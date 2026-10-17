Milano fa 3 su tre contro Novara

MONZA- Tre vittorie e bottino pieno. Continua la striscia positiva della Numia Vero Volley Milano che, davanti al caloroso pubblico dell’Opiquad Arena, sfata il tabù Novara e si impone con il punteggio di 3-0 (25-19; 25-18; 25-15) sulla Igor Gorgonzola nel primo match del 2026/2027 . Dopo una partenza punto a punto, Milano è salita in cattedra e ha dettato il ritmo della partita: a suon di muri – 12 totali di cui 6 messi a terra dall’MVP Anna Danesi – e difese – della sempre presente Eleonora Fersino -, la formazione di Chicco Blengini è riuscita a dare continuità al suo gioco e centrare il terzo successo consecutivo. Ottima la distribuzione di Francesca Bosio, che ha mandato in doppia cifra i suoi terminali d’attacco Piva (11), Lanier (13) e Egonu (18). Dopo il risposo di domenica, la Numia tornerà in palestra lunedì per preparare il prossimo appuntamento: mercoledì 21 ottobre alle ore 20.30 Egonu e compagne scenderanno in campo per il turno infrasettimanale contro Bergamo.

Per la terza giornata della LVF A1 Fineco Blengini conferma il sestetto visto nelle prime due giornate: la diagonale Bosio-Egonu, Piva e Lanier in posto quattro e Danesi-Kurtagić come coppia al centro. Fersino libero. Dopo un avvio equilibrato è Milano – con il muro di Piva su Cambi – a far registrare il break nel momento cruciale del set (17-15). La Numia preme sull’acceleratore e con l’attacco di capitan Egonu si aggiudica il primo set 25-19.

Parte forte Vero Volley nella seconda frazione, con la Igor – che inserisce Alsmeier e Bartolini – che vede scappare le milanesi (12-7). Novara con Tolok prova ad accorciare, ma i monster block di Danesi rimettono margine e conducono la Numia verso la fine del set. Lanier finalizza le super difese di Bosio e Fersino e mette a terra la palla del 25-18 e del 2-0.

Allungo in avvio per la formazione di coach Blengini, che senza troppi problemi mantiene il controllo del parziale e al giro di boa è avanti 15-9. Egonu e Lanier sono efficaci in attacco e mettono la freccia: l’ingresso di Sato – con l’esordio di Vázquez – è positivo e proprio la giapponese mette la firma sul 25-15 e sulla vittoria.

I protagonisti

Gianlorenzo Blengini (A llenatore Numia Vero Volley Milano)- « Credo che le ragazze abbiano fatto una partita solida. Abbiamo sofferto, basti pensare che il primo time-out l’ho chiamato io per sistemare delle cose, e la squadra è stata brava ad affrontare la sofferenza con normalità. Le ragazze stanno lavorando con grandissimo impegno e bisogna fare loro i complimenti, dobbiamo continuare a crescere a livello di mentalità, però per adesso le cose stanno andando bene. Tutto il roster ha qualità, questo aiuta chi è in campo a vivere con più serenità gli errori e i momenti di difficoltà. Adesso siamo già concentrati su Bergamo, che è una squadra costruita molto bene, con ragazze emergenti e di grandissima prospettiva ».

Carlotta Cambi (Igor Gorgonzola Novara)- « Secondo me Milano ha giocato meglio di noi in tutti i fondamentali, soprattutto in battuta e a muro-difesa. Hanno spinto maggiormente e si sono create le loro occasioni, sfruttandole poi al meglio. Non dobbiamo abbaterci per i risultati di queste prime partite, che non sono stati quelli che avremmo voluto, abbiamo visto che il livello del campionato si è alzato ma la stagione è lunga e noi dobbiamo continuare a lavorare per crescere e raggiungere il nostro livello ».

I tabellino

NUMIA VERO VOLLEY MILANO - IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-0 (25-19 25-18 25-15) –

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Lanier 13, Danesi 9, Egonu 18, Piva 11, Kurtagic 4, Bosio 1, Fersino (L), Sato 2, Gennari, Vazquez Gomez. Non entrate: Tapia Cruz, Dautova, Sartori, Di Napoli (L). All. Blengini.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Cambi 2, Tolok 10, Bonifacio, Grobelna 8, Herbots 3, Squarcini 6, Moro (L), Bartolini 5, Alsmeier 5, Perinelli, Carraro, Weske. Non entrate: Awoleye, Franzoso. All. Barbolini.

ARBITRI: Giardini, Papadopol.

Durata set: 26', 25', 21'; Tot: 72'.

BATTUTE: Numia Vero Volley Milano 1 ace, 8 err; Igor Gorgonzola Novara 2 ace, 8 err.

ATTACCHI: Numia Vero Volley Milano 45 vinc, 4 err; Igor Gorgonzola Novara 32 vinc, 8 err.

MURI: Numia Vero Volley Milano 12 vinc; Igor Gorgonzola Novara 5 vinc.

MVP: Anna Danesi (Numia Milano)

Spettatori: 3586