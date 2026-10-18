Vincono Conegliano, Scandicci, Bergamo e Omag

Seconda vittoria consecutiva per la Savino Del Bene Scandicci. Le ragazze di coach Gaspari vincono la stracittadina contro Il Bisonte Firenze in maniera convincente, spazzando via le nuvole che avevano accompagnato le prime due uscite stagionali. Eloquente il 25-9 del primo set, convincente il 25-21 del secondo e infine dirimente il 25-23 del terzo, conquistato in rimonta. Prestazione solida a livello offensivo con il 47% di efficienza di squadra, Van Ryk e Skinner ancora protagoniste con 16 e 13 punti, ma bene anche Aleksic con 10 (4 muri). La squadra di coach Orefice non riesce a trovare risposte adatte all’avanzata delle ospiti, solo Tanase risulta efficace con 12 punti.

Gara ancor più squilibrata verso un lato del campo quella tra l’Omag Consolini Volley 1917 e la Cbf Balducci Hr Macerata. Le romagnole sbrigano la pratica in poco più di un’ora e dieci minuti, anche a causa dei 22 errori di squadra delle marchigiane, mai in partita. I tre parziali finiscono 25-17, 25-13 e 25-14. Solo il 16% in attacco per la squadra di coach Lionetti, mentre le padrone di casa volano grazie alla regia di Morello, MVP dell’incontro. Il 53% in attacco complessivo racconta bene la serata delle laterali Adelusi e Bracchi, 14 e 11 punti, e delle centrali Sylves e Jehlarova, 9 punti a testa con percentuali oltre il sessanta percento (75% e 66%).

Si diverte ma non festeggia il pubblico del PalaCarnera di Udine, che ammira le ragazze della Cda Volley Talmassons FVG dare filo da torcere alla Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano prima di cedere senza conquistare set. Nel primo parziale, le ragazze di coach Santarelli si impongono 16-25 con una potente accelerazione nel finale. Grande tensione nel secondo, con le padrone di casa che tengono sulle spine i 3500 tifosi rimontando il vantaggio ospite e dando vita ad un testa a testa che si conclude solo ai vantaggi in favore delle pantere (25-27). Nel terzo gioco le gialloblu non commettono lo stesso errore e chiudono la pratica 19-25. Premio di MVP per Haak, 18 punti a referto, uno in più dell’opposta avversaria Frosini.

Infine, successo pieno anche per la ChorusLife Volley Bergamo nel derby lombardo contro la Laica Cioccolato Uyba, giocato all’e-work Biella Forum. Tre punti che mandano le orobiche a quota 8 in classifica, sigillando la miglior partenza in campionato da ben dieci anni: era il 2016-17, ed allora i punti furono nove. Anche contro le farfalle, la squadra di coach Cervellin fa leva sulle sue caratteristiche migliori: il muro, con ben 10 blocks vincenti, il servizio, con 5 ace, e la straordinaria concentrazione nei momenti decisivi. Quelli che di fatto fanno pendere la bilancia verso le bergamasche nei tirati finali di primo e secondo set, vinti 22-25 e 21-25, prima del 18-25 finale. Il premio di MVP va a Kipp, che realizza 14 punti (2 ace e 2 muri), ma è ancora solida la prova di una ritrovata Pietrini (12, 2 ace) e concreta quella della certezza Meli (11, 3 muri). Per Busto Arsizio 15 punti a firma Grozer.

