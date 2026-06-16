Volley Mercato: Talmassons sceglie la giovane promessa Vighetto

Dopo aver mantenuto il gruppo che ha conquistato la promozione in Serie A1 e aver inserito giocatrici di esperienza internazionale, le Pink Panthers aggiungono ora al proprio roster una giovane di enorme prospettiva, pronta a crescere in uno dei campionati più competitivi al mondo. Con l’arrivo di Amélie Vighetto, la CDA Volley Talmassons FVG aggiunge un altro tassello a un roster che unisce esperienza, qualità internazionale e giovani di grande prospettiva, proseguendo un percorso di crescita costruito con programmazione e uno sguardo rivolto al futuro

LA CARRIERA

Cresciuta nel prestigioso progetto del Club Italia, Vighetto può già vantare un palmarès di assoluto livello: due Scudetti giovanili conquistati da protagonista, entrambi impreziositi dal premio di MVP, oltre alla medaglia d’oro conquistata con la Nazionale italiana agli Europei Under 17. Nelle ultime due stagioni si è messa in luce in Serie A2 con le maglie di Altino e Marsala, confermandosi tra le giovani opposte più interessanti della categoria grazie a prestazioni di grande continuità e a numerosi punti pesanti.

Le parole di Amelie Vighetto

«Sono davvero felice di entrare a far parte della famiglia CDA Volley Talmassons. Per me sarà la prima esperienza in Serie A1 e rappresenta una grandissima opportunità di crescita. Ho percepito fin da subito tanta fiducia da parte della società e dello staff tecnico e questo mi ha convinta a sposare il progetto. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con le mie nuove compagne, imparare dalle giocatrici più esperte e dare il massimo ogni giorno. So che mi aspetta una stagione impegnativa, ma sono pronta a mettermi in gioco e a contribuire agli obiettivi della squadra. Ai tifosi prometto entusiasmo, impegno e tanta voglia di lottare su ogni pallone. Ci vediamo presto al palazzetto!».

Le parole del tecnico Fabio Parazzoli

«Amélie è una giocatrice che si presenta con caratteristiche fisiche molto importanti. Con i suoi 193 centimetri possiede un potenziale enorme e arriva da un percorso giovanile ricco di esperienze di altissimo livello. La scorsa stagione si è distinta in Serie A2 disputando un campionato eccellente ed è stata una delle principali artefici della salvezza di Marsala. Crediamo che, all’interno della nostra struttura tecnica, possa compiere un ulteriore salto di qualità. Rafforza un reparto fondamentale e ci permetterà di mantenere un livello molto alto negli allenamenti quotidiani. Il nostro obiettivo è aiutarla a crescere ancora e metterla nelle condizioni di esprimere tutto il suo potenziale al servizio della squadra ».

Le parole del Direttore Sportivo Gianni De Paoli

«Amélie è una ragazza che mi aveva incuriosito fin da subito. Me l’ero segnata da tempo sulla mia agenda perché, nonostante la giovane età, ha già dimostrato personalità e qualità importanti. È una classe 2006 che gravita nel giro delle nazionali giovanili e noi abbiamo sempre creduto nel lavoro con le giovani: è una filosofia che negli anni ci ha dato grandi soddisfazioni ».

De Paoli sottolinea anche la linea seguita nella costruzione del roster:

«Il nostro primo obiettivo è sempre stato quello di mantenere lo zoccolo duro della squadra che ha vinto il campionato di Serie A2, uno spogliatoio che si è dimostrato vincente sotto ogni punto di vista. Accanto a questo gruppo abbiamo deciso di inserire giocatrici di esperienza internazionale e giovani di prospettiva come Amélie, che possiedono margini di crescita enormi. Lo scorso anno, pur in una squadra che ha lottato fino alla fine per la salvezza in A2, è stata uno dei principali punti di riferimento offensivi. Questo significa avere carattere e saper stare in campo anche nei momenti più difficili. In coppia con Giorgia Frosini potrà darci un contributo importante nel reparto delle opposte ».

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