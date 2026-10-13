Domani due anticipi della 4a: Macerata-Scandicci e Chieri-Conegliano

La LVF A1 Fineco non si ferma. Domani, mercoledì 14 ottobre, quattro squadre scenderanno in campo per l’anticipo della quarta giornata. Sia la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano che la Savino Del Bene Scandicci, impegnate nella Supercoppa Fiat del 24 ottobre, giocheranno in anticipo l’infrasettimanale del 21 ottobre per avere tempo a sufficienza per preparare il grande evento di Bari.

Alle ore 20, in esclusiva su DAZN, le toscane affronteranno in trasferta la Cbf Balducci Hr Macerata. Entrambe le formazioni sono in cerca del primo successo in campionato: Scandicci è reduce da due sconfitte al tie-break, mentre Macerata è ancora a zero punti in classifica. Inizio complicato ma prevedibile per la squadra di coach Gaspari, che ha cambiato tanto della struttura di gioco che ha portato risultati e trofei negli ultimi anni. In un’alchimia di squadra ancora da trovare, buoni segnali sono arrivati da Kiera Van Ryk, attualmente seconda tra le top scorer del campionato con 50 punti. Le arancionere, due set conquistati nelle sfide contro Bergamo e Milano, dovranno affidarsi a Giorgia Caforio, seconda miglior ricevitrice per percentuali di perfette (57,7%) e mettere Clara Decortes (36 punti fin qui) e Beatrice Gardini (30) nella migliore condizione per far male alle avversarie.

Mezz’ora più tardi, in diretta Rai Sport e DAZN, al Pala Gianni Asti di Torino sfida di alta classifica tra le pantere di coach Santarelli e la Reale Mutua Fenera Chieri '76. Le collinari di coach Negro, ex della gara, sono partite fortissime: prima il pesante 2-3 in casa proprio di Scandicci, poi il successo in scioltezza contro Brescia. La spinta del palazzetto torinese sarà fondamentale per spezzare un vero e proprio tabù: su 17 confronti con le trevigiane sono infatti arrivati altrettanti k.o.. Per Conegliano, la sfida sarà un test rilevante dopo due secchi 3-0 contro Cuneo e Busto Arsizio: l’asticella si alza e le nuove leve arrivate in estate dovranno dimostrarsi all’altezza di un roster capace di vincere tutto nelle ultime stagioni. Folta la presenza di ex: Katja Eckl, Marina Lubian, Anastasia Cekulaev e Anna Piovesan.

LE DUE SFIDE

Cbf Balducci Hr Macerata - Savino Del Bene Scandicci

Secondo appuntamento casalingo in pochi giorni per la CBF Balducci HR, pronta a tornare in campo al Palasport Fontescodella mercoledì 14 ottobre (ore 20) per una nuova sfida di grande fascino: il turno infrasettimanale, anticipo della quarta giornata di andata di Regular Season, contro la Savino Del Bene Scandicci. Dopo il debutto davanti al proprio pubblico con Milano di domenica scorsa, le arancionere si preparano ad affrontare un’altra delle grandi protagoniste della LVF A1 Fineco: la formazione toscana è infatti campione del mondo in carica e tra le principali candidate ai vertici del campionato. Per le ragazze di coach Valerio Lionetti si tratta di un nuovo banco di prova impegnativo, contro un’avversaria che può contare su un roster di grande qualità e ambizioni importanti, che vorrà trovare la sua prima vittoria stagionale in Regular Season dopo due sconfitte al tie break. Una sfida che offrirà alle maceratesi un’altra occasione per cercare di mettere in campo progressi, determinazione e carattere. Dopo il ritorno al Fontescodella di domenica scorsa, in un palas ai limiti del sold out, il pubblico arancionero è chiamato ancora una volta a fare la propria parte, accompagnando la squadra in un avvio di stagione subito ricco di appuntamenti di alto livello. Mercoledì sera la CBF Balducci HR è pronta a giocarsi un’altra grande sfida davanti ai suoi tifosi.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Alessia Mazzaro a Savino Del Bene Scandicci nel 2018/2019



Beatrice Gardini (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Dobbiamo affrontare queste gare come delle belle opportunità, non come partite difficili di cui essere impensierite. È chiaro che squadre come Milano e Scandicci hanno obiettivi diversi dai nostri e dobbiamo tenerlo a mente, senza farci buttare giù dal loro cambio palla perfetto, dal muro-difesa e dalla battuta spinta a ogni rotazione. La partita di domani sarà un'altra opportunità per trovare i nostri meccanismi e spingere forte, come abbiamo fatto in alcuni momenti domenica, cercando di farlo ancora di più ».

