Milano ha annunciato l'ingaggio di Gianlorenzo Blengini

La Presidente Alessandra Marzari e il Direttore Sportivo Claudio Bonati hanno annunciato l'ingaggio del 54enne tecnico piemontese che porta in dote 11 titoli vinti in carriera tra club e Nazionali. Attuale CT della Bulgaria maschile, l'allenatore inizierà il lavoro con lo staff -

Massimo Caponeri e Nicola Daldello come assistenti, Paolo Perrone come scoutman - e con la squadra al termine del Campionato Europeo che si svolgerà nei mesi di agosto e settembre.

LA CARRIERA

Nato a Torino il 29 dicembre 1971, "Chicco" Blengini inizia la sua carriera più di 25 anni fa. Cresce alla scuola di Mauro Berruto prima e Julio Velasco poi, con i quali è protagonista sulle panchine di Torino, Piacenza, Modena e Montichiari. Nel 2009 la prima esperienza come capo allenatore a Santa Croce, in Toscana, dove conquista la Coppa Italia di A2. Con lo stesso Berruto entra nello staff della Nazionale seniores maschile nel 2014, per poi assumere il ruolo di Commissario Tecnico. Sulla panchina azzurra e su quella della Lube, a cui approda nel 2015, arrivano i successi più importanti, seguiti anche da quelli ottenuti con la Bulgaria dal 2024 ad oggi: 3 medaglie d'argento e 1 di bronzo tra Giochi Olimpici, Mondiali, Europei, Coppa del Mondo e, con il club di Civitanova, 3 Scudetti e 1 Coppa Italia. Nel 2025 ha vinto in Bulgaria il titolo di miglior allenatore dell'anno tra tutti gli sport.