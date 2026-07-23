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Volley Mercato: Milano chiude il roster con Valeria Vázquez Gomez

Arriva da Casalmaggiore, dove lo scorso anno ha realizzato 258 punti la venticinquenne schiacciatrice portoricana che vanta una lunga militanza nelle formazioni statunitensi
2 min
Vazquez GomezNumia
Volley Mercato: Milano chiude il roster con Valeria Vázquez Gomez

MILANO-La Numia Milano mette a segno l'ultimo colpo del suo mercato estivo con l'ingaggio della ventiquattrenne schiacciatrice portoricanaValeria Vázquez Gomez prelevata in A2 dove ha giocato a Casalmaggiore.

LA CARRIERA-

Originaria di Manatí, classe 2001, Valeria muove i primi passi nella pallavolo nella sua città natale con il club Marista El Salvador. Nel 2019 il trasferimento negli Stati Uniti d’America dove debutta nella NCAA Division I, il massimo campionato universitario di pallavolo femminile: è protagonista con la maglia della Pittsburgh University. Dopo cinque stagioni in Pennsylvania si sposta in Nebraska dove fa il suo esordio tra i professionisti con Omaha Supernovas. Nella stagione 2025/2026 l’arrivo a Casalmaggiore, in Serie A2. Alla sua prima esperienza in Italia colleziona 258 punti, risultando la seconda miglior marcatrice nella formazione lombarda.

Le parole di Valeria Vázquez Gomez

« Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione: sono veramente felice e grata di poter giocare in Serie A1 per la prima volta nella mia carriera. Ciò che rende questa opportunità ancora più speciale è entrare a far parte della famiglia della Numia Vero Volley Milano, club prestigioso e con dei tifosi meravigliosi ».

La schiacciatrice portoricana affronterà il campionato con entusiasmo e voglia di migliorarsi tecnicamente e tatticamente

« Farò di tutto per continuare a sviluppare il mio gioco, spingermi oltre i limiti e affrontare nuove sfide che mi aiuteranno a crescere come giocatrice. Sono contenta di iniziare questa avventura: non vedo l’ora di scendere in campo ».

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Pallavolo femminile A1

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