il roster di Vallefoglia

LA CARRIERA-

Schiacciatrice, nata a New Orleans nel 1997 186cm, dopo l’esperienza universitaria con Memphis Tigers e New Mexico Lobos, Tai ha avviato la sua carriera internazionale che l’ha portata a giocare in diversi campionati: Finlandia (Pölkky Kuusamo), Francia (CSM Clamart), Filippine (Cignal Super Spikers), Turchia (Karşıyaka), Cipro (AEL Limassol) e Grecia, dove ha vestito le maglie di AO Lamia e AO Thíras. Nella stagione 2025/2026 ha debuttato in Italia alla Panbiscò Leonessa Altamura in Serie A2, formazione con la quale ha sfiorato la qualificazione alla Poule Promozione ed ha tenuto una media di 17 punti a partita con una percentuale del 41.5% in attacco.

Le parole di Tai Masyn Bierria

« Grazie mille per la calorosa accoglienza, sono davvero entusiasta di entrare a far parte della Megabox e non vedo l’ora che inizi la stagione! Ho scelto Vallefoglia perché credo che sia l’ambiente perfetto per continuare a crescere come giocatrice. Il club ha dimostrato grande ambizione, professionalità e fiducia in me, e sono entusiasta di far parte di questo progetto. Penso che il campionato italiano sia uno dei migliori e più competitivi al mondo. Ogni partita è di alto livello e adoro la passione che circonda la pallavolo in Italia. I miei obiettivi per la prossima stagione sono continuare a migliorare ogni aspetto del mio gioco, aiutare la squadra a ottenere grandi risultati e portare ogni giorno quanta più energia positiva e competitività possibile. Nel tempo libero mi piace fare shopping, leggere, ascoltare musica e passare del tempo con gli amici e la famiglia. Una cosa che pochissime persone sanno è che so lavorare all’uncinetto. Adoro realizzare coperte, sciarpe, copertine per libri, vestiti e qualsiasi cosa riesca a trovare su TikTok ».

Le parole del tecnico Andrea Pistola

« È un’atleta che ha alle spalle una carriera abbastanza lunga, l’anno scorso si è cimentata per la prima volta nel campionato italiano ad Altamura, in A2, dove ha fatto molto bene. È una giocatrice con qualità importanti in attacco, ha ottima elevazione e potrà darci un buon contributo sia di qualità che di esperienza. In particolare ha un ottimo attacco da seconda linea, il che ci dà un’ulteriore soluzione al nostro sistema di gioco, e una battuta in salto spin molto efficace, garantendo quindi un’ottima alternativa alle altre nostre schiacciatrici ».