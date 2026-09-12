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Massimo Barbolini si presenta ai tifosi di Novara

Nel corso di una conferenza stampa, tenutasi presso il “Knowledge Center” di Enartis, il nuovo tecnico ha tracciato le linee in vista della stagione: « Abbiamo un progetto biennale e dovremo essere bravi a essere subito competitivi »
3 min
BarboliniIgor Gorgonzola
Massimo Barbolini si presenta ai tifosi di Novara

NOVARA- Nel corso di un'attesa conferenza stampa l'Igor Gorgonzola Novara ha riabbracciato Massimo Barbolini. Il tecnico modenese è stato presentato presso il “Knowledge Center” di Enartis, main sponsor della società azzurra. Barbolini, conclusa l'avventura azzurra come vice Velasco, torna a Novara dopo sei anni. Ha firmato un contratto biennale.

Le parole di Massimo Barbolini

« Ritrovo una società prestigiosa, persone con cui ho avuto il piacere e la fortuna di lavorare in passato e con cui non vedo l’ora di lavorare di nuovo. Vale anche per molte delle giocatrici, che hanno già lavorato con me: in queste situazioni conoscersi già aiuta a partire al meglio, saltando quella fase di conoscenza reciproca tipica degli inizi. Ciò detto, quello che è stato il passato, bellissimo, è alle spalle: dobbiamo pensare al presente e al futuro, perché abbiamo un progetto biennale e dovremo essere bravi a essere subito competitivi, in un campionato sempre più difficile, e anche a costruire per esserlo in futuro ».

Le parole della presidente Suor Giovanna Saporiti 

« Siamo felici di ritrovare Massimo e di poter aprire con lui un nuovo capitolo della storia del nostro club. Ci aspetta una stagione piena di impegni e siamo pronti a viverla con ambizione e serenità, lottando come ogni anno per confermarci ai massimi livelli ».

Le parole del patron Fabio Leonardi

« Abbiamo scelto massimo per avviare un nuovo ciclo e un nuovo progetto tecnico perché siamo consapevoli delle sue qualità tecniche e umane. Nella sua prima esperienza da noi ha fatto benissimo, ha lasciato un ottimo ricordo e tanti trofei e oggi riprendiamo un discorso e un rapporto che a suo tempo si sono interrotti per questioni familiari e non per mancanza di stima reciproca o unità di intenti. Sono sicuro che sia la persona giusta per la squadra che abbiamo allestito, nel cui valore crediamo molto ».

Le parole del direttore generale Enrico Marchioni

« Siamo davvero contentissimi di poter ripartire con Massimo, cui rivolgo un sincero ringraziamento per l’entusiasmo e la determinazione dimostrati nel voler sposare il nostro progetto tecnico. Ci aspetta una stagione sicuramente tosta ma crediamo di essere attrezzati per competere ai massimi livelli ».

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