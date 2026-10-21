Milano a punteggio pieno, riscatto Novara

Alla ChorusLife Arena di Bergamo, è una grande Numia Vero Volley Milano quella che si sbarazza delle orobiche in un’ora e venti e certifica il suo miglior inizio stagionale di sempre con 12 punti in quattro partite. La ChorusLife Bergamo non riesce mai ad opporsi, arrendendosi a 14 e a 15 nel primo e nel terzo set e cedendo a 23 nell’unico set combattuto, il secondo. Ad indirizzare il match la solita Egonu, MVP con 22 punti, e i 12 blocks vincenti di squadra (7 di Danesi) che lasciano al 13% l’offensiva avversaria, guidata da Kipp (16).

Più dura la gara dell’Igor Gorgonzola Novara, che soffre i primi due set con una buona Omag Consolini Volley 1907. Dopo averli vinti a 23 e 22, le zanzare si impongono 25-16 nel terzo. Sedici punti a testa per Grobelna e Tolok, Bracchi si ferma a 11.

Serve invece un terzo set d’autorità alla Megabox Ond. Savio Vallefoglia, vinto 31-29, per superare la Granda Volley Cuneo. Nel primo set, combattuto, le tigri rimontano e fanno 25-22, più agevole l’andamento del secondo, che termina 25-17. Premio di MVP per Bolzonetti, eccellente con 21 punti, la migliore per Cuneo è Pucelj (17). Le ragazze di coach Pistola sono ora seconde in solitaria alle spalle del duo Milano-Conegliano.

Primo successo stagionale per la Laica Cioccolato Uyba. Battuta in quattro set 25-22, 26-28, 25-20 e 25-18 la Cda Volley Talmassons FVG. Determinanti i 22 punti della giapponese Wada, MVP, i 15 di capitan Battista, ma anche i 5 muri di Munarini (10 punti). Per le friulane, Frosini realizza 16 punti.

Infine, si dividono la posta Il Bisonte Firenze e la Valsabbina Millenium Brescia. Dopo quattro set terminati 25-23, 20-25, 25-21 e 22-25, sono le giallonere ad avere lo spunto decisivo per imporsi al tie-break 10-15. Primi punti e primo successo stagionale per le ragazze di coach Solforati, che escono così dal fondo della classifica. Migliore in campo Mihaljevic, che mette a segno 25 punti, gli stessi di Cugno tra le padrone di casa.

TUTTE LE SFIDE

Laica Cioccolato Uyba - Cda Volley Talmassons Fvg

Prima vittoria in campionato per la Laica Cioccolato UYBA, che all’e-work Biella Forum supera per 3-1 una combattiva CDA Volley Talmassons al termine di una prova tutta cuore e carattere. Le farfalle di coach Enrico Barbolini crescono con il passare dei minuti, sfoderando un muro-difesa da applausi e trovando le risorse per conquistare tre punti preziosissimi.

MVP dell’incontro Yukiko Wada, autentica trascinatrice con 22 punti, ma una menzione speciale va a una straordinaria Federica Pelloni, protagonista di recuperi spettacolari. Ottimo l’impatto di Otomo, inserita dal terzo set per Grozer, così come le prestazioni delle centrali Marchesini (11 punti con il 66%) e Munarini (10, di cui 5 muri). Generosa come sempre la prova della capitana Battista, a segno 15 volte. Alle friulane non bastano Frosini (16) e Molinaro (13).

Barbolini parte con la novità Marchesini al centro insieme a Munarini. Nel primo set le farfalle sono costrette a inseguire, ma sul 20-20 cambiano marcia: Marchesini e una super Grozer (6 punti) firmano l’allungo decisivo, con il prezioso contributo di Parlangeli in seconda linea (25-22).

Nel secondo Talmassons scappa con Frosini e Molinaro (11-16), ma Wada e Grozer riportano sotto la UYBA. Munarini firma il muro del 22-22, le farfalle annullano quattro set point, ma due errori offensivi consegnano il parziale alle ospiti (26-28).

Dal terzo set entra Otomo per Grozer e la UYBA cambia passo. Pelloni incanta in difesa, Munarini e Seki alzano un muro invalicabile e le farfalle volano sul 17-14. Marchesini e Wada (5 punti nel set) completano l’opera: 25-20.