TUTTE LE SFIDE

Omag Consolini Volley 1907 - Cbf Balducci Hr Macerata

La Omag Consolini si sblocca: Macerata battuta in tre set La Omag Consolini Volley conquista la prima vittoria stagionale, superando con un netto 3-0 la CBF Balducci HR Macerata al Palasport di Cervia. Un successo importante davanti al proprio pubblico, che consente alla formazione marignanese di muovere la classifica dopo la trasferta di Firenze. La squadra di Massimo Bellano approccia la gara con determinazione, prendendo progressivamente il controllo del primo set. Dopo un avvio equilibrato, la Omag cambia passo, trova continuità nel proprio gioco e allunga con decisione, chiudendo sul 25-17 senza concedere alle avversarie la possibilità di rientrare. Nel secondo parziale il dominio biancoazzurro è ancora più evidente. Le Zie partono forte, mettono subito pressione a Macerata e costruiscono un vantaggio sempre più ampio. La squadra ospite fatica a trovare le contromisure e la Omag, sicura e concreta, gestisce il set fino al 25-13, confermando la crescita mostrata in campo. Nel terzo parziale Macerata prova inizialmente a restare in partita, ma la reazione dura poco. Le padrone di casa riprendono rapidamente in mano il gioco, aumentano il divario e conducono con autorità fino al definitivo 25-14, completando una vittoria mai realmente in discussione. Una prova convincente, nella quale la Omag ha mostrato un gioco più fluido e incisivo rispetto alla gara di Firenze, mantenendo il controllo del match e concedendo poco alle avversarie. Il risultato restituisce fiducia al gruppo e offre una base solida da cui ripartire in vista dei prossimi impegni. A impreziosire la giornata, il riconoscimento di MVP assegnato a Rachele Morello, protagonista della regia biancoazzurra.

I protagonisti

Martina Bracchi Martina (Omag Consolini Volley 1907)- « Siamo partite molto aggressive, soprattutto dopo la prestazione dell’ultima partita. Avevamo fame e tanta voglia di vincere, e siamo riuscite a portare a casa il risultato lottando su ogni pallone. Le ragazze sono state molto brave e siamo felicissime di questa vittoria. Speriamo che sia la prima di tante! ».

Valerio Lionetti (Allenatore Cbf Balducci Hr Macerata)- « Faccio innanzitutto i complimenti a loro, perché hanno giocato una grande partita, soprattutto in attacco. Hanno lavorato bene nella fase di ricezione-attacco e non ci hanno mai permesso di entrare in partita. Anche il nostro muro-difesa è stato molto carente da questo punto di vista. Mi assumo la responsabilità della gara di oggi, perché abbiamo giocato davvero male. Quando si gioca male, la responsabilità è sempre mia. In settimana lavoreremo per correggere quello che non ha funzionato. Più che di dettagli, parlerei di aspetti macroscopici, perché oggi non ha funzionato praticamente niente. Me ne assumo le colpe e cercheremo di migliorare, anche perché ci aspetta un'altra partita e la testa deve andare subito lì ».

Il tabellino

OMAG CONSOLINI VOLLEY 1907 – CBF BALDUCCI HR MACERATA 3-0 (25-17 25-13 25-14)

OMAG CONSOLINI VOLLEY 1907: Jehlarova 9, Morello 1, Bracchi 11, Sylves 9, Adelusi 14, Nardo 9, Panetoni (L). Non entrate: Giuliani, Brandi, Eroktay, Bagnoli, Wilson, Scialanca, Rivero. All. Bellano.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Mazzaro 1, Decortes 6, Schut 4, Mazzon 8, Bonelli 1, Gardini 4, Caforio (L), Stoyanova 4, Piomboni 3, Farriol 2, Carraro 1. Non entrate: Tesi, Landucci. All. Lionetti.

ARBITRI: Santoro, Saltalippi.

Durata set: 21′, 21′, 23′; Tot: 65′.

BATTUTE: Omag Consolini Volley 1907 0 ace, 9 err; Cbf Balducci Hr Macerata 1 ace, 9 err.

ATTACCHI: Omag Consolini Volley 1907 47 vinc, 1 err; Cbf Balducci Hr Macerata 29 vinc, 10 err.

MURI: Omag Consolini Volley 1907 6 vinc; Cbf Balducci Hr Macerata 4 vinc.

MVP: Rachele Morello (Omag Consolini Volley 1907)

Spettatori: 736

Savino Del Bene Scandicci - Il Bisonte Firenze

Il derby fiorentino è ancora della Savino Del Bene Volley! La squadra di coach Gaspari si impone in tre parziali contro Il Bisonte Firenze, centra il primo successo stagionale al Pala BigMat e conferma il trend positivo dopo la vittoria nel turno infrasettimanale contro Macerata.

Il primo set è sin da subito guidato dalle padrone di casa, capaci di esprimersi su ottimi livelli offensivi con Van Ryk e Skinner (25-9). Nella seconda frazione Maja e compagne subiscono inizialmente il gioco delle fiorentine, prima di mettere la freccia a metà parziale e concludendo in proprio favore trascinate dalla propria opposta (25-21). La battaglia si accende invece nel terzo set con le ospiti che provano a stare al passo della Savino Del Bene Volley sino alle battute finali: il primo tempo di Graziani sigilla l’incontro (25-23).

