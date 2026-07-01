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Volley Mercato: Conegliano ha la seconda regista, la cinese Yao Di

Santarelli ha scelto la vice Wolosz, palleggiatrice trenaquattrenne che in patria ed in nazionale ha vinto numerosi trofei. Torna in A1 dopo l'esperienza a Scandicci nel 2022/2023. Con il club toscano ha vinto una Coppa Cev
3 min
Yao DiProsecco Doc
Volley Mercato: Conegliano ha la seconda regista, la cinese Yao Di

CONEGLIANO (TREVISO)- La Prosecco Doc Conegliano ha scelto la vice Wolosz, sarà Yao Di, vecchia conoscenza del campionato italiano, nel quale ha già militato nella stagione 2022/2023 nelle file di Scandicci con cui ha vinto la Cev Cup.

La regista cinese classe 1992 di 182 cm porta in dote i numerosti titoli vinti sia nel Tianjin che con la sua nazionale.

LA CARRIERA

7 campionati cinesi e 2 Champions League asiatiche: il palmares di Yao Di con la maglia del Tianjin è fitto di riconoscimenti di squadra e individuali. In 14 anni di militanza con il club cinese l’esperta regista ha ottenuto riconoscimenti a raffica: 4 volte miglior palleggiatrice del campionato locale, nel 2011, 2012 e 2017 è MVP nel suo ruolo anche a livello continentale. 

IN NAZIONALE

Oro in Coppa del Mondo 2019, oro nella Grand Champions Cup 2017. La carriera di Yao Di è costellata da successi con la Nazionale cinese sia da under che con la maggiore: nella bacheca brillano, in totale, 6 ori, 1 argento e 4 bronzi, compreso quello Mondiale in Giappone nel 2018.

Le parole di Yao Di

« Conegliano è sempre stata la mia unica scelta per questa stagione, mi piacciono il Palaverde e i suoi tifosi: la Prosecco DOC è uno dei migliori club al mondo, sono molto felice di giocare in una squadra straordinaria che sta facendo la storia. Trovare una connazionale nel roster come Zhu Ting mi aiuterà ad ambientarmi rapidamente, magari mi farà da traduttrice…! Conosco già l’Italia e il campionato dopo la mia esperienza a Scandicci, il contesto non mi è estraneo, in più l’anno scorso ho passato un po’ di tempo a Conegliano e ho toccato con mano la grande qualità del lavoro della squadra e la passione del pubblico. Voglio vivere la stagione al 100%, godendomi ogni giornata al massimo e assorbendo tutto ciò che mi arriva come una spugna e divertirmi con la nuova squadra e i nuovi tifosi. Ho già parlato con coach Santarelli e con alcune delle mie compagne: si sono dimostrati tutti calorosi nei miei confronti, il primo dialogo è stato proficuo. Non vedo l’ora di giocare al Palaverde: i tifosi riescono a mantenere un entusiasmo travolgente per tutta la partita, sostenendo la squadra fino alla fine ».

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