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « In questo momento, per noi ogni avversario diventa la squadra più forte del mondo. Pretendo che la nostra squadra cominci a tirare fuori l’atteggiamento necessario per affrontare un campionato di Serie A1. Come ripeto, non c’è tempo per fare tanto, quindi ognuno di noi deve mettere qualcosa in più, a partire da me, in primis, e poi da tutti gli altri. Testa bassa e andiamo avanti ».

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

La Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 prepara il secondo match casalingo di fila, ma non nello stesso palazzetto: al vittorioso debutto stagionale di domenica al PalaFenera contro Brescia segue infatti l’impegno contro laProsecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano al Pala Gianni Asti di Torino. La partita, anticipo della quarta giornata della Serie A1 Fineco, andrà in scena domani, mercoledì 14 ottobre, con fischio d’inizio alle ore 20,30. Entrambe le squadre hanno vinto le due giocate finora e dunque arrivano alla sfida imbattute. Conegliano guida la classifica a punteggio pieno insieme a Milano e Talmassons, mentre Chieri è con Bergamo e Vallefoglia nel gruppetto di immediate inseguitrici distanziate di una lunghezza. L’ultimo precedente risale allo scorso 11 gennaio. Anche in quel caso si è giocato al Pala Gianni Asti, con le venete vittoriose al tie-break a segno per la diciassettesima volta in altrettante partite giocate contro le biancoblù. Ora Chieri ha un’ulteriore occasione per provare a superare l’unica squadra che non ha mai piegato da quando milita in A1. Aggiunge ulteriore sapore alla sfida la presenza di diversi ex. Da un lato Katja Eckl, Marina Lubian e Nicola Negro, dall’altro Anastasia Cekulaev e Anna Piovesan. A fare il punto in casa Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 alla vigilia della gara è Marina Lubian.

PRECEDENTI: 17 (17 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)

EX: Katja Eckl a Conegliano Imoco nel 2020/2021, 2024/2025; Marina Lubian a Conegliano Imoco nel 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026; Anastasia Cekulaev a Chieri Fenera '76 nel 2025/2026; Anna Piovesan a Chieri Fenera '76 nel 2021/2022 - Allenatori: Nicola Negro a Conegliano Imoco nel 2014/2015; Vincenzo Mallia a Chieri Fenera '76 nel 2025/2026



Marina Lubian (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « A livello tecnico e pallavolistico sicuramente Conegliano si conferma una tra le migliori, se non la migliore squadra italiana e non solo, direi anche europea e mondiale. Senza dubbio saranno un avversario ostico. A Conegliano non manca niente, hanno praticamente i migliori in ogni ruolo e quindi da quel punto di vista sarà sicuramente complicato, ma noi lavoriamo per questo. Non possiamo e chiaramente non ci daremo per vinti perché altrimenti non sarebbe sport, anzi penso che questo ci debba spronare ancora di più per fare un’ottima partita. A livello personale sono piena di emozioni contrastanti. A Conegliano ho vissuto quattro anni importanti della mia vita con tanti traguardi, soprattutto ho lasciato delle persone incredibili tra lo staff e tra le ragazze, a cui sono e rimango molto legata. Senza dubbio sarà strano giocarci contro, però anche questo fa parte dello sport e sicuramente sono molto anche contenta di poterle rincontrare. Diciamo che non vedo l'ora di mettermi alla prova con le mie compagne contro di loro. E’ un altro modo diciamo di condividere lo sport. Se prima lo condividevamo insieme dallo stesso lato ora lo facciamo da avversarie: la vita va avanti, le strade si dividono, penso sia un altro bel modo di poter condividere dei momenti anche giocando contro, quindi penso che sarà molto bello e sicuramente emozionante ».

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « In un ottobre che propone un calendario meno fitto di altri mesi, questa sfida esterna contro Chieri è un bel banco di prova dopo le prime due giornate in casa. A Torino troveremo una squadra abituata a occupare i massimi posti della classifica e che dopo le prime due giornate ha già dimostrato di poter essere competitiva anche quest’anno. Dobbiamo scendere in campo con la testa giusta, consapevoli che troviamo una squadra piena di ottime individualità e tante alternative valide. Abbiamo avuto poco tempo per preparare la gara, dobbiamo confermare di essere in un buon momento e giocare una buona pallavolo in un test esigente a 10 giorni dalla Supercoppa. Giocheremo distanti dal Palaverde per un po’, ma vogliamo regalare tante gioie ai tifosi che ci seguiranno in tutta Italia per sostenerci, a partire dalla sfida di Torino ».

ANTICIPI DELLA 4ª GIORNATA DI ANDATA

Mercoledì: 14 ottobre 2026, ore 20.00

Cbf Balducci Hr Macerata - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Papadopol, Piana

Mercoledì: 14 ottobre 2026, ore 20.30

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano Arbitri: Vagni, Scotti