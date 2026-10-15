Venerdì sera l'anticipo Brescia-Vallefoglia

ROMA - Dopo le due partite del quarto turno giocate ieri, l'A1 Femminile torna in campo già domani sera (ore 20.00 al PalaGeorge di Montichiari) per l'anticipo della terza giornata che vedrà di fronte la Valsabbina Millenium Brescia e Megabox Ond. Savio Vallefoglia. Il match sarà trasmesso in diretta in esclusiva da DAZN.

Le leonesse di Solforati vanno a caccia dei primi punti stagionali dopo le sconfitte maturate nei primi due turni. La Megabox Ond. Savio Vallefoglia va invece a caccia di conferme dopo le due vittorie che hanno fruttato 5 punti in classifica.

Previsti altri due anticipi sabato 17 ottobre, in contemporanea alle 20.30. Derby piemontese in diretta DAZN tra la Granda Volley Cuneo, ancora zero punti in classifica, e la Reale Mutua Fenera Chieri, reduce dalla sconfitta casalinga contro Conegliano. Parallelamente, all’Opiquad Arena di Monza, big match tra la Numia Vero Volley Milano e l’Igor Gorgonzola Novara, disponibile sia su Rai Sport che su DAZN. Una sfida diventata un piccolo tabù per le meneghine, sempre sconfitte negli ultimi 6 confronti.

Domenica 18 ottobre tre gare in diretta su DAZN e il canale Youtube di Lega Volley Femminile. Alle 17, stracittadina fiorentina tra la Savino Del Bene Scandicci e Il Bisonte Firenze, mentre a Cervia l’Omag Consolini Volley 1907 ospiterà la Cbf Balducci Hr Macerata. Mezz’ora più tardi, la Cda Volley Talmassons FVG accoglierà nella casa del PalaCarnera di Udine le stelle della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. Grande attesa nella città friulana per l’evento che vedrà di fronte due squadre imbattute, con il palazzetto già sold out nei suoi 3500 posti.

Infine, posticipo fissato alle 18 per il derby lombardo, che si giocherà in terra piemontese all’e-work Forum di Biella, tra la Laica Cioccolato Uyba e la ChorusLife Volley Bergamo. Un solo punto in classifica per le bustocche, ben cinque per le orobiche, intenzionate a rimanere in scia delle squadre in testa dopo un grande inizio di campionato.

PRECEDENTI: 4 (1 successo Banca Valsabbina Millenium Brescia, 3 successi Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

EX: Valentina Bartolucci a Vallefoglia Megabox nel 2025/2026; Sophie Andrea Blasi a Millenium Brescia nel 2021/2022, 2022/2023; Ulrike Bridi a Millenium Brescia nel 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023; Lara Davidovic a Millenium Brescia nel 2024/2025

Valentina Bartolucci (Valsabbina Millenium Brescia )- « Venerdì ci aspetta un’altra partita impegnativa perchè affronteremo una squadra con un roster allestito per fare bene. Sono sicura che cercheranno di metterci in difficoltà da subito con i loro punti di forza, anche viaggiando sull’onda dell’entusiasmo per le due vittorie ottenute nelle prime giornate, di cui una con Scandicci. Hanno iniziato il campionato con il botto, è un momento molto buono per loro. Non dobbiamo essere spaventate. Noi dovremo cercare di scendere in campo con lo stesso spirito combattivo avuto contro Chieri: dobbiamo ripartire da quel terzo set dove abbiamo lottato punto a punto contro un top club e giocare a mente libera, vendendo cara la pelle e non mollando mai. Personalmente, per me sarà una partita speciale: giocare contro la propria ex squadra, dal punto di vista emotivo, si sente. Sono contenta perchè rivedrò molte persone a me care, con cui ho condiviso un anno difficile, ma che ci ha portato anche a delle bellissime soddisfazioni, tra cui il sesto posto in campionato e la coppa ».

Gaia Giovannini (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Cercheremo di studiare bene la nostra avversaria, la partita con Scandicci è stata difficile ma ci ha dato tanta carica. Dovremo metterci sotto anche questa settimana e lavorare sempre più intensamente per cercare di migliorare quelle piccole cose sulle quali abbiamo margini di crescita ».

Venerdì: 16 ottobre 2026, ore 20.00

Banca Valsabbina Millenium Brescia - Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Serafin Denis, Manzoni Barbara