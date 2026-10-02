Con Milano-Firenze riparte il campionato di A1 Femminile

ROMA - Riparte il Campionato più bello del mondo !. Con l'anticipo di sabato sera (ore 20.30) fra Milano e Firenze, dopo centosessantatre giorni, tornano in campo le protagoniste dell' A1 femminile. Tutte a caccia della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano che lo scorso 22 aprile ha vinto per la nona volta il tricolore, l'ottavo di fila. L'ultimo punto, quello che ha chiuso la stagione scorsa, è stato messo a segno da Isabelle Haak nella decisiva in Gara 4 della finale scudetto contro Milano.

Saranno ancora loro, le pantere guidate dal campione europeo Daniele Santarelli, l’avversario da battere nella nuova LVF A1 Fineco, al via da domani, sabato 3 ottobre. Un ruolo assunto e consolidato nel tempo, ma sempre in bilico.

Come ha dimostrato la Courmayeur Cup, le altre squadre non sono rimaste a guardare. Prima fra tutte la Numia Vero Volley Milano, che dopo aver soffiato l’ultima Supercoppa alle trevigiane ha dimostrato già di essere in ottima forma sotto il Monte Bianco, superando 3-1 le venete in finale. La squadra dell’esordiente coach Gianlorenzo Blengini aprirà il campionato nell’anticipo delle 20.30 del sabato (diretta Rai Sport e DAZN) contro Il Bisonte Firenze, una squadra rinnovata in diverse sue figure chiave, dall’allenatore Alessandro Orefice fino alla diagonale formata da Jennifer Boldini e l’attesa argentina Bianca Cugno.

Domenica alle 16, subito una sfida d’alta quota. A Palazzo Wanny, la Savino Del Bene Scandicci accoglierà la Reale Mutua Fenera Chieri in un test già importante per entrambe le formazioni. Dopo l’addio di Antropova, coach Marco Gaspari dovrà studiare nuove strategie per innescare al meglio Kiera Van Ryk, Julia Bergmann e Maja Aleksic, le punte di diamante della campagna acquisti, mentre dall’altro lato coach Nicola Negro punterà ancora sui pilastri Stella Nervini e Sarah Van Aalen in regia. Un’ora più tardi, le campionesse d’Italia ritroveranno il Palaverde ospitando la Granda Volley Cuneo di coach Fabio Tisci e, nella casa temporanea di Biella, la Laica Cioccolato UYBA delle tre giapponesi Nanami Seki, Miku Akimoto e Yukiko Wada sfiderà nel derby del Ticino – e dei coach Barbolini, Enrico e Massimo – l’Igor Gorgonzola Novara. Tutte e tre le partite saranno in esclusiva su DAZN.

Contemporaneamente su DAZN e sul canale Youtube di Lega Volley Femminile, grande novità della stagione, le restanti tre partite. Alle 17, una ChorusLife Volley Bergamo tutta da scoprire e con un dichiarato obiettivo di qualificazione europea troverà la Cbf Balducci Hr Macerata dell’argentina Bianca Farriol, dopo un anno dall’infortunio che l’ha costretta a posticipare l’esordio in Italia. Sempre alle 17, una delle più belle sorprese della scorsa stagione, la russa Elizaveta Kochurina, ospiterà con la Megabox Ond. Savio Vallefoglia la sua ex squadra, l’Omag Consolini Volley 1907, al secondo anno nella massima serie. Infine, alle 18, scontro diretto tra neopromosse al PalaGeorge di Montichiari, che ospiterà il match tra la Valsabbina Millenium Brescia e la Cda Volley Talmassons FVG.

