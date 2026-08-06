Volley Mercato: Britte Stuut a Chieri fino a novembre

CHIERI (TORINO)- La Reale Mutua Fenera Chieri ‘76, in considerazione dei tempi di recupero di Anna Gray, impingua l'organico di A1 femminile con l'ingaggio, fino alla fine di novembre della centrale della nazionale olandese Britte Stuut per aggiungere profondità e qualità al lavoro della prima parte di stagione. L'atleta orange vestirà la maglia numero 8.
LA CARRIERA
Nata a Brema da famiglia olandese l’11 gennaio 2003, 198 cm d’altezza, all’età di 7 anni Britte Stuut si trasferisce nei Paesi Bassi a Texel. Dopo la trafila giovanile gioca per quattro anni nella squadra del centro sportivo nazionale di Papendal. Arriva alla pallavolo professionista nel 2022 in Germania. Dopo un biennio a Vilsbiburg gioca due anni a Schwerin, con cui vince lo scudetto della Bundesliga nel 2024. In questa stagione, conclusa l’esperienza a Chieri, si trasferirà negli Stati Uniti per difendere i colori dell’LOVB Miami.
Con la nazionale maggiore olandese, di cui fa parte dal 2023 e con cui sta preparando il campionato europeo, ha giocato diverse edizioni della VNL ed è arrivata ai quarti di finale nell’ultimo campionato del mondo.
Le parole di Britt Stuut
«Sono molto felice e riconoscente di avere l’opportunità di far parte della famiglia di Chieri Anche se sarà solo per pochi mesi, darò il massimo e aiuterò la squadra nel miglior modo possibile. Sono molto emozionata e non vedo l’ora di vivere questa esperienza».
Parlando delle sue caratteristiche di giocatrice, la nuova centrale biancoblù sottolinea che
«Essendo alta 198 cm cerco di usare l’altezza a mio vantaggio. Uno dei miei punti di forza è il servizio».
Quindi, condividendo qualcosa di sé al fuori del campo, racconta di avere
«Due sorelle. Amo andare a prendere un caffè con gli amici (soprattutto con Elles Dambrink la mia migliore amica), ascolto molta musica e trascorro più tempo che posso con la mia famiglia. E non vedo l’ora di conoscere il più possibile della cultura italiana e andare alla scoperta del Piemonte!».