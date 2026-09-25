Volley Mercato: il libero Beatrice Negretti a Firenze fino a fine ottobre

La giocatrice ha dato la sua disponibilità fino ai primi di novembre quando tornerà nella LOVB, la lega professionistica americana, per cominciare la preparazione alla regular season con la franchigia di Austin. A Firenze Beatrice sarà, in questo primo scorcio di stagione, l'alternativa a Giulia Fanfani. Un’opportunità che sia l'atleta che il club hanno accolto con soddisfazione: Beatrice Negretti in carriera ha già maturato esperienze importanti in A1 e in Europa, con le maglie dell’UYBA e del Vero Volley, vincendo anche una Cev Cup nel 2021, e negli ultimi due anni è stata protagonista nella LOVB, con Atlanta. Adesso, seppur per un breve periodo, vestirà la maglia numero 2 de Il Bisonte, e sarà a disposizione già da questo week end, nel Trofeo McDonald’s.

LA CARRIERA

Beatrice Negretti nasce a Como il 16 novembre 1999 e cresce pallavolisticamente nel vivaio di Busto Arsizio, guadagnandosi già a 15 anni le prime convocazioni nelle nazionali giovanili e vincendo il bronzo con l’Italia Under 18 all’European Youth Olympic Festival del 2015, insieme fra l’altro a Jennifer Boldini. Poche settimane dopo debutta in A1, poco prima di compiere sedici anni, mentre nella stagione successiva colleziona anche le prime apparizioni in Cev Cup, entrando in campo pure nella finale persa con la Dinamo Kazan. Nel 2018 lascia Busto e si trasferisce alla Volley Group Roma, in A2, poi nel 2019 torna alla Uyba ma a metà stagione passa all’Argentario Trento, in B1, mentre nel 2020 viene ingaggiata dal Vero Volley: in tre anni vince la Coppa Cev (nel 2021), debutta in Champions League (nel 2021/22) e gioca due finali scudetto (2022, di nuovo insieme a Boldini e 2023), poi decide di tornare in A2 con Talmassons, ottenendo la promozione in A1 da capitano. Al termine della stagione sceglie di intraprendere la sua prima avventura all’estero, nella neonata LOVB, vestendo per due annate la maglia di Atlanta, e adesso la parentesi con Il Bisonte, prima di tornare negli States con la franchigia di Austin.

Le parole di Beatrice Negretti

« Quella de Il Bisonte è stata una chiamata decisamente inaspettata, è successo tutto molto velocemente e in un paio di giorni ci siamo accordati e sono arrivata a Firenze. Ovviamente mi dispiace molto per Sofia Valoppi, le auguro un pronto recupero e spero che possa tornare con noi prima possibile, ma da parte mia posso dire che sono veramente contenta di essere qui: è bellissimo essere di nuovo in Italia e poter giocare in A1 con questo club. Spero di fare bene, di dare una mano a Il Bisonte e di divertirmi con le ragazze, che sono veramente speciali: ho fatto solo un allenamento con loro ma sono state super accoglienti fin da subito. Conoscevo già molto bene Jennifer Boldini, sono veramente contenta di poter giocare di nuovo con lei e non vedo l’ora di scoprire meglio anche le altre compagne: sono davvero curiosa di vedere dove ci porterà questo mese insieme ».