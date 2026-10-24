Terza vittoria in trasferta per Chieri in casa di Talmassons

LATISANA (UDINE) -Tre come le vittorie conquistate in altrettante trasferte giocate in campionato. Tre come i punti guadagnati al termine della lunga trasferta, nell'anticipo della 5a di andata , in Friuli contro la Cda Volley Talmassons Fvg da parte della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che mette a segno il secondo 0-3 esterno di fila dopo quello della settimana precedente a Cuneo. Le ragazze di Negro confermano la loro crescita, individuale e di squadra, giocando una buona gara contro avversarie niente affatto arrendevoli. La partita ricorda un po’ la precedente affermazione a Cuneo non soltanto nel punteggio ma anche nell’andamento dei set: i primi due sono lottati soltanto nelle fasi iniziali, poi le biancoblù prendono il sopravvento a chiudono in scioltezza 18-25 e 20-25; molto più incerto un terzo set fatto di continui sorpassi e controsorpassi, finché Lubian a muro mette a terra il 23-25. Top scorer e trascinatrice Nemeth che realizza 19 punti col 56% in attacco. In doppia cifra anche Nervini (12 punti col 50% e premiata MVP) ed Eggleston (10).

Avvio di gara nel segno del cambio palla. Il primo punto break si registra quando sull’8-8 Frosini attacca fuori portando avanti le biancoblù per la prima volta (8-9). Poco dopo l’attacco da posto 4 di Eggleston dà a Chieri il +2 (9-11). Spirito e compagne aggiungono un altro mattoncino con l’ace sporco di Eggleston che vale il 12-15 costringendo Parazzoli a chiamare il primo time-out. E’ quindi Negro a fermare il gioco sul 15-16 dopo due errori in attacco di Eggleston e Nervini. Con due attacchi vincenti e un ace Nemeth riporta Chieri avanti 15-19. Il distacco a favore delle biancoblù continua a crescere grazie a un mani out di Nervini e un muro di Lubian su Bakodimou (16-22). Sul 18-23 la sassata dalla seconda linea di Nemeth dà a Chieri 6 palle set. Nello scambio successivo il muro di Stuut su Frosini conclude la frazione 18-25.

Nel secondo set sul 7-8 Chieri accelera con due colpi consecutivi di Nervini (7-10). Sul 10-13 un’invasione e un ace di Bakodimou spingono Negro a fermare il gioco (12-13). Al rientro in campo il primo tempo di Lubian, la pipe di Nervini e la diagonale stretta da posto 4 di Eggleston fruttano uno strappo a 12-16. Il time-out di Parazzoli sblocca Talmassons che realizza il 13-16 con Grabic. La stessa Grabic con un efficace turno di servizio propizia il recupero a 17-18. Da posto 2 Nemeth svetta in parallela per il 17-19 e il 17-20. Dà lì in avanti Chieri gestisce il vantaggio in moto ottimale e alla seconda palla set chiude 20-25 su errore in attacco di Frosini.

Sul 5-3 per Talmassons nel terzo parziale (muro di Frosini) Chieri capovolge il punteggio in 5-6 (attacco di Stuut). Le padrone di casa tornano su 8-6 con un ace di Molinaro. Immediata la risposta di Chieri che controsorpassa a 10-11 con Nervini. Dopo una fase di punto a punto, un ace di Nervini aiutato dal nastro e il 13-15 in attacco di Nemeth spingono Parazzoli a fermare il gioco. Al rientro in campo Eggleston mura Frosini ed è 13-16, quindi sale in cattedra il muro di Frosini che dà alle padrone di casa il 18-17. Dopo il time-out di Negro, Nemeth sigla il 18-18. La difesa chierese è decisiva sul 19-19 e 19-20 conquistati da Nemeth. Il muro di Stuut su Scola vale il doppio vantaggio (19-21). Bakodimou in attacco e con un ace riporta il punteggio in parità (21-21), poi sbaglia la battuta ed è 21-22. Il primo tempo di Gannar e il muro di Molinaro su Nervini capovolgono lo score in 23-22. Secondo time-out di Negro, quindi Nemeth sigla il 23-23 e il 23-24. La palla match viene sfruttata al meglio da Lubian che mura Grabin e fa scendere i titoli di coda (23-25).

I protagonisti-

Alessandra Mistretta (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile, contro una squadra di grande qualità come Chieri. Abbiamo cercato di mettere in campo tutto quello che avevamo, ma nei momenti decisivi ci è mancata quella lucidità necessaria per fare la differenza. Soprattutto nel terzo set siamo riuscite a esprimere una buona pallavolo, giocando punto a punto e arrivando anche in vantaggio nel finale. Dispiace non essere riuscite a sfruttare quell’occasione per riaprire la partita. Siamo una squadra giovane, alla prima esperienza in Serie A1, e sappiamo che dobbiamo ancora crescere tanto, soprattutto nella gestione dei momenti importanti. In questo campionato ogni errore viene punito e dobbiamo imparare a essere più continue e concrete. Non dobbiamo perdere fiducia, perché abbiamo già dimostrato di poter competere a questi livelli. Adesso dobbiamo tornare in palestra, lavorare sui nostri limiti e affrontare le prossime sfide con ancora più determinazione. Il nostro obiettivo è chiaro e vogliamo continuare a lottare tutte insieme per raggiungerlo ».

Stella Nervini (Reale Mutua Fenera Chieri ’76)- «Torniamo a casa da questa lunga trasferta con tre punti che non erano affatto scontati. Sappiamo che Talmassons sta giocando un campionato pazzesco, sebbene sia una neopromossa sta dando fila da torcere a tutti e anche stasera ci ha assolutamente messo in difficoltà. Sono contentissima perché abbiamo fatto quel che dovevamo fare e siamo riuscite a prendere il punteggio pieno».

Il tabellino

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG - REALE MUTUA FENERA CHIERI '76 0-3 (18-25 20-25 23-25) –

CDA VOLLEY TALMASSONS FVG: Grabic 9, Molinaro 4, Frosini 14, Bakodimou 11, Gannar 2, Scola, Mistretta (L), Cassan, Rossetto. Non entrate: Herrera Blanco, Vighetto, Lengweiler, Schmit, Barbazeni. All. Parazzoli.

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76: Stuut 5, Nemeth 19, Nervini 12, Lubian 8, Van Aalen 2, Eggleston 10, Spirito (L), Cooper 1, Eckl, Akrari, Regoni. Non entrate: Guezen, Glaab, Giacomello. All. Negro.

ARBITRI: Santoro, Saltalippi.

Durata set: 24', 29', 28'; Tot: 81'.

BATTUTE: Cda Volley Talmassons Fvg 5 ace, 8 err; Reale Mutua Fenera Chieri '76 2 ace, 12 err.

ATTACCHI: Cda Volley Talmassons Fvg 28 vinc, 6 err; Reale Mutua Fenera Chieri '76 48 vinc, 4 err.

MURI: Cda Volley Talmassons Fvg 7 vinc; Reale Mutua Fenera Chieri '76 7 vinc.

MVP: Stella Nervini (Reale Mutua Fenera Chieri ’76)

Spettatori: 850