TUTTE LE SFIDE

Savino Del Bene Scandicci - Reale Mutua Fenera Chieri '76

Appuntamento al Pala BigMat! Prende il via la Serie A1 di pallavolo femminile e per la tredicesima stagione consecutiva la Savino Del Bene Volley è ai nastri di partenza del massimo campionato. La formazione di coach Gaspari, reduce dalla Courmayeur Cup dello scorso fine settimana, dove si è misurata con alcune delle migliori squadre della Serie A1, è attesa dal primo match ufficiale della stagione. Il 2026-2027 della squadra guidata dalla capitana Maja Ognjenović prende il via domenica. Dalle ore 16.00, a Firenze, andrà in scena la sfida con la Reale Mutua Fenera Chieri '76, che ha chiuso al quinto posto la scorsa Regular Season. La prima giornata riserva a una Savino Del Bene Volley rinnovata con nove nuove giocatrici un esordio di fronte al proprio pubblico, ma anche contro una formazione che nella scorsa stagione ha raggiunto i Play Off Scudetto, la semifinale di Coppa Italia e la finale di CEV Cup.

PRECEDENTI: 17 (2 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 15 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Sara Alberti a Chieri Fenera '76 nel 2024/2025, 2025/2026; Martina Armini a Chieri Fenera '76 nel 2021/2022; Avery Skinner a Chieri Fenera '76 nel 2023/2024, 2024/2025; Marina Lubian a Savino Del Bene Scandicci nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 - Allenatori: Mattia Cozzi a Chieri Fenera '76 nel 2024/2025

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Rispetto allo scorso anno, Chieri ha cambiato in parte il proprio roster, nel senso che l’assetto di gioco è lo stesso: la linea palleggiatore-opposto, con libero ed esterni, è rimasta invariata. Hanno inserito dei profili molto interessanti, come Eggleston, che è compagna di reparto di Skinner nella nazionale statunitense, e dei centrali di affidamento perché, al di là dell’infortunio di Gray, che avrà tempo di recuperare, nella batteria hanno inserito Akrari, Lubian, Stuut, che è una centrale olandese estremamente fisica, oltre a Eckel. Quindi si sono rinforzati e negli ultimi anni hanno fatto una crescita esponenziale. Lo scorso anno avevano sorpreso tutti e solo nel rush finale hanno perso l’opportunità di chiudere la regular season al terzo posto, che sarebbe stato un risultato incredibile. Sappiamo che giocano una pallavolo veramente rapida, quindi, come ho detto oggi alle ragazze, l’errore che non dobbiamo fare contro Chieri è innervosirci, perché loro sono una squadra che l’anno scorso ha portato a innervosirsi tante squadre. Lo scorso anno, in casa, hanno perso solo due gare al tie break, contro Conegliano e contro di noi. Hanno fatto una crescita importante, quindi serviranno la pazienza dei tocchi a muro e grande qualità nelle cose semplici ».

Nicola Negro (Allenatore Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Il nostro campionato inizia subito con una trasferta molto difficile, in casa di una delle favorite per il titolo. Scandicci è una squadra che come noi ha cambiato molto. Tre settimane di lavoro insieme sono poche, sia per noi come per loro, quindi è una partita difficile da decifrare in questo momento ma sicuramente è una partita che presenta insidie importanti per quella che è la qualità dei giocatori di Scandicci. Andiamo a Firenze per giocare la nostra partita e cercare il risultato migliore. Chiaramente siamo ben lontani da una condizione tecnica che permetta di esprimerci al meglio, ma cercheremo di mettere in campo la miglior pallavolo che possiamo in questo momento ».

Numia Vero Volley Milano - Il Bisonte Firenze

Parte il conto alla rovescia per la LVF A1 Fineco 2026/2027. Mancano poco più di ventiquattro ore alla partita inaugurale della nuova stagione: protagonista dell'anticipo della prima giornata è la Numia Vero Volley Milano che sabato 3 ottobre alle ore 20.30 (diretta Rai Sport e DAZN) farà il suo debutto contro Il Bisonte Firenze nella sfida che mette in palio i primi punti del campionato. Davanti al pubblico dell'Allianz Cloud, Milano scenderà in campo per il venticinquesimo confronto con le toscane: i numeri raccontano di 17 vittorie per Milano contro le 7 di Firenze. Tanta curiosità in casa Numia: dopo la conquista della Courmayeur Cup, la formazione di coach Blengini ha accolto in gruppo la schiacciatrice giapponese Yoshino Sato e la portoricana Valeria Vázquez Gomez, entrambe alla prima apparizione ufficiale con i colori di Milano. È finita dunque l'attesa per Egonu e compagne che con la spinta dei loro tifosi proveranno a raccogliere i primi tre punti di stagione.

