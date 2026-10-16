Il derby Cuneo-Chieri e la sfida Milano-Novara nel sabato di A1

Previsti altri due anticipi sabato 17 ottobre, in contemporanea alle 20.30. Derby piemontese in diretta DAZN tra la Granda Volley Cuneo, ancora zero punti in classifica, e la Reale Mutua Fenera Chieri, reduce dalla sconfitta casalinga contro Conegliano. Parallelamente, all’Opiquad Arena di Monza, big match tra la Numia Vero Volley Milano e l’Igor Gorgonzola Novara, disponibile sia su Rai Sport che su DAZN. Una sfida diventata un piccolo tabù per le meneghine, sempre sconfitte negli ultimi 6 confronti.

Domenica 18 ottobre tre gare in diretta su DAZN e il canale Youtube di Lega Volley Femminile. Alle 17, stracittadina fiorentina tra la Savino Del Bene Scandicci e Il Bisonte Firenze, mentre a Cervia l’Omag Consolini Volley 1907 ospiterà la Cbf Balducci Hr Macerata. Mezz’ora più tardi, la Cda Volley Talmassons FVG accoglierà nella casa del PalaCarnera di Udine le stelle della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. Grande attesa nella città friulana per l’evento che vedrà di fronte due squadre imbattute, con il palazzetto già sold out nei suoi 3500 posti.

Infine, posticipo fissato alle 18 per il derby lombardo, che si giocherà in terra piemontese all’e-work Forum di Biella, tra la Laica Cioccolato Uyba e la ChorusLife Volley Bergamo. Un solo punto in classifica per le bustocche, ben cinque per le orobiche, intenzionate a rimanere in scia delle squadre in testa dopo un grande inizio di campionato.

TUTTE LE SFIDE

Granda Volley Cuneo - Reale Mutua Fenera Chieri '76. La Serie A1 Fineco fa ritorno a Cuneo per la prima volta in stagione! La Granda Volley inizia il suo viaggio in casa con un derby contro la Reale Mutua Fenera Chieri ‘76. L’anticipo della terza giornata parte sabato 17 ottobre alle 20:30 al Palazzetto dello Sport di Cuneo, in diretta esclusiva su DAZN. Le Gatte arrivano da due trasferte dove sono inciampate in due sconfitte: una contro Conegliano e una contro Talmassons. Dall’altro lato Chieri ha già giocato tre partite, battendo Scandicci all’esordio e Brescia, ma perdendo da Conegliano nel turno infrasettimanale di mercoledì.

PRECEDENTI: 22 (15 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 7 successi Granda Volley Cuneo

EX: Carola Bonafede a Chieri Fenera '76 nel 2025/2026; Sofia Ferrarini a Chieri Fenera '76 nel 2025/2026; Ilaria Spirito a Cuneo Granda Volley nel 2021/2022

Fabio Tisci (Allenatore Granda Volley Cuneo)- « Credo che la partita di Talmassons ci sia servita come lezione e sicuramente mi aspetto una reazione. In settimana abbiamo lavorato per continuare a costruire l'identità di questa squadra, dato che siamo molto giovani e ci serve trovare continuità nel gioco. Chieri è un avversario forte e molto scomodo da affrontare per chiunque, considerando il loro gioco veloce e per la qualità che mettono di conseguenza nella fase di attacco. A noi interessa poco la condizione di Chieri , dobbiamo essere concentrati su noi stessi e sulle nostre cose ».

Nicola Negro (Allenatore Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Dobbiamo lasciarci subito alle spalle la brutta prestazione contro Conegliano e concentrarci su questa trasferta a Cuneo. E' importante ritrovare il nostro gioco e ripartire subito. Sappiamo che la partita presenta molte insidie e anche se da mercoledì c'è poco tempo cercheremo di preparare al meglio la gara ».

Numia Vero Volley Milano - Igor Gorgonzola Novara

È tempo di big match per la Numia Vero Volley Milano. Sabato 17 ottobre alle ore 20.30 (diretta Rai Sport e DAZN) Egonu e compagne faranno ritorno all'Opiquad Arena di Monza per il primo appuntamento di stagione con 2GETHER2: dall'altra parte della rete la Igor Gorgonzola Novara di coach Barbolini, che va in cerca di riscatto dopo la sconfitta al tie-break contro Bergamo. Per la terza giornata della LVF A1 Fineco, la formazione di Chicco Blengini vuole centrare la terza affermazione consecutiva e ritrovare un successo che con Novara manca dal novembre 2023. Per bloccare i tentativi delle piemontesi, per Milano sarà cruciale il lavoro nel sistema di muro-difesa: 22 i monster block finora realizzati dalle rosablù, con Anna Danesi che si conferma la migliore tra le sue nel fondamentale (6 muri). La Igor Gorgonzola farà invece affidamento su Tatiana Tolok - schierata nel ruolo di schiacciatrice - che dai nove metri e posto quattro proverà a scardinare la seconda linea della Numia.