Nel quarto la squadra di Barbolini parte subito aggressiva, esaltandosi ancora nel muro-difesa e lasciando poco spazio alle avversarie. Il 25-18 finale fa esplodere la gioia delle farfalle: la prima vittoria è servita!

I protagonisti

Federica Pelloni (Laica Cioccolato Uyba )- « Una bella partita e una bella vittoria, volevamo i tre punti e una gara come questa, credo che sia il risultato di quello che facciamo in palestra tutti i giorni: oggi siamo riusciti a esprimerlo pienamente. Siamo cresciute con il passare dei minuti, nei primi due set eravamo un po’ in difficoltà ma poi abbiamo ingranato e ci siamo portate a casa questi tre punti ».

Il tabellino

LAICA CIOCCOLATO UYBA – CDA VOLLEY TALMASSONS FVG 3-1 (25-22 26-28 25-20 25-18) –

LAICA CIOCCOLATO UYBA: Munarini 10, Seki 1, Grozer 12, Marchesini 11, Wada 22, Battista 15, Pelloni (L), Otomo 2, Parlangeli (L), Spaziano. Non entrate: Torcolacci, Martinez Vela, Monaco, Malual. All. Barbolini.

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Gannar 6, Scola 3, Grabic 11, Molinaro 13, Frosini 16, Bakodimou 12, Mistretta (L), Vighetto 2, Rossetto 1, Cassan (L), Schmit. Non entrate: Herrera Blanco, Lengweiler, Barbazeni. All. Parazzoli.

ARBITRI: Goitre, Marigliano

Durata set: 27′, 37′, 30′, 25′; Tot: 119′.

BATTUTE: Laica Cioccolato Uyba 3 ace, 14 err; Cda Volley Talmassons Fvg 6 ace, 8 err.

ATTACCHI: Laica Cioccolato Uyba 58 vinc, 7 err; Cda Volley Talmassons Fvg 50 vinc, 17 err.

MURI: Laica Cioccolato Uyba 12 vinc; Cda Volley Talmassons Fvg 8 vinc.

Yukiko Wada (Laica Cioccolato Uyba)

Spettatori: 442

ChorusLife Volley Bergamo - Numia Vero Volley Milano

Quattro vittorie su quattro e punteggio pieno. Prosegue nel migliore dei modi il cammino nella LVF A1 Fineco della Numia Vero Volley Milano, che alla ChorusLife Arena si impone in tre set su Bergamo, confermando l’ottimo momento di forma e la continuità di rendimento mostrata in questo avvio di stagione. Ancora una volta, la regia di Bosio si rivela determinante: sempre più brillante nelle sue scelte, la palleggiatrice milanese valorizza le bocche da fuoco Egonu e Piva, entrambe protagoniste in attacco – rispettivamente 22 e 10 punti per loro -. Impattante anche il contributo al centro di Danesi, che chiude con 7 block vincenti. La Numia si conferma così particolarmente efficace a muro, toccando nuovamente la doppia cifra nel fondamentale (12). La squadra di coach Blengini vince e convince, mostrando un’identità di gioco sempre più riconoscibile e una solidità che lascia intravedere i progressi del lavoro svolto in palestra. Da segnalare l’esordio in campionato per Aida Dautova nel corso del secondo parziale. Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 24 ottobre alle ore 16 all’Allianz Cloud di Milano, quando Egonu e compagne torneranno in campo contro la Laica Cioccolato Uyba di Busto Arsizio.

Per il turno infrasettimanale di LVF A1 Fineco, coach Blengini si affida al sestetto ormai consolidato, con Bosio in regia ed Egonu opposta, Piva e Lanier in posto quattro, Danesi e Kurtagić al centro e Fersino nel ruolo di libero. La Numia Vero Volley Milano parte con grande aggressività e trova subito punti a muro, con Danesi protagonista. Capitan Egonu è un fattore e mette a referto il suo settimo punto del set per il 13-21. A chiudere la frazione ci pensa ancora Danesi, grazie a un altro monster block (14-25).

