Il derby di Cuneo se lo prende Chieri

Il risultato poggia su una prova eccellente sotto ogni punto di vista da parte di Chieri. In un inizio di partita contraddistinto da scambi prolungati le chieresi ribattono colpo su colpo, quindi prendono il controllo e dominano i primi due set aggiudicandoseli entrambi 13-25. I tanti cambi effettuati nel terzo set dai due allenatori (nel corso della gara coach Negro dà spazio a tutte le giocatrici) ridà un po’ di equilibrio alla sfida, che Chieri comunque fa sua senza patemi (22-25).

Nell’ottima prova collettiva spiccano il servizio, la difesa e l’attacco, fondamentale, quest’ultimo, che vede le biancoblù chiudere col 47% di positività.

Il maggior apporto realizzativo arriva da Eggleston (14 punti realizzati in due set col 51% in attacco, per un meritatissimo premio di MVP) e Nemeth (13).

Nel primo set sul 3-3 l’attacco fuori di Grafort regala a Chieri il primo punto break della partita. Nell’azione successiva la pipe vincente di Nervini vale il +2 (3-5), ma l’errore in battuta di Lubian e l’attacco di Baka ripristinano la parità a 5. Il muro di Stuut su Graford restituisce il doppio vantaggio (6-8) a Chieri, che poco dopo ottiene il +3 con Nervini (8-11). Su servizio della stessa Nervini un mani out e una piazzata da posto 4 di Eggleston e un muro di Lubian su Koulisiani fruttano alle chieresi un ulteriore strappo a 9-15. I time-out di Tisci non spezzano il ritmo di Chieri che scappa via con una scatenata Eggleston (per lei quattro punti di fila fra l’11-15 all’11-19) e Nemeth (11-20). Le ragazze di Negro ottengono undici palle set (13-24) dopo un errore in attacco di Ferrarini, che poi attacca fuori anche il pallone successivo: finisce 13-25.

Riparte fortissimo Chieri nel secondo set che in un batter d’occhio su servizio di Nemeth si trova a condurre 1-6. Ancora avanti di 5 quando Tisci chiama il primo time-out (5-10), dopo il 5-12 a muro di Stuut le biancoblù piazzano un secondo corposo break su battuta di Van Aalen che porta il distacco a 12 punti (5-17). Nel finale coach Negro inserisce Cooper, Akrari, Guezen, Glaab e Giacomello. Gli ultimi due punti sono di Cooper che realizza prima il 12-24, quindi alla seconda palla set chiude 13-25.

Rispetto ai due set precedenti nel terzo cambiano i sestetti iniziali: Tisci schiera McBride e Tikhomirova, Negro conferma Cooper, Akrari e Guezen. Chieri guadagna quasi subito il doppio vantaggio con Cooper e Guezen. Segue una fase dominata dal cambio palla che lascia il distacco invariato fin quando sul 9-11 un errore di Nemeth, un ace di Tikhomirova e un altro errore di Guezen capovolgono il punteggio in 12-11 dando il primo vantaggio a Cuneo. Guezen sblocca Chieri (12-12), che poi torna avanti 13-16 con un attacco di Nemeth, due muri di Akrari e Nemeth e un mani out di Guezen. Time-out di Tisci. Alla ripresa del gioco le padrone di casa accorciano a 15-16 con un muro di McBride e stavolta è Negro a chiamare time-out. Al rientro Guezen sfonda il muro biancorosso (15-17). Sul 16-17 Eggleston dà il cambio a Guezen, nello scambio successivo Eckl subentra a Lubian. Cooper e l’ace di Nemeth diranno il +3 a Chieri (17-20). Cooper sigla il 18-21, quindi cede il campo a Nervini. Cuneo ricuce a 20-21 con Tikhomirova e Pucelj. McBride sbaglia l’attacco della possibilità parità (20-22). Eggleston mette a terra il 20-23 e il 21-24. Alla prima palla match il primo tempo di Akrari decreta il 21-25.

I protagonisti

Sofia Ferrarini (Granda Volley Cuneo)- « Credo che questa sera, soprattutto nel terzo set, abbiamo mostrato quello che abbiamo preparato in allenamento. Dobbiamo cercare di continuare con lo spirito e la voglia dell’ultimo parziale, in modo da trovare i primi punti. Inoltre spero che il pubblico si sia divertito lo stesso in questa prima partita casalinga. Comunque sono contenta di aver giocato e aver recuperato per la partita ».

Logan Eggleston (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Giocare in Italia in palazzetti del genere davanti a spettatori del genere è fantastico. Oggi abbiamo giocato bene. Credo che stiamo diventando una grande squadra, vogliamo proseguire a lavorare sodo ogni giorno per continuare a crescere a migliorare ».

Il tabellino

GRANDA VOLLEY CUNEO - REALE MUTUA FENERA CHIERI '76 0-3 (13-25 13-25 21-25) –

GRANDA VOLLEY CUNEO: Baka 2, Ferrarini 2, Signorile 2, Pucelj 7, Koulisiani 4, Grafort 3, Magnani (L), Mcbride 9, Tikhomirova 4, Pasquino. Non entrate: Cucu, Guidi, Bonafede (L). All. Tisci.

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76: Stuut 5, Nemeth 13, Nervini 7, Lubian 4, Van Aalen 1, Eggleston 14, Spirito (L), Guezen 5, Cooper 5, Akrari 3, Glaab, Giacomello, Eckl, Regoni. All. Negro.

ARBITRI: Giglio, Serafin.

Durata set: 21', 22', 26'; Tot: 69'

MVP: Logan Eggleston (Reale Mutua Fenera Chieri ’76)

Spettatori: 940

BATTUTE: Granda Volley Cuneo 1 ace, 9 err; Reale Mutua Fenera Chieri '76 5 ace, 7 err.

ATTACCHI: Granda Volley Cuneo 26 vinc, 8 err; Reale Mutua Fenera Chieri '76 45 vinc, 7 err.

MURI: Granda Volley Cuneo 6 vinc; Reale Mutua Fenera Chieri '76 7 vinc.