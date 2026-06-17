Volley Mercato: linea verde a Milano con Aida Dautova

MILANO -Atleta dalle importanti doti fisiche – 201 cm di altezza – e con tanta voglia di fare bene in uno dei campionati migliori del mondo. La Numia Vero Volley Milano accoglie il giovane talento bielorusso Aida Dautova che avrà l’occasione di misurarsi con giocatrici di livello e di crescere tecnicamente e tatticamente.

LA CARRIERA

Nata a Minsk e cresciuta nel club del RGUOR-2008, Dautova arriva a Milano dopo la prima esperienza lontana da casa con la maglia del Volero Le Cannet. Nella stagione 2025/26, nonostante la giovane età – diciotto anni compiuti a maggio -, si è guadagnata il posto da titolare e ha messo in mostra ottime qualità a muro e in attacco. Utilizzata sia nel campionato francese che in CEV Champions League – competizione in cui è andata a segno con 80 punti in otto match giocati – è pronta a fare il suo esordio in Serie A1 e a tornare in campo internazionale con la maglia di Milano.

Le parole di Aida Dautova

« Sono molto contenta di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera con la Numia Vero Volley Milano. Questa opportunità vale molto per me e non vedo l’ora di migliorarmi come giocatrice. Ho sentito tante cose positive su Milano, sul club e sui suoi tifosi e sono entusiasta di poter vivere questa avventura. Non vedo l’ora di incontrare lo staff e le mie nuove compagne, ma soprattutto di tornare in palestra e riprendere gli allenamenti”. La centrale è pronta ad affrontare questa nuova sfida e confida nel lavoro di una squadra giovane, ma motivata: “Ogni stagione porta con sé nuove sfide, obiettivi e occasioni per crescere. Voglio continuare a migliorare il mio gioco, acquisire esperienza e spingermi oltre i miei limiti; per fare questo sarà fondamentale l’apporto della squadra e con la fiducia, il duro lavoro e il supporto reciproco credo che potremo ottenere ottimi risultati. Sono grata per questa opportunità e pronta a fare del mio meglio ogni giorno ».