Nella seconda frazione Milano riparte con lo stesso ritmo e trova presto l’allungo con l’ace di Piva (5-9). Egonu continua a essere il solito riferimento offensivo, mentre un altro servizio vincente di Piva vale il 12-18. Bergamo non si dà per vinta, prova a rientrare e si porta sul 20-21 con l’ace dell’ex Pietrini, ma ancora Danesi fa la voce grossa al cento e rimette a distanza di sicurezza le padrone di casa (21-23). Poco dopo il servizio di Esposito si infrange sul nastro e consegna alla Numia anche il secondo parziale (23-25).

Nel terzo set, la formazione di Blengini riprende a spingere fin dalle prime battute, raggiungendo nuovamente la doppia cifra a muro con Bosio, a segno per il 7-11, mentre Egonu continua a fare la differenza in attacco con la parallela del 9-16. Il vantaggio milanese cresce fino al 12-20, firmato dall’ace di capitan Egonu, prima che Bassi mandi in rete la sua battuta, chiudendo la partita sul 15-25. La Numia Vero Volley Milano conquista così la quarta vittoria consecutiva, confermandosi a punteggio pieno in classifica.

.I protagonisti

Silke Van Avermaet (ChorusLife Volley Bergamo) « Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma non siamo riuscite a esprimere il nostro gioco con la continuità che avremmo voluto. Nel secondo set abbiamo dimostrato di poter lottare e siamo rimaste attaccate alla partita, ma nei momenti decisivi ci è mancato qualcosa. Dobbiamo analizzare quello che non ha funzionato, lavorare e ripartire da quello che sappiamo fare. La stagione è lunga e vogliamo tornare subito a essere la squadra che abbiamo dimostrato di poter essere ».

Khalia Lanier (Numia Vero Volley Milano)- « Questa sera Bergamo ci ha messo in difficoltà, ma siamo state brave a rimanere solide nei momenti più importanti della partita. Egonu oggi ha giocato veramente bene, anche Fersino non ha lasciato cadere un pallone e Bosio ha distribuito molto bene il gioco. Siamo contente di questa vittoria e vogliamo continuare a lavorare su questa strada. Dopo l'estate siamo tornate in palestra con tanta voglia di lavorare e di migliorare gli aspetti che la scorsa stagione non hanno funzionato: ci stiamo divertendo in allenamento e questo si vede poi in campo ».

Il tabellino

CHORUSLIFE VOLLEY BERGAMO – NUMIA VERO VOLLEY MILANO 0-3 (14-25 23-25 15-25) –

CHORUSLIFE VOLLEY BERGAMO: Allaoui 1, Pietrini 6, Meli 3, Kipp 16, Stigrot 3, Van Avermaet 4, Gelin (L), Bassi 2, Esposito 2, Carletti 1, Battistoni, Babatunde. Non entrate: Rocca, Agazzi. All. Cervellin.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Bosio 2, Lanier 7, Danesi 8, Egonu 22, Piva 10, Kurtagic 2, Fersino (L), Sartori 2, Sato, Gennari, Dautova. Non entrate: Tapia Cruz, Di Napoli (L), Vazquez Gomez. All. Blengini.

ARBITRI: Saltalippi, Rossi.

Durata set: 23′, 27′, 23′; Tot: 73′.

BATTUTE: ChorusLife Volley Bergamo 1 ace, 13 err; Numia Vero Volley Milano 3 ace, 5 err.

ATTACCHI: ChorusLife Volley Bergamo 33 vinc, 7 err; Numia Vero Volley Milano 38 vinc, 8 err.

MURI: ChorusLife Volley Bergamo 4 vinc; Numia Vero Volley Milano 12 vinc.

MVP: Paola Egonu (Numia Milano)

Spettatori: 3411

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Granda Volley Cuneo

Quarta vittoria in fila della Megabox, che fatica non poco a domare una Granda Cuneo combattiva e indomita, arrivata vicinissima a riaprire la partita nel terzo set, quando ha avuto cinque set point non trasformati. La Megabox, più cinica, ha chiuso 31-29 alla prima palla match con la gelida Frantti, e si conferma a ridosso delle primissime. Mvp Alessia Bolzonetti (21 punti con il 48% e 5 ace), preziose Kochurina (10 punti, 46% e 2 muri) e Frantti (6 punti nei momenti cruciali del match). Niente male la prova delle ospiti, con Pucelj cresciuta alla distanza (17 punti e il 48%) e McBride (11 punti e il 45%, brillante per quasi tutto il match). Ora le tigri sono addirittura terze, mentre Cuneo resta in fondo alla classifica, ma con più di un motivo per guardare con fiducia il futuro..