PRECEDENTI: 27 (10 successi Numia Vero Volley Milano, 17 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Francesca Bosio a Novara Igor nel 2015/2016, 2023/2024, 2024/2025; Anna Danesi a Novara Igor nel 2022/2023, 2023/2024; Paola Egonu a Novara Igor nel 2017/2018, 2018/2019; Eleonora Fersino a Novara Igor nel 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025; Giulia Carraro a Milano Vero Volley nel 2020/2021; Federica Squarcini a Milano Vero Volley nel 2019/2020, 2020/2021



Gianlorenzo Blengini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « Il livello della partita di sabato sarà molto alto. Incontreremo una squadra con un roster profondo, che è stata costruita con l'obiettivo di affermarsi tra le migliori del campionato. Novara scenderà in campo in cerca di riscatto dopo una sconfitta al tie-break, quindi ci aspettiamo una battaglia: conosciamo la qualità dell'avversario dunque sarà importante interpretare la partita nel migliore dei modi, e soprattutto rimanere lucidi nei momenti di difficoltà. Siamo ancora ad inizio campionato e questa sfida ci servirà per dare continuità e fluidità al nostro gioco ».

Carlotta Cambi (Igor Gorgonzola Novara)- « Ci presentiamo a Milano con un po’ di amaro in bocca per le prime due partite stagionali, credo che il livello di tutte le squadre di quest’anno si sia alzato e che ci saranno diverse sorprese quest’anno. L’amaro in bocca ci sta aiutando a pretendere molto di più in palestra, per questo sono curiosa di vederci in campo contro Milano sabato, una partita dove il livello sarà ancora più alto. Ribadisco che dal poco che ho visto quest’anno Milano, che non ha cambiato niente nel suo sestetto, credo che abbia fatto ancora di più un passo avanti. Sarà una partita che si deciderà sul muro-difesa, fondamentali su cui stiamo lavorando molto e sono molto curiosa di vederne i risultati sul campo! ».

Banca Valsabbina Millenium Brescia - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

La terza giornata di Serie A1 si gioca d’anticipo: la Banca Valsabbina Millenium Brescia - reduce da due sconfitte consecutive - e la Megabox Ond. Savio Vallefoglia - carica di entusiasmo per le due vittorie conquistate in avvio di campionato - si sfideranno, infatti, venerdì 16 ottobre, alle 20, al PalaGeorge. Ripartire dall’atteggiamento messo in campo a Chieri: è l’imperativo che coach Solforati e la sua squadra si sono posti per la sfida contro Vallefoglia, soprattutto visto il ritorno tra le mura amiche del PalaGeorge, dove potranno contare sul calore dei propri tifosi. Non sarà facile. La Megabox Ond. Savio Vallefoglia ha iniziato la sua sesta stagione consecutiva in Serie A1 con il botto: due vittorie, di cui una al tie-break con Scandicci e una in quattro set con l’Omag, e tanto entusiasmo ritrovato, visto che anche le pesaresi - come Brescia con Amoruso - hanno dovuto fare i conti con l’infortunio al ginocchio della loro stella Loveth Omoruyi.

PRECEDENTI: 4 (1 successo Banca Valsabbina Millenium Brescia, 3 successi Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

EX: Valentina Bartolucci a Vallefoglia Megabox nel 2025/2026; Sophie Andrea Blasi a Millenium Brescia nel 2021/2022, 2022/2023; Ulrike Bridi a Millenium Brescia nel 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023; Lara Davidovic a Millenium Brescia nel 2024/2025



Valentina Bartolucci (Banca Valsabbina Millenium Brescia)- « Venerdì sarà un'altra partita impegnativa perchè affronteremo una squadra con un roster allestito per fare bene. Sono sicura che cercheranno di metterci in difficoltà da subito con i loro punti di forza, anche viaggiando sull'onda dell'entusiasmo per le due vittorie ottenute nelle prime giornate, di cui una con Scandicci. Hanno iniziato il campionato con il botto, è un momento molto buono per loro. Non dobbiamo esse spaventate. Noi dovremo cercare di scendere in campo con lo stesso spirito combattivo avuto contro Chieri: dobbiamo ripartire da quel terzo set dove abbiamo lottato punto a punto contro un top club del campionato e giocare a mente libera, vendendo cara la pelle e non mollando mai. Personalmente, poi, per me sarà una partita speciale: giocare contro la propria ex squadra, dal punto di vista emotivo, si sente. Sono contenta perchè rivedrò molte persone a me care, con cui ho condiviso un anno difficile, ma che ci ha portato delle bellissime soddisfazioni, tra cui il sesto posto in campionato e la coppa ».

