Stefano Lavarini lascia la panchina di Milano

Arrivato nell'estate del 2024, l'allenatore piemontese ha guidato la squadra in un percorso che l'ha portata a raggiungere due finali Scudetto consecutive, il terzo posto sia nella CEV Champions League 2024/2025 sia nel Campionato Mondiale per Club 2024 e, soprattutto, la conquista della Supercoppa Italiana il 18 ottobre 2025 a Trieste, superando Conegliano. Un successo che ha segnato un momento storico per la città di Milano, regalandole un trofeo nazionale nella pallavolo dopo 80 anni.



Termineranno, contestualmente, anche i rapporti tra Numia Vero Volley e Andrea Mafrici - secondo allenatore - e Kacper Duda - scoutman.