Nel primo set si inizia punto a punto, con break e controbreak. Il gioco è piacevole, il primo break arriva a favore delle ospiti dopo un errore di Bici e un muro subito da Bolzonetti (8-11). Bolzonetti ricuce con un attacco e un ace, Candi spreca la palla del pareggio e Tikhomirova ritrova il +3. La russa tiene avanti Cuneo, poi un errore di Koulisiani riporta sotto le tigri (18-19). Frantti appena entrata pareggia a 20, Kochurina sorpassa sul primo errore in ricezione di Bonafede. Ferrarini mura Bici per il nuovo vantaggio ospite (22-21) ma sale di nuovo in cattedra la centrale russa con due attacchi in fila. Un errore gratuito di Grafort manda la Megabox al set point, chiude a muro ancora Kochurina (25-22).

Nel secondo set parte 2-0 Cuneo (muro su Bici e Giovannini out), pareggia Kochurina a 4. Un ace di Giovannini porta avanti le tigri, che guadagnano il +2 su un errore di Tikhomirova. Candi allunga 8-5, ma un ace di McBride riporta sotto la Granda Volley e poi pareggia Ferrarini. Cuneo sorpassa con un muro su Bici, Pucelj mantiene avanti le piemontesi. Un muro di Kochurina scongiura il -2, McBride sale in cattedra ma Bici sorpassa in un duello a muro. Bolzonetti e nuovamente Bici allungano 18-15, entra Cucu per Tikhomirova. Candi con la punta delle dita (e un po’ di fortuna) e due ace in fila di Bolzonetti strappano il 23-16. Frantti punisce una ricezione lunga e chiude il set all’attacco successivo 25-17.

Nel terzo set entra Baka, Cuneo prende subito un vantaggio di 5-2. Kochurina recupera con un attacco e un ace per il 7-7. Bolzonetti sorpassa 9-8, ma poi manda out e Pucelj porta la Granda Volley sul 12-9 (parziale di 4-0, poi interrotto da Bici). Un altro turno di battuta di Bolzonetti (due ace) trova il nuovo vantaggio per le tigri (14-12). È sempre McBride a prendersi sulle spalle le compagne e a pareggiare nuovamente il set, poi sorpassa Baka. Un muro di Ferrarini su Kochurina trova il mini break per le ospiti (19-17), entra Varela per la russa. Pareggia Bolzonetti, un muro di Koulisiani su Bici riporta a +2 Cuneo (22-20) ed è sempre Bolzonetti a mantenere in corsa la Megabox, che pareggia a 22. Pucelj mantiene avanti la Granda Volley, Bici pareggia con un pallonetto. Baka trova il set point, pareggia Frantti. McBride strappa un altro set point, Baka manda out il contrattacco che valeva il set. Bici viene murata sulla palla del possibile +1, ma poi pareggia con un colpo incredibile. Pucelj e Bolzonetti ribattono colpo su colpo, la slovena sbaglia la battuta e Baka manda out l’attacco successivo. Chiude Frantti al primo match point (31-29).

I protagonisti

Alessia Bolzonetti (Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Era importante prendere questi tre punti per la squadra, perché ci serve prendere continuità. Sino a qui nelle prime tre partite avevamo fatto molto bene e abbiamo preso punti, adesso ci serviva prendere ritmo. Cuneo ha giocato molto bene in battuta tirando fortissimo, ma noi siamo state brave a rimanere in partita anche quando eravamo un pochino sotto e quindi sono molto contenta di questo risultato ».