Gaia Giovannini (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Cercheremo di studiare bene la nostra avversaria, la partita con Scandicci è stata difficile ma ci ha dato tanta carica. Dovremo metterci sotto anche questa settimana e lavorare sempre più intensamente per cercare di migliorare quelle piccole cose sulle quali abbiamo margini di crescita ».

Laica Cioccolato Uyba - ChorusLife Volley Bergamo

Nuovo appuntamento casalingo per la Laica Cioccolato UYBA, che domenica 18 ottobre alle ore 18 ospiterà la ChorusLife Volley Bergamo all'e-work Biella Forum. Una sfida dal grande fascino, che mette di fronte due delle società più storiche e prestigiose della pallavolo italiana, protagoniste di tante battaglie sportive nel corso degli anni. Le farfalle di coach Enrico Barbolini arrivano all'appuntamento forti dell'esperienza maturata nei primi due incontri di campionato contro Novara e Conegliano e con la determinazione di conquistare punti preziosi per la classifica. Di fronte troveranno però un'avversaria in grande salute, protagonista di un ottimo avvio di stagione: dopo il successo per 3-1 all'esordio contro Macerata, Bergamo ha infatti strappato due punti importanti sul difficile campo della Igor Gorgonzola Novara, confermando tutto il proprio potenziale. La formazione allenata da coach Cervellin si presenta profondamente rinnovata e rinforzata dal mercato estivo, con diversi nomi di qualità e ben tre ex biancorosse: Silke Van Avermaet, Federica Carletti e Lena Stigrot. Grande attenzione alla giovane palleggiatrice Allaoui, capace nell'ultima sfida contro Novara di mandare in doppia cifra tutte le proprie attaccanti, dimostrando personalità e ottima distribuzione del gioco. Tra le principali bocche da fuoco spiccano l'opposto Kendall Kipp e la schiacciatrice Erika Esposito, arrivata da Padova, mentre a guidare la seconda linea c'è il libero Juliette Gelin, proveniente da Milano. In casa UYBA il lavoro prosegue senza sosta: Battista e compagne continueranno ad allenarsi a Venegono Inferiore fino a domenica mattina, per arrivare nelle migliori condizioni possibili a una partita che si preannuncia combattuta e ricca di spunti tecnici. Grande attesa anche sugli spalti dell'e-work Forum, dove si punta ancora una volta a una bella cornice di pubblico. Tutto pronto dunque per una nuova domenica di grande volley: le farfalle cercano punti, entusiasmo e il calore del proprio pubblico per rendere ancora più speciale la sfida contro Bergamo. Il match inizierà alle 18, con casse aperte dalle 16.30 e biglietti disponibili in prevendita su volleybusto.vivaticket.it. Per chi non potrà essere all'e-work Biella Forum, la partita sarà trasmessa in diretta tv su DAZN.

PRECEDENTI: 10 (6 successi Laica Cioccolato Uyba, 4 successi ChorusLife Volley Bergamo)

EX: Federica Carletti a Uyba Busto Arsizio nel 2023/2024; Lena Stigrot a Uyba Busto Arsizio nel 2022/2023; Silke Van Avermaet a Uyba Busto Arsizio nel 2024/2025, 2025/2026



Alice Torcolacci (Laica Cioccolato Uyba)- «Le prime due giornate di campionato, contro squadroni come Novara e Conegliano, ci sono servite per iniziare a trovare l'affiatamento tra di noi, visto che siamo al completo da pochissimo tempo. Nonostante le due sconfitte abbiamo già visto che, sistemando alcune cose, possiamo farci valere contro qualsiasi avversario. Ora arriva Bergamo che è un'altra squadra da affrontare con attenzione: ha un bel mix di giocatrici esperte, che conosciamo bene, e di giovani talentuose. Bergamo ha vinto sul campo di Novara domenica scorsa e questo ci fa ben capire di che pasta è fatta. Ci vorrà da parte nostra una prestazione aggressiva sin dal primo minuto ».