PRECEDENTI: 24 (7 successi Il Bisonte Firenze, 17 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Jennifer Boldini a Milano Vero Volley nel 2021/2022; Beatrice Negretti a Milano Vero Volley nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2022/2023



Gianlorenzo Blengini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « Finalmente si entra nel vivo della stagione con i primi punti in palio. L'inizio del campionato ha un fascino particolare, con un pizzico di emozione in più perché si inizia a fare sul serio. Essendo all'esordio, le squadre sono alla ricerca dei loro equilibri e dei giusti meccanismi di gioco; per noi sabato sarà fondamentale l'aspetto attitudinale e il nostro approccio alla partita. Dobbiamo scendere in campo con la giusta mentalità e farci trovare pronti a qualsiasi difficoltà. Non vediamo l'ora di iniziare ufficialmente la nostra avventura nella LVF A1 Fineco ».

Alessandro Orefice (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « È il nostro esordio, e come tutte le partite di esordio ci sarà tanta emozione, anche per le molte ragazze che non hanno mai giocato nella serie A1 italiana. Affrontiamo in trasferta una grandissima squadra, in una partita in cui oltre all’emozione ci sarà anche tanta ambizione, perchè le ragazze vorranno scendere in campo con determinazione e voglia di dimostrare il loro valore. Tecnicamente abbiamo studiato bene Milano, una squadra composta da giocatrici di altissimo livello, esperte e che giocano insieme da tanto tempo: non hanno cambiato praticamente niente nel sestetto base, quindi avranno già dei meccanismi ben rodati. Sarà una partita da affrontare in maniera molto aggressiva già dalla battuta, e in cui dovremo rischiare parecchio per cercare di mantenere un cambio palla costante e avere una buona efficienza sul break point: dovremo avere tanto coraggio e giocare con un pizzico di spavalderia, senza pensare a chi c’è dall’altra parte della rete, ma divertendoci e al tempo stesso soffrendo sulle difese. Sarà un esordio anche per me e per il mio staff, visto che sono passati tantissimi anni da quando ho fatto il vice in A1: purtroppo non siamo ancora al completo e non arriveremo a questa partita con tutto il roster al 100%, Baird per esempio si è aggregata solo giovedì, ma dovremo avere tanta pazienza e cercheremo di dare il 200% su ogni pallone ».

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Omag Consolini Volley 1907

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia comincia il suo sesto campionato consecutivo di serie A1 affrontando al PalaMegabox di via delle Esposizioni le cugine della Omag San Giovanni in Marignano. Tra le tigri ci sarà anche la nuova arrivata Alexandra Frantti, atterrata domenica in Italia e tesserata a tempo di record in vista del debutto. Biglietti in vendita su LiveTicket e prima della partita al botteghino del PalaMegabox. Ex di lusso la centrale russa Elizaveta Kochurina in maglia biancoverde e, tra le romagnole, il libero Sara Panetoni. Perfetta parità nelle sfide precampionato, con una vittoria a testa e un insolito pareggio.

PRECEDENTI: 6 (2 successi Omag Consolini Volley 1907, 4 successi Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

EX: Alessia Bolzonetti a San Giovanni In Marignano nel 2021/2022, 2022/2023; Elizaveta Kochurina a San Giovanni In Marignano nel 2025/2026; Sara Panetoni a Vallefoglia Megabox nel 2023/2024



Andrea Pistola (Allenatore Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Ci sarà una componente agonistica molto accesa trattandosi di un derby, anche se tra le due società non c’è rivalità. Ci saranno molti tifosi da San Giovanni, quindi spero che ci sarà un ambiente degno della prima giornata di campionato. Noi ci auguriamo con tutto il cuore di riuscire a mettere in campo una buona pallavolo e di portare a casa la partita. La squadra sta lavorando bene, abbiamo raggiunto dei buoni livelli tecnici e soprattutto abbiamo avuto la conferma delle scelte che abbiamo fatto questa estate a livello di carattere e di motivazione delle ragazze che sono arrivate. Adesso aspettiamo di riuscire a trovare un buon amalgama tra tutte le componenti del gruppo nuovo, in modo da poter fare una stagione da protagonisti ».