Masa Pucelj (Granda Volley Cuneo)- « Penso che oggi abbiamo fatto un buon lavoro. Abbiamo lottato fino all’ultimo e per tutta la partita, facendo le cose giuste. Abbiamo migliorato la fase offensiva. Forse ho sbagliato qualcosa di troppo in ricezione e in questo set abbiamo lasciato magari qualche palla un po’ ingenua per provare a vincere. Però abbiamo lottato con l’energia giusta ed è la cosa importante di oggi ».

Il tabellino

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA – GRANDA VOLLEY CUNEO 3-0 (25-22 25-17 31-29) –

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Gray, Bolzonetti 21, Candi 1, Bici 13, Giovannini 5, Kochurina 10, De Bortoli (L), Frantti 6, Blasi, Varela Gomez. Non entrate: Davidovic, Bridi, Bierria. All. Pistola.

GRANDA VOLLEY CUNEO: Ferrarini 6, Signorile, Pucelj 17, Koulisiani 6, Grafort 1, Tikhomirova 6, Bonafede (L), Mcbride 11, Baka 7, Cucu 1, Pasquino. Non entrate: Magnani (L), Guidi. All. Tisci.

ARBITRI: Piana, Scotti

Durata set: 28′, 23′, 37′; Tot: 88′.

BATTUTE: Megabox Ond. Savio Vallefoglia 7 ace, 4 err; Granda Volley Cuneo 2 ace, 11 err.

ATTACCHI: Megabox Ond. Savio Vallefoglia 47 vinc, 8 err; Granda Volley Cuneo 45 vinc, 12 err.

MURI: Megabox Ond. Savio Vallefoglia 2 vinc; Granda Volley Cuneo 8 vinc.

MVP: Alessia Bolzonetti (Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia)

Spettatori: 661

Igor Gorgonzola Novara - Omag Consolini Volley 1907

Vittoria da tre punti per la Igor Volley di Massimo Barbolini, che ha superato in tre set San Giovanni al termine di un match combattutissimo nei primi due set e poi controllato in scioltezza dalle azzurre nel finale. MVP per Kaja Grobelna, top scorer del match (alla pari con Tatiana Tolok) con 16 punti a referto.

Igor in campo con Cambi in regia e Grobelna in diagonale, Squarcini e Bonifacio al centro, Herbots e Tolok in banda e Moro libero; San Giovanni con Adelusi opposta a Morello, Jehlarova e Sylves centrali, Bracchi e Nardo schiacciatrici e Panetoni libero.

Si parte punto a punto, l’inerzia si alterna fino al 10-10 (attacco vincente di Tolok), prima di due muri di Sylves (10-13), “spezzati” dal timeout di Barbolini. Ancora Sylves per il +4 ospite (11-15), Cambi a rete e Squarcini a muro firmano la rimonta (16-16) che innesca un nuovo testa a testa. Bonifacio a rete fa 19-18, Bracchi sorpassa a muro (19-20) ma Tolok firma l’ace del sorpasso (21-20) e sul 24-23 è un muro di Squarcini a chiudere il set sul 25-23.

Si riparte subito con l’ace di Tolok che fa il break (5-3) e Adelusi che spara out la palla del 7-4 mentre Bellano ferma il gioco; Tolok chiude uno scambio infinito (11-8), San Giovanni rientra sul -1 (13-12) e Bracchi impatta sul 15-15 con Barbolini che cambia la diagonale principale. Tolok fa il break (17-15), Novara pasticcia (19-19) ma Herbots concretizza una difesa di Cambi per il nuovo +2 (21-19), che permane fino all’ace di Grobelna (24-21). Un errore in attacco delle ospiti vale il 25-22.

Herbots macina punti (4-3, poi 6-5) ma è sul turno in battuta di Grobelna che nasce il break decisivo che vale il 10-5; San Giovanni fatica a reagire, Tolok (85% in attacco nel set per lei) fa 14-8 in maniout, Grobelna in diagonale tiene le distanze (17-10) e poi firma l’ace del 21-13. Chiude Cambi, vincendo un contrasto a rete, sul 25-16.

I protagonisti

Kaja Grobelna (Igor Gorgonzola Novara)- « Sono molto contenta, in questo momento tre punti sono assolutamente importanti per il morale e per farci sciogliere un po’ quella tensione che anche oggi avevamo addosso a inizio della partita. In questa fase facciamo fatica ancora a esprimerci con continuità, ma sono convinta che il potenziale di questo gruppo sia importante e che continuando a lavorare arriveremo a dimostrarlo in campo ».