Michele Palloni (Preparatore atletico (ChorusLife Volley Bergamo)- « In questa fase della stagione il nostro obiettivo è consolidare il lavoro svolto durante la preparazione e trovare il giusto equilibrio tra allenamento, recupero e impegni agonistici. Il campionato è lungo e non si tratta di raggiungere un picco di condizione in una singola partita, ma di garantire continuità nel corso della stagione, cercando di mantenere le atlete nelle migliori condizioni possibili. Ogni giocatrice ha caratteristiche ed esigenze specifiche: per questo monitoriamo quotidianamente le risposte al lavoro, adattando i carichi in funzione delle necessità individuali e del programma della squadra. Con le gare ravvicinate diventa fondamentale gestire bene le energie, senza perdere qualità e intensità negli allenamenti ».

Omag Consolini Volley 1907 - Cbf Balducci Hr Macerata

Domenica 18 ottobre (ore 17.00) il Palasport di Cervia riapre le sue porte alla Serie A1 per l'esordio casalingo della Omag Consolini Volley. Ad attendere le bianco-azzurre c'è la CBF Balducci HR Macerata, per un terzo turno di campionato che si preannuncia aperto e ricco di spunti. Al secondo anno consecutivo in Serie A1, la squadra di coach Massimo Bellano sa che le prime sfide della stagione sono fondamentali per testare gli automatismi e trovare la migliore intesa di squadra. Nelle prime due sfide, contro Megabox Vallefoglia e Il Bisonte Firenze, la Omag ha alternato sprazzi di pallavolo fluida e di grande grinta a momenti di assestamento fisiologici in questa fase della stagione. Dall'altra parte della rete, anche Macerata si presenta in Romagna al termine di tre gare impegnative contro Bergamo, la corazzata Milano e Scandicci nell’anticipo della quarta giornata. Le marchigiane hanno dimostrato spunti di carattere, strappando set a caccia del proprio ritmo, a testimonianza di quanto questo campionato richieda massima concentrazione contro ogni avversaria. Per la Omag Consolini la gara di domenica è il primo vero abbraccio con il pubblico amico: un'opportunità preziosa per tradurre il lavoro settimanale in campo e mostrare passi avanti sul piano della continuità e della gestione dei momenti caldi del set. Per prendere in mano il pallino del gioco sarà fondamentale trovare continuità al servizio, aggredendo fin dal primo pallone la ricezione avversaria per facilitare il lavoro del nostro muro-difesa. Nei momenti cruciali del set serviranno poi massima cura nelle coperture, lucidità in contrattacco e la spinta calda del Palasport per chiudere con coraggio i palloni che contano. Tutti pronti a spingere le bianco-azzurre: appuntamento a Cervia per un pomeriggio di grande pallavolo.

PRECEDENTI: 11 (6 successi Cbf Balducci Hr Macerata, 5 successi Omag Consolini Volley 1907)

EX: Asia Bonelli a San Giovanni In Marignano nel 2019/2020; Giorgia Caforio a San Giovanni In Marignano nel 2022/2023, 2023/2024; Clara Decortes a San Giovanni In Marignano nel 2019/2020; Alessia Mazzon a San Giovanni In Marignano nel 2019/2020, 2021/2022



Alice Nardo (Omag Consolini Volley 1907)- « Finalmente giochiamo la nostra prima partita in casa di fronte ai nostri tifosi e penso che sia noi sia loro ci meritiamo questi tre punti; faremo di tutto per riuscirci. Macerata è una buonissima formazione, che abbiamo già avuto occasione di incontrare in amichevole, con un'ottima organizzazione muro-difesa. Starà a noi giocare le nostre carte migliori per far sì che il risultato ci sorrida ».

Nicole Piomboni (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Domenica ci aspetta una partita molto importante contro la Consolini. Già l’anno scorso le sfide contro questa squadra sono state molto impegnative, delle vere e proprie battaglie, e penso che anche quest’anno sarà così. Sappiamo quindi che ci aspetta una gara difficile, ma arriviamo con la giusta carica. Nelle ultime partite abbiamo cercato di sistemare quegli aspetti su cui sentivamo di dover lavorare un po’ di più, proprio in vista dei prossimi impegni. È stata una settimana in cui abbiamo spinto tanto in allenamento e ci siamo preparate con intensità, quindi siamo cariche e pronte ad affrontare questa nuova sfida ».