Sara Panetoni (Omag Consolini Volley 1907)- « Finalmente è proprio la parola giusta! Sono due mesi che lavoriamo tanto, aspettando questo giorno, e non vediamo l’ora di scendere in campo. Lo spirito è quello giusto: tanta voglia di giocare, entusiasmo e determinazione. Abbiamo voglia di divertirci e di far divertire. Mi emoziona pensare di iniziare questa stagione con una responsabilità in più. Essere il capitano di questo gruppo mi rende orgogliosa e cercherò di ricoprire questo ruolo nel migliore dei modi. Voglio trasmettere tranquillità e fiducia, cercando di essere un punto di riferimento soprattutto nei momenti di difficoltà. Sarà una stagione lunga e impegnativa, ma sono convinta che, lavorando tutte nella stessa direzione e restando unite anche nei momenti più complicati, potremo toglierci delle belle soddisfazioni ».

Il primo appuntamento è subito una sfida importante contro Vallefoglia. Che squadra vuoi vedere in campo e quale messaggio vorresti mandare ai nostri tifosi alla vigilia di questa nuova avventura.

« Contro Vallefoglia voglio vedere una squadra che abbia coraggio, carattere e voglia di lottare su ogni pallone. Dobbiamo essere consapevoli che nessuno ci regalerà nulla: dobbiamo essere noi a volerci conquistare ogni cosa. Sarà importante aiutarci, rimanere lucide nei momenti più critici, saper reagire alle difficoltà e non perdere mai di vista il nostro obiettivo. Ai nostri tifosi chiedo di portarci tanta energia positiva, perché sono il nostro valore aggiunto. Ci hanno sempre sostenuto in tutti i palazzetti d’Italia e sono sicura che domenica saranno carichi ed entusiasti almeno quanto noi! Le possibilità di divertirci insieme ci sono, quindi perché non approfittarne?! Invito tutti a seguirci e a sostenerci, perché vogliamo renderli orgogliosi di noi. Da parte nostra, promettiamo impegno, cuore e la volontà di dare sempre il massimo per questa maglia ».

Laica Cioccolato Uyba - Igor Gorgonzola Novara

Dopo tanta attesa è finalmente arrivato il momento di tornare in campo. La Laica Cioccolato UYBA Busto Arsizio è pronta per l’esordio nel campionato 2026/27 e per una sfida che non ha bisogno di presentazioni: domenica alle 17 le farfalle affronteranno la Igor Gorgonzola Novara nello storico derby del Ticino. Una partita speciale per tanti motivi, a cominciare dalla sede. Per la prima volta la UYBA giocherà infatti una gara ufficiale al Biella Forum, nuova casa biancorossa per i primi tre match casalinghi della stagione. Un esordio nell’esordio, dunque, con la squadra di coach Enrico Barbolini pronta a scoprire il calore del nuovo impianto insieme ai propri tifosi. Grande curiosità anche per vedere finalmente la UYBA al completo. Nei giorni scorsi sono infatti arrivate in Italia le tre giocatrici giapponesi Yukiko Wada, Nanami Seki e Miku Otomo, oltre alla messicana Melanie Parra sulla via del recupero. Sarà interessante capire quali saranno le scelte dello staff tecnico: coach Barbolini potrebbe inserire subito le ultime arrivate oppure dare continuità alle giocatrici che hanno svolto l’intero precampionato e che hanno già accumulato minuti e ritmo partita nelle amichevoli delle ultime settimane. Tra i tanti temi della giornata anche una particolare sfida nella sfida in panchina: da una parte Enrico Barbolini alla guida della UYBA, dall’altra Massimo Barbolini, coach della Igor Gorgonzola Novara. Quella contro Novara si presenta naturalmente come una gara molto impegnativa per le farfalle. La formazione piemontese è stata costruita per competere ai massimi livelli e dispone di un roster completo in ogni reparto. Tra le giocatrici più attese ci sono anche tre ex biancorosse come Britt Herbots, Sara Bonifacio e Kaja Grobelna, mentre grande attenzione sarà riservata a Tolok, uno dei principali riferimenti offensivi della Igor. L’appuntamento sarà importante anche per scoprire il nuovo Biella Forum in versione UYBA. I biglietti saranno disponibili alle casse dell’impianto a partire dalle 15.30 e sono già acquistabili in prevendita online su https://volleybusto.vivaticket.it/. La società biancorossa conta molto sul sostegno del proprio pubblico anche nella nuova casa piemontese. Gli Amici delle Farfalle sono pronti a prendere posto nella nuova Curva Verde, mentre tanti abbonati hanno già scelto di seguire la squadra utilizzando i pullman gratuiti messi a disposizione dalla società. UYBA ricorda inoltre che gli abbonati potranno accedere direttamente al palazzetto utilizzando il biglietto elettronico ricevuto, senza necessità di passare dalle casse. Chi ha acquistato l’abbonamento online potrà ritirare la propria tessera alle casse del Biella Forum, ma per l’ingresso sarà comunque sufficiente mostrare il biglietto elettronico ricevuto. È prevista una grande partecipazione anche da parte delle società sportive del territorio biellese, coinvolte dall’Amministrazione Comunale per vivere insieme questa prima grande giornata di pallavolo.