Anna Adelusi (Omag Consolini Volley 1907)- « Ovviamente è un peccato aver chiuso la partita così, dopo due set giocati bene in cui hanno pesato tanto degli errori da noi commessi in situazioni che avrebbero anche potuto dare un indirizzo diverso alla partita. Brava Novara a sfruttare le occasioni al meglio, per noi c'è il rammarico per aver lasciato un po' andare la partita nel corso del terzo set ».

Il tabellino

IGOR GORGONZOLA NOVARA - OMAG CONSOLINI VOLLEY 1907 3-0 (25-23 25-22 25-16) –

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Squarcini 6, Cambi 3, Tolok 16, Bonifacio 6, Grobelna 16, Herbots 10, Moro (L), Perinelli, Carraro, Weske. Non entrate: Awoleye, Bartolini, Alsmeier, Franzoso. All. Barbolini.

OMAG CONSOLINI VOLLEY 1907: Jehlarova 8, Morello, Bracchi 11, Sylves 6, Adelusi 9, Nardo 6, Panetoni (L), Wilson 1, Brandi, Eroktay, Rivero, Bagnoli. Non entrate: Giuliani, Scialanca. All. Bellano.

ARBITRI: Clemente, Curto.

Durata set: 26', 27', 22'; Tot: 75'.

BATTUTE: Igor Gorgonzola Novara 3 ace, 11 err; Omag Consolini Volley 1907 1 ace, 5 err.

ATTACCHI: Igor Gorgonzola Novara 50 vinc, 8 err; Omag Consolini Volley 1907 35 vinc, 10 err.

MURI: Igor Gorgonzola Novara 4 vinc; Omag Consolini Volley 1907 5 vinc.

MVP: Kaja Grobelna (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 1815

Il Bisonte Firenze - Banca Valsabbina Millenium Brescia

Al termine di una partita combattutissima e piena di capovolgimenti di fronte, Il Bisonte Firenze si deve arrendere al tie break alla Banca Valsabbina Millenium Brescia, che ottiene la prima vittoria del suo campionato espugnando il Pala BigMat grazie a una grandissima prova difensiva e al braccio sinistro armato di Andrea Mihaljević, MVP del match dall’alto dei suoi 25 punti col 43% di positività in attacco.

Coach Orefice sceglie in partenza Boldini al palleggio incrociata a Cugno, al centro ci sono Caruso e Milosic, in posto 4 Tanase e Baird, con Negretti libero.

Coach Solforati risponde con Bartolucci in regia incrociata a Mihaljevic, al centro ci sono Modestino e Olivotto, in posto 4 Veneva e Nardelli, con capitan Parrocchiale libero.

Brescia parte subito forte e vola sull’1-4 con Olivotto e Veneva. Firenze reagisce e, complici anche due ace di Cugno, rimette il match in equilibrio (6-6). La Valsabbina ci riprova con Nardelli (9-11), Il Bisonte insegue e trova nuovamente la parità con Tanase (12-12). Coach Solforati opta allora per il doppio cambio: dentro Kavalenka e Schillkowski su Mihaljevic e Bartolucci. Nardelli, con un muro e un attacco, rimette a distanza la sua squadra (16-18). Nel frattempo, entra Novosel su Veneva. La Millenium cade però nel blackout, una situazione che le costa carissimo: le padrone di casa pareggiano (22-22) e non si accontentano, conquistando il set con una super Cugno che, a tutto braccio, mette a terra il 25-23. Top scorer del set è Mihaljevic con 7 punti, segue l’opposta di Firenze con 6.

Nel secondo parziale, coach Solforati lascia in panchina Modestino inserendo Markovic. I primi minuti sono contesi, poi Millenium prova a spingere proprio con la centrale neoentrata e Veneva (4-7). Mihaljevic (7-10) e Olivotto (8-14) continuano la corsa. Sul 13-20 rientra Novosel su Veneva in seconda linea. Lokhmanchuk e Baird provano a mettere in moto la rimonta fiorentina (17-21), ma Mihaljevic rovina i piani toscani e si prende il set point (19-24). L’errore al servizio di Zojzi regala il parziale a Brescia (20-25). Top scorer del set è Baird con 5 punti.

