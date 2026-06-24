Volley Mercato: Miku Akimoto terza giapponese per la UYBA

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- Ancora un arrivo nipponico in casa UYBA Busto Arsizio che ha ingaggiato Miku Akimoto, classe 2006, 19 anni, La giovane schiacciatrice arriva dal Dresdner SC 1898, club con cui si è messa in evidenza nell’ultima stagione in Germania, durante la quale spicca anche con il prestigioso riconoscimento di MVP della Supercoppa tedesca.

Con il suo arrivo, la UYBA rafforza ulteriormente la componente giapponese del proprio roster. Dopo Nanami Seki e Yukiko Wada, Akimoto sarà infatti la terza atleta nipponica della squadra biancorossa per la stagione 2026/27.

LA CARRIERA

Alta 185 centimetri, Akimoto è considerata uno dei talenti emergenti più promettenti del panorama internazionale. Nonostante la giovane età, ha già maturato esperienze di assoluto rilievo con la nazionale maggiore giapponese, con cui ha partecipato alla Volleyball Nations League e ai Campionati Mondiali. Il suo nome è inoltre indicato tra quelli da seguire con particolare attenzione nella VNL 2026 in corso di svolgimento.

La nuova schiacciatrice biancorossa vanta anche un percorso importante con le selezioni giovanili del Giappone: nel 2023 è stata premiata come Miglior marcatrice ai Campionati Mondiali U19, confermando qualità offensive e personalità già emerse in patria con le maglie di Kyoei Gakuen High School e Victorina Himeji, prima del trasferimento in Europa al Dresdner.

Akimoto è anche una figlia d’arte: sua madre è Ai Akimoto, ex centrale della nazionale giapponese e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012. Un’eredità sportiva importante, che Miku sta portando avanti costruendo un percorso internazionale di grande prospettiva.

Con il suo arrivo, la UYBA rafforza ulteriormente la componente giapponese del proprio roster. Dopo Nanami Seki e Yukiko Wada, Akimoto sarà infatti la terza atleta nipponica della squadra biancorossa per la stagione 2026/27.

Le parole di Miku Akimoto

« Sono molto felice e orgogliosa di poter entrare a far parte della UYBA Volley Busto Arsizio. Il campionato italiano è uno dei più importanti e competitivi al mondo e per me rappresenta una grande opportunità di crescita. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza, conoscere le mie compagne e lavorare con lo staff. Sarà speciale ritrovare anche Nanami Seki e Yukiko Wada: avere due connazionali in squadra mi aiuterà ad ambientarmi, ma soprattutto sono convinta che insieme potremo dare un contributo importante alla UYBA. Arrivo con grande motivazione e con il desiderio di dare sempre il massimo per i tifosi e per il club ».

Le parole del presidente Andrea Saini

« Con l’arrivo di Miku Akimoto salgono a tre le giocatrici giapponesi per la UYBA 26/27, che sarà dunque caratterizzata da una fortissima ed inedita, per il campionato italiano, matrice nipponica. Novità sia per l’impianto di gioco, sia per cultura. Abbiamo già apprezzato le doti di Nanami Seki e il fatto di avere anche Yukiko Wada e Miku Akimoto non potrà che essere un ulteriore valore aggiunto per la squadra ».