L’MVP dell’incontro è stata la schiacciatrice statunitense Avery Skinner, con 13 punti all’attivo e il 56% in attacco. In doppia cifra, per le scandiccesi, anche la Top Scorer Van Ryk (16) e Aleksic (10, 4 muri). Per le ospiti, si segnalano i 12 punti di Tanase, seguita da Baird (7) e Caruso (5).

La Savino Del Bene Volley costruisce il suo successo sulle ottime percentuali in attacco (55% di efficienza contro il 32% ospite) e una migliore positività in ricezione (85%-71%). Inoltre, le biancoblù hanno realizzato un maggior numero di muri vincenti (7-2) mentre le due formazioni hanno servito con la stessa intensità (3-3).

Arrivato il primo successo tra le mura del Pala BigMat, Maja e compagne si prepareranno per giocarsi il primo trofeo stagionale. Sabato 24 ottobre, al PalaFlorio di Bari, andrà in scena la Finale di SuperCoppa Italiana che vedrà le biancoblù contrapposte alle Campionesse d’Italia della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano.

Per il trentatreesimo derby fiorentino di Serie A, coach Gaspari sceglie il 6+1 composto da Ognjenovic al palleggio e Van Ryk come opposta, le schiacciatrici Bosetti e Skinner con al centro il duo Aleksic-Nwakalor. Il libero è Martina Armini.

Il Bisonte Firenze scende in campo con la diagonale Boldini-Cugno, in banda Tanase insieme a Baird mentre al centro la coppia Caruso e Milosic. Il libero è Negretti.

Di marca Savino Del Bene Volley l’inizio di primo set, con le biancoblù capaci di creare distanza grazie alle conclusioni di Skinner e Bosetti (11-6). Il turno al servizio di Van Ryk aumenta ancora il gap tra le formazioni (17-7). Sul finale di parziale la squadra di Gaspari chiude con autorità grazie al mani-out di Van Ryk (25-9).

Nonostante Maja e compagne siano costrette a rincorrere in avvio di secondo parziale (5-7), la Savino Del Bene Volley riesce a mettere la freccia con Graziani (10-9). L’errore in attacco di Tanase porta le padrone di casa a +3 (16-13), in scia sempre con la propria opposta (21-17). Nella fase finale è ancora Van Ryk ha sigillare il set: la sua pipe vale il 25-21.

Riprende con lo stesso ritmo la Savino Del Bene Volley nel terzo set, in vantaggio sin dai primi scambi (10-8). Si rifà sotto Il Bisonte Firenze e coach Gaspari interrompe il gioco sull’11-12. Continua la formazione ospite a mettere pressione con Caruso (14-16) ma risponde presente la compagine scandiccese, portandosi avanti con Aleksic (19-18). Giocato punto su punto la fase finale del set, con Graziani che chiude il match per il 25-23.

I protagonisti

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « La squadra, come dico dall’inizio della stagione, ha bisogno di tempo. Le ragazze stanno lavorando con molta attenzione ai dettagli, soprattutto sul fondamentale che è stato il nostro problema da quando ci siamo uniti, ovvero battuta, muro-difesa. Sulla battuta, dopo le prime due gare, nelle quali la gestione dell’errore è stata al limite della perfezione ma non è bastata, abbiamo deciso di prenderci qualche rischio in più. Sul finale dei set, però, ne abbiamo presi un po’ troppi, perché non si trattava di battute forzate. Sul muro-difesa invece, sto vedendo la squadra come la voglio. Le ragazze stanno lavorando tanto su questo aspetto e lo stanno facendo bene. È chiaro che, in un inizio di stagione così complicato, devo cercare di dare continuità a un nucleo per acquisire delle sicurezze, senza creare ulteriori incertezze e situazioni di gioco diverse. Tutte le atlete comunque stanno lavorando con grande qualità e lo vedrete nel tempo, nel periodo che verrà, il roster che ho a disposizione. Abbiamo offerto una prova solidissima in side-out, come in tutte e tre le partite precedenti, ma anche una prestazione molto concreta a muro-difesa da parte di tutte. La vera nota positiva, secondo me, è stata la coralità che ci ha contraddistinto oggi. Non eravamo delle «capre» due settimane fa e adesso non dobbiamo commettere l’errore contrario, perché, a mio avviso, c’è ancora tanto lavoro da fare. La squadra però, ha recepito il messaggio, che è quello di imparare a soffrire per poi ritrovarci di fronte alle situazioni con maggiore lucidità ».