Firenze allunga (3-1), Brescia risponde (3-3): il ritmo si mantiene elevato anche nel terzo set del match in scena al Pala BigMat di Firenze. Le padrone di casa, grazie a Cugno e Milosic particolarmente ispirate, volano poi sul 10-6. La Millenium fatica e inizia a sbagliare: le toscane ne approfittano e si portano sul +5 grazie all’errore di Nardelli in attacco (19-14). Sul finale, Brescia dà il tutto per tutto, ma è un’illusione: chiude ancora Cugno sul 25-21. È proprio l’opposta argentina a laurearsi top scorer del set (7 punti).

Nel quarto parziale, coach Solforati riparte con Novosel (su Veneva); c’è ancora Markovic in campo. Il testa a testa è acceso: Cugno sigla il 6-5, Bartolucci mette a terra il 7-8. Il match prosegue punto a punto, le emozioni si accendono. Sul finale, complice anche un time out strategico di coach Solforati, Brescia si illumina: Mihaljevic conquista il 22-23, poco dopo Novosel si prende il set point (22-24), chiude Bartolucci a muro (22-25). Top scorer del set è Cugno (8 punti), ma da segnalare l’ottima prestazione di Mihaljevic (7) e Novosel (6) lato Brescia.

Le Leonesse ruggiscono nei primi istanti del tie-break: Olivotto conquista il +2 (0-2), Novosel prova ad allargare la forbice (2-5). Le padrone di casa tentano di reagire con Damaske e Acciarri (6-7). La Valsabbina mette il piede sull’acceleratore e Il Bisonte inizia a sbagliare troppo: Mihaljevic ottiene il 6-11, Nardelli mantiene saldo il vantaggio (7-13). Sul finale Firenze si accende e coach Solforati opta per un time-out: la strategia è vincente perché Novosel chiude la gara sul 10-15.

La Banca Valsabbina Millenium Brescia conquista la sua prima vittoria stagionale nella massima serie.

Mvp del match è Andrea Mihaljevic: l’opposta della Valsabbina ha conquistato 25 punti (43% in attacco), di cui 2 ace.

I protagonisti

Alessandro Orefice (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Il risultato è giusto perché Brescia ha giocato una bella partita. Noi abbiamo giocato bene, ma purtroppo non siamo stati cinici nei momenti importanti, soprattutto nel quarto set: secondo me l’abbiamo persa lì, per pochi dettagli e per alcuni errori superficiali. Purtroppo a questi livelli molto alti, contro una squadra che spinge al 100%, non bisogna lasciare niente per strada: il nostro muro tutto sommato ha funzionato, in attacco ci è mancata un po’ Damaske, perché dopo lo stop di una settimana non aveva abbastanza ritmo, poi abbiamo cambiato il palleggiatore e Beatrice ha fatto un’ottima partita, ma 21 errori in battuta, pur spingendo meglio rispetto al derby, sono troppi. Adesso bisogna avere pazienza, dobbiamo continuare a lavorare e credere ancora in questa squadra e in questo progetto perché domenica c’è un’altra partita difficile da provare a vincere ».

Matteo Solforati (Allenatore Banca Valsabbina Millenium Brescia): « È una serata da incorniciare. Il primo pensiero va alle ragazze e ai tifosi: questi sono punti voluti e sudati, nonostante le difficoltà che abbiamo e il fatto che siamo partiti da underdog. Abbiamo fatto un mese di allenamento a fuoco e, dopo la partita di Vallefoglia, dovevamo venire qua e fare una bella prestazione. Quando fai buone partite ma non fai punti, non se ne accorge nessuno. Sono contento per le ragazze, tutte hanno dato il loro contributo, non solo oggi in partita, ma anche durante tutta la settimana. Oggi abbiamo fatto un passo in più rispetto a venerdì e siamo riusciti a rimanere costanti tutta la partita. Sappiamo che abbiamo delle difficoltà a mettere palla a terra e non siamo una squadra fisica per la categoria. Giocare a questi livelli richiede tanta concentrazione, soprattutto durante gli scambi lunghi, ma è l’unica via che possiamo avere per fare punto. La fase break ha funzionato però il nostro atteggiamento ha fatto la differenza. Con la testa siamo stati solidi anche quando eravamo sotto e siamo sempre rimasti dentro la partita ».

