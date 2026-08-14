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Stefano Lavarini lascia la panchina di Milano

Due finali Scudetto consecutive, il terzo posto sia nella CEV Champions League 2024/2025 sia nel Campionato Mondiale per Club 2024 e la conquista della Supercoppa Italiana 2025 il bilancio del tecnico di Omegna nelle due stagioni vissute da head coach della Vero Volley
1 min
LavariniNumia
Stefano Lavarini lascia la panchina di Milano

MILANO-Si separano le strade della Numia Vero Volley Milano e dell'head coach Stefano Lavarini.

Arrivato nell'estate del 2024, l'allenatore piemontese ha guidato la squadra in un percorso che l'ha portata a raggiungere due finali Scudetto consecutive, il terzo posto sia nella CEV Champions League 2024/2025 sia nel Campionato Mondiale per Club 2024 e, soprattutto, la conquista della Supercoppa Italiana il 18 ottobre 2025 a Trieste, superando Conegliano. Un successo che ha segnato un momento storico per la città di Milano, regalandole un trofeo nazionale nella pallavolo dopo 80 anni.

Termineranno, contestualmente, anche i rapporti tra Numia Vero Volley e Andrea Mafrici - secondo allenatore - e Kacper Duda - scoutman.

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