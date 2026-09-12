Massimo Barbolini si presenta ai tifosi di Novara

NOVARA - Nel corso di un'attesa conferenza stampa l'Igor Gorgonzola Novara ha riabbracciato Massimo Barbolini . Il tecnico modenese è stato presentato presso il “Knowledge Center” di Enartis, main sponsor della società azzurra. Barbolini, conclusa l'avventura azzurra come vice Velasco, torna a Novara dopo sei anni. Ha firmato un contratto biennale.

Le parole di Massimo Barbolini

« Ritrovo una società prestigiosa, persone con cui ho avuto il piacere e la fortuna di lavorare in passato e con cui non vedo l’ora di lavorare di nuovo. Vale anche per molte delle giocatrici, che hanno già lavorato con me: in queste situazioni conoscersi già aiuta a partire al meglio, saltando quella fase di conoscenza reciproca tipica degli inizi. Ciò detto, quello che è stato il passato, bellissimo, è alle spalle: dobbiamo pensare al presente e al futuro, perché abbiamo un progetto biennale e dovremo essere bravi a essere subito competitivi, in un campionato sempre più difficile, e anche a costruire per esserlo in futuro ».

Le parole della presidente Suor Giovanna Saporiti

« Siamo felici di ritrovare Massimo e di poter aprire con lui un nuovo capitolo della storia del nostro club. Ci aspetta una stagione piena di impegni e siamo pronti a viverla con ambizione e serenità, lottando come ogni anno per confermarci ai massimi livelli ».

Le parole del patron Fabio Leonardi

« Abbiamo scelto massimo per avviare un nuovo ciclo e un nuovo progetto tecnico perché siamo consapevoli delle sue qualità tecniche e umane. Nella sua prima esperienza da noi ha fatto benissimo, ha lasciato un ottimo ricordo e tanti trofei e oggi riprendiamo un discorso e un rapporto che a suo tempo si sono interrotti per questioni familiari e non per mancanza di stima reciproca o unità di intenti. Sono sicuro che sia la persona giusta per la squadra che abbiamo allestito, nel cui valore crediamo molto ».

Le parole del direttore generale Enrico Marchioni

« Siamo davvero contentissimi di poter ripartire con Massimo, cui rivolgo un sincero ringraziamento per l’entusiasmo e la determinazione dimostrati nel voler sposare il nostro progetto tecnico. Ci aspetta una stagione sicuramente tosta ma crediamo di essere attrezzati per competere ai massimi livelli ».