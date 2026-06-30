Volley Mercato: Brescia porta in Italia la croata Andrea Mihaljević

BRESCIA- La Valsabbina Milllenium Brescia si sta attrezzando per affrontare al meglio la prossima stagione di Serie A1. La formazione allenata da Solforati si è assicurata le prestazioni della croata, opposta mancina, Andrea Mihaljević che porta fra le leonesse potenza, talento e un palmares internazionale costruito tra Croazia, Grecia e Turchia. Con il suo approdo a Brescia, la Valsabbina Millenium aggiunge all’organico una giocatrice capace di incidere in attacco e di portare quel carattere internazionale fondamentale per competere nel “campionato più bello del mondo”.

LA CARRIERA

Classe 2003, alta 185 cm, Mihaljević inizia a giocare a pallavolo nel settore giovanile dell’Haok Mladost Zagreb, una delle società più vincenti della storia croata, con una reputazione a livello europeo e una vocazione alla formazione delle giovani atlete. Dopo i primi passi nel giovanile e l’esordio in prima squadra, nel 2020 è ceduta in prestito alla Dinamo Zagabria (2020-2022), per poi tornare nella società in cui è crescita nel 2022 e rimanerci per due stagioni (2022-2024), disputando anche la Cev Champions League e vincendo il titolo nazionale per due anni consecutivi. Nel 2024 sceglie di lasciare la Croazia alla volta della Grecia, vestendo i colori dell’Ao Thiras. La stagione appena trascorsa (2025/2026) l’ha vista impegnata in Turchia, nella Ptt Spor. In Nazionale, Andrea Mihaljević è una presenza consolidata nella Croazia. Nel 2018 partecipa alle qualificazioni ai Campionati Europei Under 17 e, due anni dopo, all’Europeo Under 19. Nel 2021, fa parte del roster croato per l’European Golden League 2021, per poi proseguire l’avventura in Nazionale partecipando alla Nations League 2023, all’Europeo 2023 e all’European Golden League 2025.