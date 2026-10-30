Sabato 31 ottobre, il primo match in programma riguarderà le retrovie della classifica. Alle ore 18 in diretta DAZN, la Cbf Balducci Hr Macerata e la Granda Volley Cuneo, entrambe a quota 3 punti e con un solo successo all’attivo, si sfideranno in uno scontro diretto fondamentale per uscire dalle retrovie della graduatoria. Alle 20.30, il classico anticipo del sabato sera sarà in diretta su DAZN e Rai Play (diretta Rai Sport dalle 21.15 circa) e coinvolgerà la Reale Mutua Fenera Chieri e la Laica Cioccolato Uyba. Undici punti e terzo posto per le collinari, quattro e undicesima posizione per le bustocche.

Tra le 16 e le 17 di domenica 1 novembre, tre partite in diretta su DAZN e il canale Youtube di Lega Volley Femminile, due delle quali coinvolgeranno le squadre in vetta. La Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano sarà di scena a Palazzo Wanny contro Il Bisonte Firenze alle 16, alle 17 la Numia Vero Volley Milano ospiterà invece l’Omag Consolini Volley 1907. Sempre alle 17, dopo il netto k.o. contro le trevigiane, la Megabox Ond. Savio Vallefoglia cercherà un pronto riscatto contro la Cda Volley Talmassons FVG.

Il match più atteso del weekend è previsto alle 18 su DAZN. La ChorusLife Volley Bergamo e la Savino Del Bene Scandicci si affronteranno nel palazzetto che fa da title sponsor alle orobiche in un confronto rilevante anche per la classifica. Le due squadre sono infatti appaiate a 10 punti tra il quinto e il sesto posto.

Infine, chiuderà il turno un inedito Monday Night, in diretta Rai Sport e DAZN dalle 20.40. Al PalaIgor, l’Igor Gorgonzola Novara, reduce dalla sconfitta contro Scandicci, accoglierà lunedì 2 novembre il fanalino di coda della Valsabbina Millenium Brescia.

TUTTE LE SFIDE

Reale Mutua Fenera Chieri - Laica Cioccolato Uyba

Dolcetto o scherzetto? Halloween in campo per la Reale Mutua Fenera Chieri '76, impegnata domani, sabato 31 ottobre, nell'anticipo della sesta giornata della LVF A1 Fineco contro la Laica Cioccolato Uyba. Fischio d'inizio alle ore 20,30, con diretta in chiaro prima su RaiPlay e dalle 21,15 circa su Rai Sport. La partita segna il ritorno al PalaFenera a tre settimane dall'unica gara finora giocata nel palazzetto chierese. Da allora le biancoblù hanno prima ceduto 0-3 a Conegliano al Pala Gianni Asti, quindi vinto con due convincenti 0-3 le trasferte con Cuneo e Talmassons. I segnali di crescita ci sono: l'obiettivo è confermarli e magari fare un ulteriore passettino avanti, cercando anche di trarre il massimo in termini di classifica dal doppio turno casalingo con Busto e, sabato 7 novembre, Vallefoglia. Le bustocche, per contro, complice un durissimo calendario, hanno fin qui raccolto meno di quanto avrebbero meritato e fatto punti soltanto in casa. Saranno dunque più che mai determinate per invertire la tendenza e sbloccarsi in trasferta. I precedenti fra i due club sono in tutto 21, con 12 successi a 9 a favore di Chieri. Due le ex: Ilaria Spirito e Katja Eckl.

PRECEDENTI: 21 (12 successi Reale Mutua Fenera Chieri, 9 successi Laica Cioccolato Uyba)

EX: Katja Eckl a Uyba Busto Arsizio nel 2025/2026; Ilaria Spirito a Uyba Busto Arsizio nel 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014, 2016/2017, 2017/2018



Katja Eckl (Reale Mutua Fenera Chieri)- « Secondo me, nelle ultime partite si sta vedendo sempre di più la nostra crescita e il miglioramento del nostro gioco. La vittoria in Friuli ci ha lasciato tanta soddisfazione, ma anche la consapevolezza che abbiamo ancora degli aspetti su cui lavorare e margini di miglioramento. Siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare a lavorare con costanza per crescere come squadra. Busto è sicuramente un'avversaria ostica, con delle buone individualità e tante risorse che possono metterci in difficoltà. Uno dei loro punti di forza è sicuramente la difesa, che conosco bene. Credo che la chiave della partita sarà riuscire a mettere pressione fin da subito con la battuta e mantenere ordine e attenzione a muro ».

