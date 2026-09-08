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Volley Mercato: ora è ufficiale, Massimo Barbolini torna ad allenare Novara

Il tecnico modenese di nuovo sulla panchina dove nel triennio 2017-2020 ha centrato la vittoria di una Champions League, di due Coppa Italia e di una Supercoppa italiana, accompagnando il team novarese anche al Mondiale per Club 2020
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BarboliniIgor Gorgonzola
Volley Mercato: ora è ufficiale, Massimo Barbolini torna ad allenare Novara

NOVARA- Oggi è ufficiale, Massimo Barbolini torna sulla panchina dell'Igor Gorgonzola Novara. Il tecnico modenese, conclusa con l'argento europeo sulla panchina della nazionale femminile come vice Velasco sulla quale  ha vinto anche il doppio oro Olimpico e Mondiale), ha ufficializzato il suo ritorno nel club dove nel triennio 2017-2020 ha centrato la vittoria di una Champions League, di due Coppa Italia e di una Supercoppa italiana, accompagnando il team novarese anche al Mondiale per Club 2020

Barbolini dirigerà già domani pomeriggio al Pala Igor il primo allenamento della sua seconda avventura in azzurro.

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