Il tabellino

IL BISONTE FIRENZE – BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 2-3 (25-23 20-25 25-21 22-25 10-15) –

IL BISONTE FIRENZE: Boldini 1, Baird 22, Milosic 8, Cugno 25, Tanase 5, Caruso 2, Negretti (L), Acciarri 6, Lokhmanchuk 5, Damaske 4, Agrifoglio 2, Zojzi. Non entrate: Fanfani (L). All. Orefice.

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Bartolucci 4, Nardelli 15, Modestino, Mihaljevic 25, Veneva 6, Olivotto 9, Parrocchiale (L), Markovic 8, Novosel 8, Kavalenka 5, Schillkowski. Non entrate: Ruggieri. All. Solforati.

ARBITRI: Salvati, Luciani

Durata set: 28′, 24′, 28′, 27′, 22′; Tot: 129′.

BATTUTE: Il Bisonte Firenze 7 ace, 21 err; Banca Valsabbina Millenium Brescia 5 ace, 11 err.

ATTACCHI: Il Bisonte Firenze 58 vinc, 7 err; Banca Valsabbina Millenium Brescia 69 vinc, 7 err.

MURI: Il Bisonte Firenze 15 vinc; Banca Valsabbina Millenium Brescia 6 vinc.

MVP: Andrea Mihaljević (Banca Valsabbina Millenium Brescia)

Spettatori: 607

I RISULTATI

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 0-3 (19-25, 14-25, 22-25) Giocata mercoledì 14 ottobre;

ChorusLife Volley Bergamo - Numia Vero Volley Milano 0-3 (14-25, 23-25, 15-25);

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Granda Volley Cuneo 3-0 (25-22, 25-17, 31-29);

Laica Cioccolato Uyba - Cda Volley Talmassons Fvg 3-1 (25-22, 26-28, 25-20, 25-18);

Igor Gorgonzola Novara - Omag Consolini Volley 1907 3-0 (25-23, 25-22, 25-16);

Cbf Balducci Hr Macerata - Savino Del Bene Scandicci 1-3 (14-25, 25-21, 24-26, 23-25) Giocata mercoledì 14 ottobre;

Il Bisonte Firenze - Banca Valsabbina Millenium Brescia 2-3 (25-23, 20-25, 25-21, 22-25, 10-15).

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 12, Numia Vero Volley Milano 12, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 11, Reale Mutua Fenera Chieri '76 8, ChorusLife Volley Bergamo 8, Savino Del Bene Scandicci 8, Cda Volley Talmassons Fvg 6, Igor Gorgonzola Novara 6, Il Bisonte Firenze 4, Laica Cioccolato Uyba 4, Omag Consolini Volley 1907 3, Banca Valsabbina Millenium Brescia 2, Cbf Balducci Hr Macerata 0, Granda Volley Cuneo 0.

IL PROSSIMO TURNO

Sabato 24 ottobre 2026, ore 16.00

Numia Vero Volley Milano - Laica Cioccolato Uyba



Sabato 24 ottobre 2026, ore 20.45

Cda Volley Talmassons Fvg - Reale Mutua Fenera Chieri '76



Domenica 25 ottobre 2026, ore 16.00

Banca Valsabbina Millenium Brescia - Cbf Balducci Hr Macerata



Domenica 25 ottobre 2026, ore 17.00

Granda Volley Cuneo - Il Bisonte Firenze



Martedì 27 ottobre 2026, ore 20.00

Omag Consolini Volley 1907 - ChorusLife Volley Bergamo



Mercoledì 28 ottobre 2026, ore 20.00

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Megabox Ond. Savio Vallefoglia



Mercoledì: 28 ottobre 2026, ore 20.30

Savino Del Bene Scandicci - Igor Gorgonzola Novara