PRECEDENTI: 34 (26 successi Igor Gorgonzola Novara, 8 successi Laica Cioccolato Uyba)

EX: Sara Bonifacio a Uyba Busto Arsizio nel 2018/2019, 2019/2020; Kaja Grobelna a Uyba Busto Arsizio nel 2018/2019; Britt Herbots a Uyba Busto Arsizio nel 2018/2019, 2019/2020; Ilenia Moro a Uyba Busto Arsizio nel 2022/2023 - Allenatori: Filippo Lualdi a Uyba Busto Arsizio nel 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026



Valeria Battista (Laica Cioccolato Uyba)- « Non vediamo l’ora di scendere in campo con la maglia ufficiale e iniziare finalmente il campionato. Siamo cariche e l’arrivo delle tre giocatrici giapponesi ha portato ulteriore entusiasmo e qualità, alzando ancora il livello tecnico della squadra. Sappiamo che ci aspetta una partita tostissima contro Novara, che può contare su un roster ricco di grandi giocatrici, ma vogliamo dire la nostra e presentarci nel migliore dei modi davanti al pubblico di Biella. Siamo sicure che sugli spalti ci saranno tanti tifosi arrivati da Busto Arsizio, ma anche molti appassionati di pallavolo del territorio biellese. Avere il loro sostegno sarà davvero importante: vi aspettiamo tutti domenica al Biella Forum! ».

Sara Bonifacio (Igor Gorgonzola Novara)- « Siamo eccitate, non vediamo l’ora di cominciare, ci manca il campionato e ancor più l’adrenalina che danno le partite che mettono in palio punti pesanti. Con Busto sarà subito un derby tirato, una di quelle sfide che piacciono a noi atlete, tese e sentite e sarà tutto carico di emozioni ».

ChorusLife Volley Bergamo - Cbf Balducci Hr Macerata

ChorusLife Volley Bergamo è pronto a fare il suo esordio ufficiale nella stagione 2026/2027: domenica 4 ottobre alle 17, al PalaFacchetti di Treviglio. Alle spalle c'è una preseason positiva, caratterizzata da tante vittorie e da un feeling sempre più forte all’interno del gruppo. La squadra è pronta ora ad affrontare la prima sfida di campionato con la CBF Balducci HR Macerata. Sarà possibile assistere al match in diretta su DAZN.

PRECEDENTI: 4 (3 successi Cbf Balducci Hr Macerata, 1 successo ChorusLife Volley Bergamo)

EX: Safa Allaoui a Helvia Recina Volley Macerata nel 2024/2025; Roberta Carraro a Volley Bergamo 1991 nel 2024/2025, 2025/2026



Marcello Cervellin (ChorusLife Volley Bergamo)- « Sarà una gara da mente aperta, in cui dovremo essere pronti ad adattamenti continui, perché la precisione nel preparare la gara non può essere quella di una gara più avanti della stagione quando ci saranno tante partite utili per studiare l'avversaria ».

