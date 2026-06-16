Daniele Santarelli festeggia i 10 anni sulla panchina di Conegliano

Numeri e palmares con la Prosecco Poc

45 anni appena compiuti, una storia incredibile che l'ha visto passare in due lustri da "rookie" a top coach mondiale: con la Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano coach Daniele Santarelli ha collezionato 397 vittorie in 438 partite, con una strabiliante percentuale di successi del 91%. Da quando si è seduto sulla panchina del Palaverde il coach umbro ha conquistato tutto; 27 trofei alzati da capo allenatore, con tutti gli Scudetti disponibili 8 (in nove stagioni di cui una "monca" per il Covid in cui non è stato assegnato il titolo), 7 Coppe Italia, 7 Supercoppe, 3 Mondiali per Club e 3 Champions League, oltre allo storico record mondiale di 76 vittorie consecutive. In Serie A1 conta 321 panchine, già 7° nella classifica di tutti i tempi tra gli allenatori.

Le nazionali

Coach Santarelli vanta un’esperienza internazionale da commissario tecnico dal valore riconosciuto: dal 2018 al 2021 allena la Croazia, nazionale con cui si mette al collo due argenti della European Golden League. Nel 2022 dirige la Serbia, nazionale con cui vince il Mondiale al primo colpo; nell’anno successivo diventa ct della Turchia, formazione che dirige tuttora e che l’ha portato a vincere una VNL e un Europeo nel 2023, oltre ad un argento mondiale nel 2025 e al quarto posto ai Giochi Olimpici di Parigi.

Le parole di Daniele Santarelli

« Stare dieci anni su una panchina e in un club così prestigioso è un evento unico, mi sento fortunato. Aver scritto pagine indimenticabili di questo club è meraviglioso, se faccio parte di questa famiglia da un decennio significa che esiste un legame fortissimo che va oltre la pallavolo, questo è un onore e una grande responsabilità che mi porta a impegnarmi sempre per ricambiare l’affetto di tutte le persone della società e dei nostri grandi mettendoci il massimo della serietà e del lavoro in campo. È un enorme privilegio essere capo allenatore di questo club: lo era 10 anni fa quando Pietro Maschio mi ha affidato l’incarico la prima volta, lo è tuttora che abbiamo conquistato tutto assieme. Per questo è scontato dire che sono felicissimo rinnovare questo rapporto con i presidenti, gli sponsor e i tifosi, Conegliano è casa mia e non mi stanco mai di sottolinearlo. Mi auguro con tutto il cuore che la prossima stagione sia bellissima, sarà l’ennesimo anno di sfide appassionanti, ma sono convinto di avere le persone giuste vicino a me per viverle come si deve. Ora sono impegnato nell'intensa estate con la nazionale della Turchia, ma dopo l’Europeo ci rivedremo tutti al Palaverde, il luogo in cui abbiamo realizzato i nostri sogni, per un'altra stagione dove partiamo con motivazioni forti e ambizioni come sempre importanti. su tutti i fronti: abbraccio i tifosi, sarà fantastico tornare a lottare con loro per nuovi traguardi ».