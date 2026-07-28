Volley Mercato: Novara mette al centro Phoebe Awoleye

LA CARRIERA

Classe 2002, 24 anni compiuti da poco e 188 cm di altezza, Awoleye nel corso dell’ultima stagione si è divisa tra la Major League americana (Atlanta Vibe) e il campionato portoghese (SC Braga).

Le parole di Phoebe Awoleye

« Sono entusiasta all’idea di vestire la maglia di Novara e misurarmi con uno dei campionati più prestigiosi al mondo. Nella mia prima stagione all’estero, ho imparato ad adattarmi a un ambiente di gioco e di vita diverso e ora non vedo l’ora di compiere un ulteriore passo in avanti, in un contesto altamente sfidante in cui potrò incrociare le migliori giocatrici. Il mio obiettivo è aiutare la squadra in qualsiasi modo mi sia possibile, non vedo l’ora di conoscere i fan e di entrare a far parte della famiglia Igor Volley. Conosco tante atlete americane che troverò da avversarie e anche questo è molto stimolante. Mi sono formata nei college, ho studiato economia e ho concluso il mio percorso con un master in sport management e sono molto aperte alle nuove culture, anche per quella che è la mia storia personale che mi ha portata a vivere in Inghilterra e in Nigeria prima di stabilirmi definitivamente negli USA ».

Le parole del Direttore Generale Enrico Marchioni

« Con l’infortunio di Julia è nata per noi la necessità di aggiungere al roster una centrale e abbiamo colto l’opportunità di portare in squadra Phoebe Awoleye che è una ragazza giovane e molto interessante. Il campionato italiano sarà per lei una grande sfida ma siamo fiduciosi che possa dare un contributo importante alla causa e che saprà essere all’altezza del palcoscenico che calcherà, forte di doti atletiche e tecniche sicuramente importanti ».