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Volley Mercato: la giovanissima Kalina Veneva per Brescia  

La schiacciatrice bulgara è nata nel 2009 ed è un prospetto molto interessante che già è stabilmente inserita nella nazionale del suo paese, in questi giorni impegnata in VNL
2 min
venevaValsabbina
Volley Mercato: la giovanissima Kalina Veneva per Brescia  

BRESCIA-Ambizione, talento e tanta voglia di affermarsi: la giovanissima Kalina Veneva, schiacciatrice bulgara mancina classe 2009, alta 186 cm, ruggirà per la Valsabbina Millenium Brescia nella prossima stagione in Serie A1.

LA CARRIERA

Nata e cresciuta pallavolisticamente nel vivaio della Cpvc, Veneva è reduce da una stagione ad alto livello. Con le giovanili ha conquistato la Bulgarian Volleyball Championship Girls Group A Vitosha U20 (campionato regionale) e il terzo posto nazionale con le Under 18. Con la prima squadra, invece, ha raggiunto la finale per il terzo posto nella Superliga bulgara. Numerose sono poi le presenze con la nazionale: anche in queste settimane, Veneva sta vivendo le emozioni della VNL con la maglia della Bulgaria. Nel curriculum di Veneva, spiccano numerosi successi tra cui l’oro nel Campionato Europeo Under 18 (nel 2024), quello nella Balkan Championships Under 19 (2025), in cui è stata premiata come Mvp e miglior schiacciatrice, e quello nel Mondiale Under 19 (2025), nella cui competizione (che è valsa anche il primo titolo mondiale femminile nella storia del Paese) ha ricevuto il premio come miglior schiacciatrice grazie ad una media di oltre 15 punti a partita (137 punti totali, 115 in attacco, 11 muri e 11 ace).

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