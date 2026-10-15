Conegliano è spietata, Chieri non è ancora big

Troppo Conegliano , troppo poco Chieri . Poche emozioni per i 2500 spettatori del “Gianni Asti” di Torino. Un big-match che sulla carta si presentava stuzzicante e foriero di possibili sorprese, al contrario non regala la suspense della sfida dello scorso gennaio al Ruffini. Stavolta niente successo sudato al tie-break, alla corazzata veneta basta un veloce 0-3 in 72’ per mandare un fragoroso avviso alla concorrenza. Di fronte a un roster praticamente identico allo scorso anno, rodato e dotato di individualità mostruose e assortire tra loro (ieri sera la MVP Gabi ha chiuso con il 72% in ricezione e il 55% in attacco ma non da meno sono state Zhu, Haak e Fahr), il solo pensiero di poter scalfire l’egemonia delle “pantere” è, per adesso, qualcosa di onirico. Chieri esce battuta innanzitutto nell’atteggiamento: remissive le biancoblù. Serviranno riflessioni. È una sconfitta pesante, alla luce dei valori in campo accettabile ma non del tutto se parliamo delle modalità: le collinari sono finite troppo presto schiacciate dalla strapotere di Conegliano, di gioco e personalità, non riuscendo a pescare nelle energie nervose e nella reazione di nervi un appiglio per almeno provocare qualche patema alle avversarie. Non hanno funzionato i cambi di coach Negro. Impalpabile l’apporto di centrali e bande, è mancata la consistenza del servizio: meno errori del solito ma senza incisività.

Le campionesse d’Italia liquidano la Reale Mutua

Nel primo set, Conegliano sfoggia una copertura difensiva precisa ed efficace – a cui contribuisce tutta la squadra - che rende fluido come un cambio palla il contrattacco. Chieri fatica e la fase break dell’Imoco trova, più di una volta, impreparata la seconda linea di casa sul sostegno al muro. Traballa anche la connessione tra le giocatrici, figlia di una amalgama da affinare: qualche palla non irresistibile cade nel campo chierese con le collinari che si guardano negli occhi, indecise sul da farsi. E’ il muro/punto a tenere a galla Chieri. Due monster di Nemeth e Lubian e l’ace “sporco” di Akrari portano le piemontesi sul 16-17, ma Zhu, Haak e Fahr sono implacabili: per fermale servirebbero uno ritmo e una pressione che al Chieri mancano. Secondo set a senso unico. Nel terzo set la Reale Mutua Fenera lotta alla pari con un Conegliano che molla un po' la presa. Le venete giocano al gatto col topo e piazzano la zampata letale sul finale (22-25). «Partita complicata – spiega Negro - . Ci hanno fatto penare col servizio e ci hanno impedito di giocare. Per noi, però, numeri troppo scarsi in attacco e una battuta disciplinata ma senza nerbo che ha favorito il loro cambio palla. Sarà contento chi dice che sbagliamo troppo dai 9 metri, infatti con meno errori e meno rischi le abbiamo lasciate fare quello che volevano. Non va bene se siamo troppo conservativi e non osiamo».

Chieri-Conegliano 0-3 (19-25 14-25 22-25)

REALE MUTUA FENERA Stuut 4, Nemeth 16, Nervini, Lubian 10, Van Aalen 1, Eggleston 4, Spirito (L), Akrari 1, Guezen, Giacomello, Glaab, Eckl, Cooper. N.e. Regoni. All. Negro

PROSECCO CARRARO IMOCO Wolosz, Braga Guimaraes 12, Fahr 7, Haak 14, Zhu 14, Manfredini 6, De Gennaro (L), Adigwe 1, Arici, Yao, Piovesan. N.E. Sillah, Cekulaev, Folie. All. Santarelli

ARBITRI Vagni, Scotti