Volley Mercato: Brescia mette al centro la serba Božica Marković  

LA CARRIERA

Nata il 17 agosto 1997, alta 187 cm, è cresciuta pallavolisticamente nella sua terra d’origine, la Serbia, vestendo le maglie della Ok Beograd e della Zrenjanin. Nel 2017, debutta ai massimi livelli con la Crvena Zvezda (Stella Rossa), una delle società più titolate del Paese, dove rimane per tre stagioni. Nel 2020, affronta la sua prima esperienza internazionale: vola a Taiwan e veste la maglia della Top Speed. Rientrata in Europa, torna alla Stella Rossa: in due stagioni vince una Serbian Super League, una Coppa serba e una Supercoppa, debuttando inoltre nella Cev Champions League. Nella stagione successiva approda alla OK Železničar, con cui partecipa al campionato serbo e alla Cev Cup, per poi partire alla volta della Romania per vestire i colori della Dinamo Bucuresti, dove conquista la Coppa di Romania.

Nel 2024/2025 affronta una nuova esperienza internazionale nel campionato ungherese con l’Újpesti TE. Nelle ultime due stagioni ha giocato nuovamente per la Stella Rossa, partecipando anche alla Challenge Cup 2025/2026. Božica Marković vanta esperienze con la nazionale serba, prima con quella giovanile (per esempio, ha disputato le qualificazioni per il Mondiale Under 20) poi con la Nazionale maggiore, prendendo parte alla Nations League 2021 e 2022.