Roberta Carraro (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Indubbiamente per me sarà un inizio emozionante, un po’ perché tornerò al PalaFacchetti, dove ho giocato nelle ultime due stagioni, e ritroverò tante persone comunque legate a me, e un po’ perché finalmente iniziamo questo campionato. È sempre una grande emozione, nonostante siano ormai tanti gli inizi di stagione vissuti, e finalmente possiamo mettere in campo quello che abbiamo provato durante una preparazione che è stata lunga e abbastanza intensa. Siamo partite a ranghi ridotti, quindi sono state poche le settimane in cui siamo riuscite a lavorare effettivamente con il gruppo al completo. Affronteremo una squadra indubbiamente competitiva, con un roster di ottima qualità, ma dovremo guardare soprattutto al nostro campo, fare il nostro gioco e avere pazienza, cercando di non innervosirci quando alcuni meccanismi non saranno ancora automatizzati, perché lo diventeranno con il tempo. Dovremo scendere in campo con grinta e cercare di esprimere una buona pallavolo ».

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Granda Volley Cuneo

« Quasi 6 mesi di astinenza per i tifosi gialloblù, torna il grande volley al Palaverde! La Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano gioca domenica alle ore 17 la prima gara ufficiale della sua stagione, che come lo scorso anno vedrà come avversaria Granda Volley. Dopo il bagno di folla alla presentazione di giovedì, le Pantere riceveranno il caldo abbraccio del loro Palaverde che accoglierà le Campionesse d'Italia con tutti gli onori. Le avversarie sono le “Gatte” piemontesi, che iniziano la loro nona stagione consecutiva nel massimo campionato italiano e lo fanno con coach Fabio Tisci al timone.

PRECEDENTI: 19 (19 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)

EX: Nessuno



Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « C’è emozione e voglia di mettersi in gioco, nella stagione che comincerà domenica ci sono nuove sfide e nuovi traguardi da raggiungere, ma dopo un lungo pre-season è arrivato finalmente il momento di scendere in campo e far vedere chi siamo. Senza di me lo staff ha compiuto un ottimo lavoro, c’è stato qualche fisiologico acciacco, ma il roster è competitivo e abbiamo lavorato con precisione e attenzione per portare le giocatrici al meglio già a partire dalla prima giornata. C’è un’energia positiva e non vedo l’ora di iniziare. Cuneo ha cambiato moltissimo per questa stagione, vengono da una striscia notevole di salvezze e avranno il desiderio di iniziare la stagione con un colpo grosso. Iniziare al Palaverde è un privilegio, abbiamo abbracciato i nostri tifosi giovedì in occasione della presentazione, è stato un bell’antipasto di una stagione lunga, mi auguro di trovare il supporto dei nostri sostenitori a partire dal pomeriggio di domenica ».

Fabio Tisci (Granda Volley Cuneo)- « Iniziare la stagione è sicuramente emozionante, poi contro Conegliano c’è un sapore speciale. Andare lì è sempre speciale e forse la prima è meglio giocarla contro di loro. Noi stiamo continuando a mettere un mattone per volta giorno dopo giorno e penso che abbiamo visto miglioramenti singoli e di squadra. Il tempo però non basta mai e forse avere una settimana in più sarebbe servito. Tuttavia una partita di campionato ci dà stimoli importanti e al termine della sfida avremo qualche indicazione in più ».

Banca Valsabbina Millenium Brescia - Cda Volley Talmassons Fvg

Dal grande sogno alla realtà: la Serie A1 Fineco è finalmente ai nastri di partenza. Dopo cinque anni dalla retrocessione nella stagione 2020/2021, la Banca Valsabbina Millenium Brescia riassaporerà la massima serie questa domenica 4 ottobre, alle 18, al PalaGeorge, per una sfida dal bottino succulento. In un gara che farà certamente rivivere l'emozionante testa a testa che ha caratterizzato la scorsa stagione (le friulane hanno conquistato la promozione diretta in Serie A1 grazie a un solo punto di distanza dalle bresciane, che hanno poi compiuto il salto nella massima serie al termine dei Playoff Promozione), la Cda Volley Talmassons Fvg tornerà al PalaGeorge per dare battaglia nel primo vero scontro diretto della stagione. I due club, infatti, condividono il medesimo obiettivo: conquistare la salvezza e la permanenza tra le grandi.

