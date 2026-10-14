Volley Mercato: Novara ha un nuovo libero, Ludovica Franzoso

NOVARA- Dopo la partenza di De Nardi l'Igor Gorgonzola Novara completa il reparto dei liberi con l'ingaggio di Ludovica Franzoso , ventitreenna nata a Rovigo che sarà l'alter ego della titolare Ilenia Moro. Franzoso era passata in estata da Ravenna, dove ha disputato un positivo campionato di B1, alla Cremonese di Davide Baraldi dove ha avuto modo di esordire in A2.

Le parole di Ludovica Franzoso

« Sono davvero felice di essere qui, vivo questa opportunità come un sogno e sono entusiasta all’idea di vivere la mia prossima avventura sportiva con la maglia della Igor Volley. Ho ammirato in tv molte di quelle che saranno le mie nuove compagne e ora sono davvero impaziente all’idea di lavorare con loro in palestra ogni giorno. Non vedo l’ora di scoprire l’atmosfera del Pala Igor e il calore dei tifosi azzurri ».

Le parole del direttore generale Enrico Marchioni

« Ludovica andrà a completare il nostro reparto libero, rimasto incompleto dopo la rescissione del contratto con Giulia De Nardi. Si tratta di una ragazza giovane ma molto seria e determinata, che sicuramente metterà a disposizione della squadra il proprio entusiasmo e la propria voglia di lavorare. Le diamo il benvenuto e siamo certi che dimostrerà di essere all’altezza della situazione ».