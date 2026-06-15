Volley Mercato:  Kiera Van Ryk è il nuovo opposto di Scandicci

Van Ryk approda a Scandicci dopo un percorso internazionale che l’ha vista protagonista nei principali campionati del mondo, distinguendosi per potenza offensiva ed efficacia al servizio.

Opposta di grande fisicità e talento, Kiera Van Ryk rappresenta un innesto di assoluto valore per il progetto tecnico della Savino Del Bene Volley, che potrà contare su una delle attaccanti più prolifiche del panorama internazionale per affrontare una stagione di alto profilo in Italia e in Europa.

Nell’ultima stagione ha giocato in Cina, dove ha vestito la maglia dello Shanghai Bright Ubest, formazione con la quale ha conquistato il titolo nazionale.

Nel corso della stagione 2025–2026 ha chiuso al terzo posto nella classifica delle migliori realizzatrici del campionato cinese con 469 punti messi a segno in 78 set disputati, per una media di 6,01 punti per set. Particolarmente significativa anche la sua efficacia al servizio, che l’ha vista chiudere al primo posto nella graduatoria degli ace con 56 punti diretti su battuta, ai quali ha aggiunto 31 muri vincenti.

In questo momento Kiera Van Ryk è impegnata con la Nazionale canadese nella Volleyball Nations League, competizione nella quale sta rappresentando il proprio Paese a livello internazionale prima del suo arrivo a Scandicci.

LA CARRIERA

Nata il 6 gennaio 1999, Kiera Van Ryk è un’opposta canadese che si è affermata nel panorama internazionale grazie alle sue qualità offensive e alla sua capacità di incidere in ogni fondamentale.

Parallelamente al proprio percorso con la nazionale canadese, con la quale ha preso parte a numerose competizioni internazionali, Van Ryk ha iniziato la propria carriera universitaria in Canada, vestendo la maglia della University of British Columbia. Con le Thunderbirds si è rapidamente imposta come una delle migliori giocatrici del panorama universitario nordamericano, conquistando nel 2019 il campionato nazionale U Sports e ricevendo prestigiosi riconoscimenti individuali, tra cui il Mary Lyons Award come miglior giocatrice universitaria canadese e il Lieutenant Governor Athletic Award come miglior atleta femminile dell’intero circuito U Sports.

Nel 2019 ha compiuto il salto nella pallavolo professionistica approdando in Italia, nella Serie A1, con la maglia del Volley Bergamo. Dopo l’esperienza italiana ha proseguito la propria carriera in Polonia con il DevelopRes Rzeszów, per poi trasferirsi in Turchia dove, dal 2021 al 2024, ha indossato le maglie del Türk Hava Yolları Spor Kulübü e successivamente del VakıfBank (2024-2025), confrontandosi ai massimi livelli del volley europeo.

Nella stagione 2025–2026 si è trasferita in Cina allo Shanghai Bright Ubest, contribuendo in maniera determinante alla conquista del titolo nazionale grazie alle sue eccellenti prestazioni offensive.

Con il suo arrivo alla Savino Del Bene Volley, Kiera Van Ryk si prepara ora a vivere una nuova esperienza in uno dei contesti più competitivi della pallavolo italiana ed europea.