PRECEDENTI: 6 (4 successi Banca Valsabbina Millenium Brescia, 2 successi Cda Volley Talmassons Fvg)

EX: Julia Kavalenka a Volley Talmassons nel 2023/2024



Dalila Modestino (Banca Valsabbina Millenium Brescia)- « Eccoci qui, esattamente un anno dopo, ancora con la squadra con cui abbiamo conteso la promozione, a lottare ancora una volta per il medesimo obiettivo. Noi come loro abbiamo nuovi innesti, ma anche tante riconferme, che possono dare la giusta direzione a questo nuovo gruppo che si sta formando. Conosciamo già gran parte delle giocatrici che affronteremo e cercheremo di sfruttare al massimo questa carta, per portare a casa il risultato migliore in questo scontro diretto. Non vediamo l'ora di emozionare ancora una volta il nostro super pubblico in un palazzetto spero essere sempre caldissimo ».

Fabio Parazzoli (Allenatore Cda Volley Talmassons Fvg)- « Finalmente ci siamo. Abbiamo lavorato per diverse settimane pensando a questo momento e c’è sicuramente grande entusiasmo per l’inizio del campionato. Per molte di noi sarà un debutto importante e personalmente sarà la mia prima partita da head coach in Serie A1. C’è emozione, ma soprattutto tanta voglia di iniziare e di capire subito quale sarà il nostro livello in una competizione così difficile. Affrontiamo Brescia, una squadra che conosciamo e che, come noi, arriva dalla promozione. Questo però appartiene alla scorsa stagione: entrambe le società hanno costruito roster per affrontare la Serie A1 e domenica inizierà una storia completamente nuova. Mi aspetto una partita combattuta, contro una formazione che davanti al proprio pubblico avrà grande entusiasmo e vorrà partire nel migliore dei modi. Sappiamo che si tratta già di una partita importante. Il nostro obiettivo stagionale è molto chiaro e negli scontri contro squadre che possono avere un percorso simile al nostro ogni punto può assumere un valore significativo. Allo stesso tempo siamo solamente alla prima giornata: non dobbiamo trasformare questa gara in qualcosa di diverso da ciò che è. Serviranno lucidità, pazienza e la capacità di rimanere dentro la partita anche quando arriveranno momenti complicati. La preseason ci è servita molto. Abbiamo volutamente affrontato avversarie di alto livello perché avevamo bisogno di giocare e di mettere alla prova il nostro sistema. Il gruppo si è completato progressivamente con il rientro delle ragazze dalle Nazionali e nelle ultime settimane abbiamo fatto passi avanti importanti ».

CALENDARIO E ARBITRI DELLA 1a GIORNATA DI ANDATA

Sabato 3 ottobre 2026, ore 20.30

Numia Vero Volley Milano - Il Bisonte Firenze Arbitri: Brunelli Michele, Goitre Mauro

Domenica 4 ottobre 2026, ore 16.00

Savino Del Bene Scandicci - Reale Mutua Fenera Chieri '76 Arbitri: Verrascina Antonella, Giardini Massimiliano

Domenica 4 ottobre 2026, ore 17.00

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Omag Consolini Volley 1907 Arbitri: Carcione Vincenzo, Grossi Dario

Laica Cioccolato Uyba - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Piana Rossella, Serafin Denis

ChorusLife Volley Bergamo - Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Cavalieri Alessandro Pietro, Pozzato Andrea

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Granda Volley Cuneo Arbitri: Cerra Alessandro, Santoro Angelo

Domenica 4 ottobre 2026, ore 18.00

Banca Valsabbina Millenium Brescia - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Rossi Alessandro, Giglio Anthony