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Volley Mercato: Alice Degradi: giocherà nel campionato turco

Dopo aver chiuso il percorso con Chieri l,la banda azzurra classe 1996 si appresta a vivere un'altra pagina della sua carriera trasferendosi in uno dei tornei più prestigiosi del panorama europeo
1 min
Degraditurik hava yollari SK
Volley Mercato: Alice Degradi: giocherà nel campionato turco

INSTANBULAlice Degradi è ufficialmente una nuova giocatrice del Türk Hava Yolları SK per l’annata sportiva 2026/27. Dopo l’addio a Chieri, la schiacciatrice classe 1996 vivrà la prima esperienza estera della sua quindicennale carriera.

Le parole di Alice Degradi-

«Sono entusiasta di iniziare questa nuova esperienza e di entrare a far parte di un ambiente così importante. Sono certa che, lavorando insieme, potremo raggiungere risultati significativi. Non vedo l’ora di conoscere tutti e di iniziare questa avventura».

L'annuncio socia del club- 

«Diamo il benvenuto ad Alice Degradi, nuova componente del nostro roster per la stagione 2026/27. La schiacciatrice italiana, reduce dall’esperienza maturata nell’ultimo campionato con Chieri, entra a far parte del nostro progetto. A lei rivolgiamo i migliori auguri per una stagione ricca di soddisfazioni e successi insieme ai nostri colori».

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