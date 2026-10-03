Milano vince il vernissage di A1 contro Firenze

MILANO- La Numia Milano vince il 'vernissage' del campionato di A1 Femminile 2026/2027 superando in tre set 3-0 (25-20; 25-22; 25-20) Il Bisonte Firenze dimostrando grande potenzialità collettiva e carattere. Il successo della squadra di Blengini è maturata con due strepitose rimonte nel primo e terzo set. Danesi e compagne sono state trascinate da capitan Paola Egonu, MVP e top scorer del match con 27 punti, capace di firmare alcune giocate d’autore, ma tutto il collettivo ha funzionato a meraviglia sia in difesa che in attacco, esaltando il pubblico dell’Allianz Cloud. Da segnalare anche l’ottimo lavoro a muro, con 11 monster block.

Per l’anticipo della prima giornata di LVF A1 Fineco coach Blengini schiera la diagonale Bosio-Egonu, Lanier e Piva in posto quattro e il tandem al centro Danesi-Kurtagić. Difende la seconda linea il libero Fersino. Partenza contratta per Milano, costretta ad inseguire le ospiti per la prima metà del set. La Numia fa la voce grossa a muro – tre monster block consecutivi – e si porta sul 18-15; sul finale esordio in maglia Vero Volley per Yoshino Sato che aiuta le compagne a chiudere 25-20. Equilibrio in avvio di frazione, ma ancora una volta è il muro a bloccare Firenze ed è 10-8 Milano. La Numia prova a scappare, ma le ospiti trovano l’aggancio sul 20-20 e si prosegue con un botta e risposta; è Vero Volley a mantenere la giusta lucidità e ad aggiudicarsi il set 25-22. É Il Bisonte ad avere in mano la situazione all’inizio del terzo parziale: 11-15 e la Numia è chiamata a reagire. Lanier è decisiva da posto quattro e fa registrare il sorpasso (17-16); Milano – con Egonu – completa la rimonta (25-20) e conquista i primi tre punti del campionato.

I protagonisti-

Anna Danesi (Numia Vero Volley Milano)- « É stato un esordio positivo, sono arrivati i 3 punti. Siamo partite un po’ tese ed emozionate davanti a un fantastico pubblico, quindi abbiamo fatto vedere tante cose buone. Si è vista in campo una squadra affiatata, pronta per giocare grandi partite. Il nostro punto di forza principale è stato ancora una volta Paola Egonu: sarà il nostro riferimento per tutto l’anno e lo ha dimostrato già stasera. Abbiamo rotto il ghiaccio, ora lavoreremo per migliorare ulteriormente ».

Alessandro Orefice (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Siamo più che soddisfatti per l’approccio che abbiamo avuto alla partita: giocavamo fuori casa, contro una grande squadra, e con tante giocatrici giovani all’esordio nel nostro campionato, quindi sono arrivate tante indicazioni positive. Anche tecnicamente si è visto qualcosa di buono: siamo state brave a rimanere sempre in partita ed è un peccato per due/tre situazioni facili che abbiamo avuto, specialmente nel terzo set, e che non siamo riusciti a sfruttare, in particolare un paio di free ball in momenti molto importanti del match. Comunque siamo partiti, credo che abbiamo visto una squadra che ha tanta voglia di crescere e penso che abbiamo ancora tanti margini di miglioramento ».

Il tabellino-

NUMIA VERO VOLLEY MILANO - IL BISONTE FIRENZE 3-0 (25-20 25-22 25-20) –

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Bosio 2, Lanier 8, Danesi 7, Egonu 27, Piva 4, Kurtagic 5, Fersino (L), Sato. Non entrate: Gennari, Dautova, Sartori, Di Napoli (L), Tessariol, Vazquez Gomez. All. Blengini.

IL BISONTE FIRENZE: Tanase 3, Acciarri 6, Boldini, Damaske 8, Caruso 9, Cugno 16, Negretti (L), Baird, Agrifoglio, Piacentini, Zojzi. Non entrate: Milosic, Fanfani (L). All. Orefice.

ARBITRI: Brunelli, Goitre.

Durata set: 26', 28', 30'; Tot: 84'.

MVP: Paola Egonu (Numia Milano)

BATTUTE: Numia Vero Volley Milano 3 ace, 9 err; Il Bisonte Firenze 2 ace, 13 err.

ATTACCHI: Numia Vero Volley Milano 39 vinc, 9 err; Il Bisonte Firenze 39 vinc, 7 err.

MURI: Numia Vero Volley Milano 11 vinc; Il Bisonte Firenze 1 vinc.