Alessandro Orefice (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Avere più soluzioni tattiche contro una squadra come Scandicci ci avrebbe aiutato molto, ma innanzitutto voglio fare i complimenti ad Alice Tanase, che ha giocato una grande partita. Abbiamo fatto fatica perché siamo state troppo poco coraggiose in battuta: dai nove metri siamo stati troppo morbidi e contro squadre di questo livello, con un’alzatrice come Ognjenović che può giocare palla in testa, tutto questo si paga. Avevo chiesto alle ragazze di rischiare di più fin dal servizio, ma un po’ la tensione, un po’ il fatto del derby, abbiamo cominciato a fare troppi errori, e ce li siamo portati dietro. Dal secondo set abbiamo iniziato a spingere un po’ di più, e sono stato contento di vedere qualcosa di meglio e anche la progressione nel punteggio: sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma dobbiamo lavorare tanto perché c’è solo da migliorare ».

Il tabellino

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – IL BISONTE FIRENZE 3-0 (25-9 25-21 25-23)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Skinner 13, Graziani 5, Van Ryk 16, Bosetti 9, Aleksic 10, Ognjenovic 4, Armini (L), D’odorico, Bergmann, Eze. Non entrate: Alberti, Nwakalor, Van Hecke, Sirressi (L). All. Gaspari.

IL BISONTE FIRENZE: Baird 7, Milosic 4, Cugno 2, Tanase 12, Caruso 5, Boldini 1, Lokhmanchuk 2, Zojzi 1, Negretti, Agrifoglio, Acciarri. Non entrate: Damaske, Fanfani (L). All. Orefice.

ARBITRI: Rossi, Clemente.

Durata set: 21′, 25′, 27′; Tot: 73′.

BATTUTE: Savino Del Bene Scandicci 3 ace, 13 err; Il Bisonte Firenze 3 ace, 14 err.

ATTACCHI: Savino Del Bene Scandicci 47 vinc, 5 err; Il Bisonte Firenze 29 vinc, 1 err.

MURI: Savino Del Bene Scandicci 7 vinc; Il Bisonte Firenze 2 vinc.

MVP: Avery Skinner (Savino Del Bene Scandicci)

Spettatori: 2406

Cda Volley Talmassons Fvg - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

La Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano continua la marcia senza sbavature: al PalaCarnera di Udine le Pantere resistono ad un’arrembante Talmassons e piegano le friulane per 3-0. Gabi annulla un set point nel secondo parziale, in una gara in cui il premio di mvp va a Isabelle Haak con 17 punti (top scorer) e 1 muro. Ora l’attenzione delle Pantere si sposta alla Supercoppa FIAT: appuntamento al PalaFlorio di Bari sabato 24 ottobre alle ore 18 contro la Savino del Bene Scandicci.

Coach Parazzoli sceglie Scola, Frosini, Grabic, Bakodimou, Gannar, Barbazeni e Mistretta libero. Coach Daniele Santarelli schiera Wolosz al palleggio, Haak opposta, Gabi e Zhu schiacciatrici, Manfredini e Folie al centro, De Gennaro libero.

Partenza animata per entrambe, Gabi risolve il primo scambio lungo (6-8), Zhu viene supportata dal videocheck per marcare il + 3 (7-10). Triplo Haak di fila e time-out Cda (11-16, 9 gettoni per la svedese con 1 muro e il 62% in attacco), Frosini risponde per le padrone di casa, poi Wolosz sblocca Folie dall’attacco, sul 16-21 di Zhu l’alzatrice speciale è Bella. È un errore in attacco delle friulane a consegnare lo 0-1 alle Pantere (16-25). Nella gara, solo 5 errori su 100 attacchi delle Pantere guidate da Wolosz.