Maia Monaco (Laica Cioccolato Uyba)- « Siamo consapevoli di affrontare un'altra avversaria di altissimo livello, ma vedo la nostra squadra crescere giorno dopo giorno in palestra. I frutti del nostro lavoro, pur tra qualche alto e basso, stanno iniziando a vedersi anche in partita e la trasferta di Chieri rappresenta un'altra importante occasione per dimostrarlo. Siamo un gruppo in cui tutte hanno grande voglia di mettersi in gioco e dare il proprio contributo. Anche chi parte dalla panchina si fa sempre trovare pronta quando viene chiamata in causa, come abbiamo visto nelle ultime giornate. Credo che questa possa diventare un'arma in più per la nostra squadra, anche in una partita difficile come quella di sabato ».

Numia Vero Volley Milano - Omag Consolini Volley 1907

Si apre con la sfida alla Omag Consolini Volley 1907 il mese di novembre della Numia Vero Volley Milano. Domenica 1 novembre l'Opiquad Arena di Monza torna ad ospitare la formazione di Chicco Blengini che alle ore 17 (diretta DAZN e YouTube) scenderà in campo per la sesta giornata del girone di andata. Obiettivo primo posto e sesta vittoria consecutiva per Egonu e compagne, che nell'ultima gara di campionato hanno battuto la Uyba in tre set. I precedenti tra le due squadre risalgono alla scorsa stagione, entrambi terminati a favore delle milanesi. Reduce dalla sconfitta dopo un tie break thriller in casa contro Bergamo, la Omag Consolini arriva a Monza per provare a rallentare la corsa della corazzata Milano. A guidare la Numia è la capitana Paola Egonu - 116 punti e ad oggi migliore realizzatrice della LVF A1 Fineco - seguita dalle schiacciatrici Khalia Lanier (50) e Rebecca Piva (49).

PRECEDENTI: 2 (2 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Nessuno



Benedetta Sartori (Numia Vero Volley Milano)- « Il nostro obiettivo per domenica, così come tutte le partite, è vincere. Stiamo lavorando tanto e molto bene: abbiamo avuto un'intera settimana per preparare questo match e sarà importante mettere in campo quello su cui abbiamo lavorato per capire a che punto siamo con i nostri progressi. San Giovanni cercherà sicuramente di metterci in difficoltà, ma noi abbiamo la consapevolezza, la lucidità e i mezzi per riuscire a gestire la pressione. Durante gli allenamenti poniamo molta attenzione su questo aspetto, e ciò ci permette di riuscire ad affrontare al meglio le situazioni ».

Jessica Rivero (Omag Consolini Volley 1907)- « Milano è una super corazzata, ha giocatrici fortissime in ogni ruolo, noi lo sappiamo, sappiamo che ci aspetterà una gara tostissima, ma siamo pronte a dare battaglia. L'obiettivo è dare il massimo di noi stesse sperando di metterle in difficoltà. Poi vedremo se sarà stato sufficiente per tornare a casa con qualcosa di positivo ».

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Cda Volley Talmassons Fvg

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia vuole tornare a correre. Dopo la netta sconfitta su un campo di una Prosecco Doc Conegliano al massimo dei giri, per le tigri, al ritorno davanti al proprio pubblico, domenica 1 novembre alle 17 al PalaMegabox c’è l’impegno contro una delle sorprese dell’inizio del campionato. Infatti la Cda Talmassons ha strappato due preziosissime vittorie nei primi due turni contro due delle dirette concorrenti nella lotta per le posizioni della seconda fascia della classifica. Persino con Conegliano e Chieri la squadra friulana ha venduto cara la pelle, e dunque la Megabox, alla ricerca di un’altra vittoria, farà bene a non distrarsi per riprendere il cammino verso le posizioni di testa.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Megabox Ond. Savio Vallefoglia)

EX: Francesca Scola a Vallefoglia Megabox nel 2021/2022



Ivano Angeli (Presidente Megabox Ond. Savio Vallefoglia)- « Dopo la partita con Conegliano, ho detto alle ragazze che dovevamo cancellare tutto e guardare avanti all’impegno con Talmassons. Loro sono una delle sorprese dell’inizio del campionato e andranno tenute d’occhio con molta attenzione. Sono un avversario ostico, che ha battuto Brescia e Cuneo. Sarà una partita combattuta e difficile, come è stato sin qui con tutte le avversarie. Dovremo stare molto attenti ».

