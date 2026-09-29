Volley Mercato: la Omag mette Amandha Sylves in posto 3

La centrale francese, 26 anni, entra nel roster per sostituire Veronica Costantini che sta ancora recuperando la migliore efficienza fisica. Sarà a disposizione di Bellano non appena arriverà il nulla osta del Coni
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Pubblicato il 29.09.2026, 15:20

1 min

SylvesOmag

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RIMINI)-La Omag Consolini San Giovanni In Marignagno rafforsa il reparto dei posto 3 con Amandha Sylves che prende il posto di Veronica Costantini, in attesa del suo ritorno alla piena efficienza fisica. Amandha è in attesa dei nulla osta del Coni per poter giocare.

LA CARRIERA-

Classe 2000, francese originaria di Guadalupa, conosce molto bene il campionato italiano, avendo vestito le maglie di Cuneo, Pinerolo e Firenze, e porta con sé un bagaglio importante di esperienza maturata ai massimi livelli. Un arrivo che permette anche di ritrovare una conoscenza già consolidata con coach Massimo Bellano, che l’ha allenata sia a Firenze sia a Cuneo. Un rapporto costruito negli anni che potrà favorire il suo inserimento nel gruppo e nei meccanismi della squadra.Esperienza, entusiasmo e voglia di mettersi subito a disposizione: è pronta a cominciare questa nuova avventura insieme a noi.

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