Savino Del Bene Scandicci - Il Bisonte Firenze

« Archiviata la prima vittoria in campionato, conquistata con il successo per 3-1 sul campo di Macerata nell’anticipo della quarta giornata di Serie A1, la Savino Del Bene Volley è pronta a tornare in campo per il derby fiorentino. Domenica 18 ottobre, alle ore 17.00, la formazione di coach Marco Gaspari ospiterà Il Bisonte Firenze al Pala BigMat. Il Bisonte Firenze, dopo aver esordito con una sconfitta per 3-0 contro Milano, ha conquistato la prima vittoria stagionale domenica 11 ottobre, superando in casa l’Omag Consolini Volley 1907. Il derby rappresenterà per la Savino Del Bene Volley l’ultimo impegno prima della Supercoppa italiana, in programma sabato 24 ottobre, quando le ragazze di coach Gaspari affronteranno la Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano, campione d’Italia e detentrice della Coppa Italia ».

PRECEDENTI: 32 (7 successi Il Bisonte Firenze, 25 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Sara Alberti a Firenze nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; Emma Graziani a Firenze nel 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024



Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Domenica affronteremo una squadra che si è rinnovata inserendo atlete di livello internazionale. Alcune le conosciamo già dal Mondiale per Club, come Baird e Cugno, mentre altre, come Damaske, hanno maturato esperienze importanti sia con la nazionale polacca sia a livello di club. Con gli innesti di Milosic, Caruso e Boldini, Firenze ha costruito una squadra a mio avviso estremamente competitiva, che potrà essere protagonista in questa stagione. Da parte nostra dobbiamo continuare a fare step in avanti e a trovare sempre maggiore sicurezza nei diversi reparti. Sicuramente, sotto l’aspetto muro-difesa, abbiamo compiuto un passo in avanti, ma contro Firenze dovremo essere ancora più incisivi al servizio, perché in questo momento è l’arma sulla quale possiamo crescere più rapidamente. Sappiamo che ci troveremo di fronte una squadra carica e motivata, ma da parte nostra dovrà esserci la consapevolezza di dover disputare una partita convinta, sapendo che ci saranno momenti in cui bisognerà soffrire. Dobbiamo cercare di compiere uno step di crescita a ogni partita, mantenendo equilibrio nei giudizi e nelle reazioni: senza esaltarci troppo quando le cose vanno bene, ma senza nemmeno essere sempre tutti depressi quando incontriamo delle difficoltà ».

Alessandro Orefice (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Arriviamo a questo derby al termine di una settimana di lavoro buona, anche se condizionata da qualche piccolo malanno di stagione per alcune ragazze, mentre purtroppo Piacentini ha accusato una ricaduta alla caviglia infortunata di cui dovremo valutare i tempi di recupero. Come dico sempre, quando ci sono delle difficoltà dobbiamo metterci qualcosina in più, e le ragazze sono state brave a farlo, compattandosi e lavorando molto bene. Scandicci arriva da una bella vittoria a Macerata ed è una squadra con un sacco di soluzioni, con giocatrici di altissimo livello e di grande esperienza che conosciamo molto bene. Mi aspetto una partita un po' diversa dalle altre, perché è un derby, e come tutti i derby secondo me è come una piccola finale, in cui tutto può succedere: noi sicuramente non avremo niente da perdere, e sono certo che la squadra avrà l'ambizione di giocare una partita sulle ali dell'entusiasmo, cercando di fare sempre uno step in più rispetto alla settimana precedente. Stiamo lavorando tanto sia tecnicamente che tatticamente, è bello vedere che ogni giorno il livello si alza anche in allenamento, e nel derby questa idea di crescita continua dovrà essere il boost che ci potrà dare quel qualcosa in più in una partita sicuramente molto complicata ».

Cda Volley Talmassons Fvg - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

Domenica 18 ottobre alle 17.30 le Pink Panthers affrontano la Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano al PalaCarnera Credifriuli di Udine. Tutto esaurito per il big match di Serie A1, con la formazione di Fabio Parazzoli reduce da due vittorie consecutive e pronta a misurarsi con una delle squadre più forti al mondo. Una sfida dal fascino straordinario, un palcoscenico d’eccezione e un pubblico che ha già risposto presente. La CDA Volley Talmassons FVG si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi della stagione: domenica 18 ottobre, alle ore 17.30, le Pink Panthers affronteranno la Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano al PalaCarnera Credifriuli di Udine, in occasione della terza giornata del campionato di Serie A1 femminile. Sarà una vera e propria festa della pallavolo, con l’impianto udinese che farà registrare il tutto esaurito. La scelta della società friulana di disputare eccezionalmente la partita nel capoluogo regionale si è rivelata vincente, confermando il grande interesse che circonda la CDA e la volontà di coinvolgere l’intero Friuli Venezia Giulia in un evento sportivo di assoluto prestigio. La formazione allenata da Fabio Parazzoli si presenta all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo, dopo un avvio di campionato estremamente positivo. Due partite, due vittorie e sei punti conquistati: un bottino importante per una squadra che ha come obiettivo principale la permanenza nella massima serie.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)

