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Volley Mercato: Bergamo punta sulla regista Safa Allaoui 

La palleggiatrice, classe 2006, attualmente impegnata con la nazionale Under 22, lo scorso anno a Cuneo, rappresenta un investimento di grande valore per il progetto tecnico rossoblù
3 min
AllaouiBergamo 1991
Volley Mercato: Bergamo punta sulla regista Safa Allaoui 

BERGAMO- Il Volley Bergamo 1991 continua a costruire il proprio futuro puntando sui migliori talenti emergenti della pallavolo italiana e accoglie nel roster della stagione 2026-2027 la palleggiatrice Safa Allaoui, una delle prospettive più interessanti del panorama nazionale.

La presentazione ufficiale della nuova regista rossoblù si è svolta presso la sede del partner Autotorino, simbolo di una collaborazione che unisce il club alle eccellenze del territorio e che ha fatto da cornice al benvenuto di una delle giovani protagoniste del volley italiano. Con il suo arrivo, Bergamo aggiunge l’ultimo tassello, di assoluto interesse, al mosaico della prossima stagione: una palleggiatrice dal grande potenziale, pronta a mettersi in gioco in un contesto che vuole valorizzare il talento e accompagnarne la crescita ai massimi livelli.

 LA CARRIERA

Classe 2006, 185 centimetri di altezza, Allaoui rappresenta un investimento di grande valore per il progetto tecnico rossoblù: una giocatrice giovane ma già dotata di personalità, qualità tecniche e visione di gioco, caratteristiche che ne hanno accompagnato la crescita nelle ultime stagioni e che oggi la collocano tra le atlete più promettenti della nuova generazione.  Il suo percorso l’ha portata a maturare esperienze importanti tra Serie A2 e Serie A1, dimostrando capacità di adattamento, leadership e una notevole sensibilità nella gestione del gioco. Qualità che il Volley Bergamo 1991 ha individuato come ideali per inserirsi in un progetto che guarda al presente con ambizione e al futuro con lungimiranza. Attualmente impegnata con la Nazionale Italiana Under 22 nella rassegna continentale di categoria, Allaoui continua il proprio percorso di crescita vestendo la maglia azzurra, ulteriore conferma del suo valore e del potenziale che le viene riconosciuto a livello nazionale.

Le parole di Safa Allaoui

 « Sono molto felice di entrare a far parte di una società prestigiosa come Bergamo, una realtà che ha scritto pagine importanti della pallavolo italiana. Per una giovane atleta come me è una grande opportunità poter lavorare in un ambiente così ambizioso e ricco di competenze. Arrivo con tanta voglia di crescere, imparare e mettermi a disposizione della squadra. Non vedo l’ora di conoscere i tifosi rossoblù e iniziare questa nuova avventura ».

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