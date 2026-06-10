Volley Mercato: Giulia Gennari nel roster di Milano

MILANO - Esperienza e carattere al servizio di Milano: la Numia Vero Volley accoglie Giulia Gennari . La regista romana, classe 1996, è la terza novità della squadra per la stagione 2026/2027 e, insieme a Francesca Bosio, andrà a comporre il reparto delle palleggiatrici. La palleggiatrice arriva a Milano con la voglia di rimettersi ancora una volta in gioco, tra Italia ed Europa, portando con sè esperienza ed entusiasmo. Si apre un nuovo capitolo della sua illuminante carriera.

LA CARRIERA

Nata a Roma, 30 anni il prossimo 23 giugno, Giulia cresce nel settore giovanile dell’Ostia Volley. Nel 2012 il trasferimento al Club Italia con il quale è protagonista per due stagioni nel campionato di Serie B1: con la compagine federale sviluppa il suo gioco tecnicamente e tatticamente, mettendo in mostra talento e ambizione. Dopo altre esperienze tra B1 e A2, il debutto tra le grandi arriva con la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano. Una scelta vincente: due Scudetti, tre Coppe Italia, tre Supercoppe, una CEV Champions League e un Mondiale per Club. Giocando sui palcoscenici più prestigiosi della pallavolo, italiana e internazionale, raccoglie quelle esperienze formative di alto livello che le permettono di proseguire il percorso nella massima serie con squadre come Bergamo e Scandicci. Nel febbraio 2025 è fermata da un infortunio alla spalla destra che la tiene lontana dai campi, ma con la forza di volontà supera questo ostacolo. Ritorna a giocare con la Bartoccini-Mc Restauri Perugia e riconquista la continuità agonistica nella sua prima esperienza all’estero, con il Bielsko-Biala in Polonia.

Le parole di Giulia Gennari

« Sono felicissima di entrare a far parte della famiglia della Numia Vero Volley Milano. Non vedo l’ora di ricominciare a lavorare con il coach e le compagne. So che troverò un ambiente stimolante e una società competente. Avere obiettivi importanti da raggiungere è la strada migliore che ti porta in palestra ogni giorno ».