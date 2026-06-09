Volley Mercato: Anna Piovesan, una trevigiana per Conegliano

LA CARRIERA

Nata il 27 marzo 2004, Anna Piovesan muove i primi passi da pallavolista a casa nel Volley Marca Paese, all’età di 12 anni si sposta al CUS Venezia. All’età di 15 anni, Anna decide di proseguire il suo percorso con la pallavolo lontano dalla Marca spostandosi al Vero Volley Monza, poi a Chieri, dove esordisce in A1 nella stagione 2021-22. All’età di 18 anni scende in A2 disputando due stagioni di spessore a Cremona; poi il trasferimento a San Giovanni in Marignano, dove si afferma ai massimi livelli: al primo anno conquista la promozione in A1 e vince la Coppa Italia di A2, mentre nella stagione appena conclusa, la prima da titolare nel massimo campionato, gioca da protagonista nell’Omag-Mt che ottiene la salvezza in A1. A San Marignano ha totalizzato nella stagione 25/26 157 punti in 20 partite di Regular Season con 138 vincenti, 8 aces e 11 muri. Nella sua prima stagione in A1 Piovesan ha regalato picchi di alto livello negli scontri diretti- 22 punti contro Perugia, 19 contro Monviso, 25 contro Firenze, 18 contro Cuneo - e al cospetto delle big- 16 contro Novara e Chieri, 17 contro Milano. Prestazioni che le sono valse la convocazione in nazionale da parte del ct Julio Velasco nei collegiali di inizio estate, ma ha già assaggiato l’azzurro con la selezione U16 e agli Europei U17 del 2020 a Podgorica.

Le parole di Anna Piovesan

« Venivo a vedere le partite della Prosecco DOC quando avevo otto anni, figuratevi l'emozione e la soddisfazione di essere una Pantera, un sogno di bambina che si avvera. Sono molto contenta di tornare vicino a casa, soprattutto per godermi la mia famiglia: siamo tutti molto sportivi e seguiamo da sempre la pallavolo, ovviamente la loro soddisfazione di vedermi a Conegliano è immensa. Ho prenotato 70 biglietti l’ultima volta che sono venuta al Palaverde da avversaria! credo possa rendere l’idea dell’affetto che ricevo da chi mi circonda. Sono emozionatissima di vestire questa maglia, darò tutto quello che ho. Voglio essere il più utile possibile alle mie compagne e divertirmi tanto. So che ci aspetta una stagione molto intensa, quindi sono pronta a tutto, ovviamente la motivazione è altissima e so che dovrò fare una crescita importante. Mi sento pronta per fare questo passo in avanti, arrivo in una realtà completamente diversa, so che dovrò avere pazienza, imparare, lavorare sodo per meritarmi il posto in questo club che è il top per qualsiasi giocatrice. Sono una persona che vorrebbe tutto e subito, ma qui dovrò osservare, imparare, impegnarmi e crescere gradino dopo gradino. È un percorso che affronterò con entusiasmo e non vedo l’ora di iniziarlo. Conosco Linda Manfredini grazie alla Nazionale, altre ragazze da avversarie, ma non vedo l’ora di stringere la mano a Fahr, Gabi, Haak e tutte le altre. Tra tutte, sono davvero curiosa di conoscere Moki De Gennaro: me ne hanno parlato bene tutti per la persona che è fuori dal campo, come giocatrice non c’è bisogno di presentarla. Ho scelto ancora il numero 8, lo stesso che avevo a San Giovanni. In realtà è il numero con cui ho sempre giocato, perché è quello della prima maglia che mi hanno assegnato quando ero nelle giovanili: l’ho ritrovato in Serie A, ora me lo tengo stretto ».