De Gennaro vola per regalare a Zhu il primo marchio del secondo set, Bakodimou regala il primo vantaggio a Talmassons (5-4), Folie spinge per la controaccelerata (8-9, 4 scariche a fuoco della centrale nel secondo parziale, 100% a segno). Break Prosecco DOC con l’ace di Zhu, super mulinello di Gabi che centra la riga e primo scatto gialloblù nel parziale (11-15). Frosini riaccende il PalaCarnera (15-18), Arici e Adigwe sono i primi cambi di coach Santarelli (18-22), Piovesan fa rifiatare Zhu in seconda linea, con l’ace Talmassons bussa a -1 e poi scappa verso il set point (24-23): Gabi si trasforma quando conta (9 centri in serata per la carioca), la finta di Wolosz regala un muro a zero sul set point di Haak (25-27).

Nel terzo, Haak stampa il primo vantaggio rotondo (1-4), Wolosz mette la prima impronta (4-7), Gabi in trans agonistica ne piazza due e le Pantere doppiano le avversarie, con l’ace di Manfredini si sale a 5-12 (6 punti e 2 muri per la centrale). Ma guai a dare le pantere rosa per finite (12-14): Zhu respinge il nuovo assalto (13-17), Manfredini infila la fast (15-20), Arici rinforza la ricezione. Adigwe entra e piazza l’ace che regala 6 matchpoint, concretizza al secondo tentativo Zhu (19-25).

Il tabellino

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG – PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO 0-3 (16-25 25-27 19-25)

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Scola, Grabic 8, Barbazeni 1, Frosini 17, Bakodimou 9, Gannar 9, Mistretta (L), Vighetto, Cassan, Rossetto. Non entrate: Herrera Blanco, Lengweiler, Molinaro, Schmit. All. Parazzoli.

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Manfredini 4, Wolosz 2, Braga Guimaraes 9, Folie 10, Haak 18, Zhu 14, De Gennaro (L), Adigwe 1, Arici, Cekulaev, Yao, Piovesan. Non entrate: Sillah, Fahr. All. Santarelli.

ARBITRI: Armandola, Gaetano.

Durata set: 23′, 32′, 27′; Tot: 82′.

BATTUTE: Cda Volley Talmassons Fvg 3 ace, 9 err; Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 3 ace, 12 err.

ATTACCHI: Cda Volley Talmassons Fvg 38 vinc, 9 err; Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 52 vinc, 3 err.

MURI: Cda Volley Talmassons Fvg 3 vinc; Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 3 vinc.

MVP: Isabelle Haak (Prosecco Doc Imoco Conegliano)

Spettatori: 3500

Laica Cioccolato Uyba - ChorusLife Volley Bergamo

Tre vittorie consecutive e un’altra prova di forza. ChorusLife Volley Bergamo espugna il campo della Laica Busto Arsizio con un netto 3-0 (25-22, 25-21, 25-18) e prosegue nel migliore dei modi il suo cammino in campionato. Al Biella Forum, le rossoblù conquistano tre punti preziosi, confermando solidità, carattere e capacità di gestire i momenti decisivi della gara.

Dopo un primo set combattuto, chiuso sul 25-22, Bergamo alza ulteriormente il ritmo nella seconda frazione, trovando il guizzo decisivo nel finale per imporsi 25-21. Nel terzo parziale la squadra prende progressivamente il controllo del gioco e allunga fino al 25-18, mettendo il sigillo su una vittoria maiuscola.

A guidare l’attacco rossoblù è ancora Kendall Kipp: l’opposta americana chiude con 14 punti, frutto di 10 attacchi vincenti, due ace e due muri, confermandosi un riferimento importante per la squadra. Ma il successo porta la firma di tutto il gruppo: Elena Pietrini contribuisce con 12 punti, Denise Meli con 11 e Silke Van Avermaet con 8, in una prestazione corale che trova conferma anche nei numeri, con Bergamo capace di mettere a segno 10 muri vincenti e 5 ace.

La terza vittoria consecutiva conferma il buon momento di ChorusLife Volley Bergamo, che prosegue il proprio percorso con fiducia e consapevolezza. Il gruppo dimostra di avere risorse, equilibrio e diverse soluzioni offensive, qualità fondamentali per affrontare un campionato intenso e ricco di sfide.

Ora lo sguardo è già rivolto al prossimo appuntamento: il calendario propone un nuovo impegno ravvicinato, mercoledì 21 ottobre alle 20:30 alla ChorusLife Areba di Bergamo, con l’obiettivo di proseguire la crescita di una squadra che sta trovando sempre più certezze. Sarà bigmatch, contro Milano. E sarà una sfida tutta da vivere.