EX: Giorgia Frosini a Conegliano Imoco nel 2021/2022 - Allenatori: Andrea Zotta a Conegliano Imoco nel 2024/2025, 2025/2026



Fabio Parazzoli (Allenatore Cda Volley Talmassons Fvg)- « È una partita che si presenta da sola, considerando la qualità e il valore delle nostre avversarie. Per noi sarà fondamentale riuscire a sfruttare al massimo ogni momento di questa gara, soprattutto in funzione del percorso tecnico che la squadra deve compiere. Non esiste allenamento migliore che potersi confrontare con un livello di gioco così elevato. Credo che per tutte noi sia un sogno poter affrontare una formazione come Conegliano e misurarci con alcune delle migliori giocatrici al mondo.Dovremo essere capaci di soffrire quando ci sarà da soffrire, senza però limitarci a subire il loro gioco. Sarà importante riconoscere e sfruttare ogni opportunità che riusciranno a concederci, cercando di inserirci nei momenti favorevoli e di esprimere al massimo le nostre qualità. Non vogliamo essere spettatori passivi della partita: dobbiamo provare a giocarcela, mettere alla prova il nostro livello e cercare di ottenere il massimo da ogni situazione ».

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Domenica a Udine ci aspetta una gara esigente: troveremo pubblico caldo che desidera alimentare l’entusiasmo che si respira a Talmassons dopo le prime due gare vinte in campionato. Il Cda Volley è una formazione temibile, ben allenata, che ha tutte le carte in regola per fare un campionato di prestigio centrando la salvezza. L’attenzione dovrà essere massima perché ci aspetta una sfida insidiosa nonostante la differenza di valori nel roster. Veniamo da una settimana impegnativa che ci ha portato un bel successo a Torino contro Chieri, ma non mi illudo: siamo in una buona forma, avremo tempo per rifinire gli ultimi dettagli prima di effettuare le prove generali a 6 giorni dalla Supercoppa. Sarà bello andare in trasferta e trovare tantissimi tifosi in curva e sugli spalti, ma credo che per gli appassionati che non sono riusciti a trovare il biglietto sia una bella opportunità poter assistere alla gara in diretta sul nostro canale YouTube ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3a GIORNATA DI ANDATA

Venerdì: 16 ottobre 2026, ore 20.00

Banca Valsabbina Millenium Brescia - Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Serafin Denis, Manzoni Barbara

Sabato 17 ottobre 2026, ore 20.30

Granda Volley Cuneo - Reale Mutua Fenera Chieri '76 Arbitri: Giglio Anthony, Serafin Denis

Numia Vero Volley Milano - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Giardini Massimiliano, Papadopol Veronica Mioara

Domenica 18 ottobre 2026, ore 17.00

Omag Consolini Volley 1907 - Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Santoro Angelo, Saltalippi Luca

Savino Del Bene Scandicci - Il Bisonte Firenze Arbitri: Rossi Alessandro, Clemente Andrea

Domenica 18 ottobre 2026, ore 17.30

Cda Volley Talmassons Fvg - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano Arbitri: Armandola Cesare, Gaetano Antonio

Domenica 18 ottobre 2026, ore 18.00

Laica Cioccolato Uyba - ChorusLife Volley Bergamo Arbitri: Scotti Paolo, Vagni Ilaria

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 9, Numia Vero Volley Milano 6, Cda Volley Talmassons Fvg 6, ChorusLife Volley Bergamo 5, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 5, Reale Mutua Fenera Chieri '76 5, Savino Del Bene Scandicci 5, Igor Gorgonzola Novara 3, Il Bisonte Firenze 3, Laica Cioccolato Uyba 1, Omag Consolini Volley 1907 0, Granda Volley Cuneo 0, Banca Valsabbina Millenium Brescia 0, Cbf Balducci Hr Macerata 0.