I protagonisti

Enrico Barbolini (Allenatore Laica Cioccolato Uyba)- « Complimenti a Bergamo che ha giocato una grande partita, noi dobbiamo avere meno fretta ed essere più pazienti in tante circostanze. Oggi abbiamo fatto qualche errore di troppo: a volte la voglia di far bene e la frenesia ci porta a fare buone cose, altre volte, come stasera, non ci è utile ».

Safa Allaoui ( ChorusLife Volley Bergamo )- « Sono molto felice per questa vittoria, ma soprattutto per quello che siamo riuscite a fare tutte insieme. Il premio di MVP è bello, ma il merito è di tutta la squadra: ognuna ha dato il proprio contributo, nei momenti importanti e anche in quelli più difficili. Ci siamo aiutate, abbiamo lottato su ogni pallone e siamo rimaste unite. È questo che ci permette di crescere e di ottenere risultati come quello di oggi. Dobbiamo continuare a lavorare con questa mentalità, perché sappiamo che possiamo ancora migliorare».

Il tabellino

LAICA CIOCCOLATO UYBA – CHORUSLIFE VOLLEY BERGAMO 0-3 (22-25 21-25 18-25) –

LAICA CIOCCOLATO UYBA: Seki 3, Battista 10, Torcolacci 1, Wada 11, Grozer 15, Munarini 3, Pelloni (L), Marchesini 2, Otomo 2, Malual 1, Spaziano, Parlangeli. Non entrate: Martinez Vela, Monaco. All. Barbolini.

CHORUSLIFE VOLLEY BERGAMO: Allaoui 3, Pietrini 12, Meli 11, Kipp 14, Stigrot 6, Van Avermaet 8, Gelin (L), Bassi 2, Battistoni, Carletti. Non entrate: Rocca, Babatunde, Esposito, Agazzi. All. Cervellin.

ARBITRI: Scotti, Vagni.

Durata set: 28′, 27′, 25′; Tot: 80′

BATTUTE: Laica Cioccolato Uyba 1 ace, 9 err; Choruslife Volley Bergamo 5 ace, 10 err.

ATTACCHI: Laica Cioccolato Uyba 44 vinc, 8 err; Choruslife Volley Bergamo 41 vinc, 3 err.

MURI: Laica Cioccolato Uyba 3 vinc; Choruslife Volley Bergamo 10 vinc.

MVP: Kendall Kipp (Choruslife Volley Bergamo)

NOTE – Spettatori: 1100

I RISULTATI

Granda Volley Cuneo - Reale Mutua Fenera Chieri '76 0-3 (13-25, 13-25, 21-25) Giocata ieri;

Numia Vero Volley Milano - Igor Gorgonzola Novara 3-0 (25-19, 25-18, 25-15) Giocata ieri;

Banca Valsabbina Millenium Brescia - Megabox Ond. Savio Vallefoglia 1-3 (25-20, 20-25, 22-25, 17-25) Giocata il 16/10;

Laica Cioccolato Uyba - ChorusLife Volley Bergamo 0-3 (22-25, 21-25, 18-25);

Omag Consolini Volley 1907 - Cbf Balducci Hr Macerata 3-0 (25-17, 25-13, 25-14);

Savino Del Bene Scandicci - Il Bisonte Firenze 3-0 (25-9, 25-21, 25-23);

Cda Volley Talmassons Fvg - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 0-3 (16-25, 25-27, 19-25).

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 12, Numia Vero Volley Milano 9, ChorusLife Volley Bergamo 8, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 8, Reale Mutua Fenera Chieri '76 8, Savino Del Bene Scandicci 8, Cda Volley Talmassons Fvg 6, Omag Consolini Volley 1907 3, Igor Gorgonzola Novara 3, Il Bisonte Firenze 3, Laica Cioccolato Uyba 1, Banca Valsabbina Millenium Brescia 0, Granda Volley Cuneo 0, Cbf Balducci Hr Macerata 0.

IL PROSSIMO TURNO

Mercoledì: 21 ottobre 2026, ore 20.00

Laica Cioccolato Uyba - Cda Volley Talmassons Fvg



Mercoledì: 21 ottobre 2026, ore 20.30

ChorusLife Volley Bergamo - Numia Vero Volley Milano

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Granda Volley Cuneo

Igor Gorgonzola Novara - Omag Consolini Volley 1907

Il Bisonte Firenze - Banca Valsabbina Millenium Brescia