Alessandra Mistretta (Cda Volley Talmassons Fvg)- « Siamo una squadra molto unita e affiatata, all’interno del gruppo ci sono sensazioni davvero positive. Veniamo da delle sconfitte ma dobbiamo essere consce di quanto di positivo abbiamo fatto finora. Sono esperienze che ci aiutano a crescere e a migliorare. Ci aspetta un’altra partita molto insidiosa, contro una squadra attrezzata e con giocatrici di qualità. Sappiamo che affrontare Vallefoglia sul suo campo non sarà semplice, ma dovremo scendere in campo a viso aperto, con coraggio e determinazione, cercando di esprimere la nostra migliore pallavolo. Vogliamo dare continuità alle cose positive mostrate finora e fare tutto il possibile per conquistare punti importanti per il nostro cammino ».

ChorusLife Volley Bergamo - Savino Del Bene Scandicci

Domenica 1 novembre alle 18 la ChorusLife Arena ospita la Savino Del Bene Scandicci. Gewiss Match Sponsor della sfida, spazio ad Academy, Safe Woman e a un Halloween tutto da vivere Una sfida di alto livello, un palcoscenico da vivere insieme e tante iniziative per rendere speciale una domenica di pallavolo. Domenica 1 novembre, alle 18, la ChorusLife Arena si prepara ad accogliere la Savino Del Bene Scandicci, una delle protagoniste del campionato, per una partita che metterà alla prova ambizioni e qualità della ChorusLife Volley Bergamo. Dopo un avvio di stagione che ha regalato entusiasmo e risultati importanti, le rossoblù sono chiamate a confrontarsi con un’avversaria di grande spessore tecnico. Un appuntamento che promette spettacolo e che la squadra vuole affrontare con determinazione, consapevole dei propri mezzi e sostenuta dal calore del pubblico bergamasco.

PRECEDENTI: 16 (15 successi Savino Del Bene Scandicci, 1 successo ChorusLife Volley Bergamo)

EX: Elena Pietrini a Savino Del Bene Scandicci nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Martina Armini a Volley Bergamo 1991 nel 2024/2025, 2025/2026; Chidera Blessing Eze a Volley Bergamo 1991 nel 2025/2026



Matteo Bertini (Direttore Sportivo ChorusLife Volley Bergamo)- « Scandicci è una squadra costruita per competere ai massimi livelli, con individualità importanti e grande qualità in tutti i fondamentali. Per affrontarla serviranno attenzione, aggressività e la capacità di esprimere la nostra pallavolo con coraggio. Vogliamo continuare il nostro percorso di crescita, mettendo in campo il lavoro fatto in palestra e la voglia di misurarci con avversarie di questo livello. In casa, davanti al nostro pubblico, vogliamo giocarcela fino in fondo ».

Cbf Balducci Hr Macerata - Granda Volley Cuneo

Terzo match casalingo della stagione 2026/27 per la CBF Balducci HR, pronta a tornare in campo al Palasport Fontescodella sabato 31 ottobre (ore 18.00) per affrontare la Granda Volley Cuneo nell’anticipo della sesta giornata di andata della Regular Season della LVF A1 Fineco. Dopo la prima vittoria stagionale conquistata domenica scorsa sul campo della Banca Valsabbina Millenium Brescia, le arancionere si preparano a tornare davanti al proprio pubblico con l'obiettivo di dare continuità al risultato ottenuto in Lombardia e provare a conquistare altri punti preziosi per la classifica. Per le ragazze di coach Valerio Lionetti si tratta di un nuovo appuntamento importante, contro una formazione che, proprio come le maceratesi, ha centrato la prima vittoria stagionale nel turno precedente contro Firenze e si trova ugualmente a quota 3 punti in classifica. La sfida del Fontescodella metterà quindi di fronte due squadre che vorranno dare seguito ai progressi mostrati nell'ultima uscita. Per la CBF Balducci HR sarà fondamentale ripartire dalle buone indicazioni emerse nella trasferta di Brescia, cercando di confermare aggressività, solidità e spirito di squadra anche tra le mura amiche. Il pubblico arancionero può essere l’arma in più per spingere Caforio e compagne in una gara che può rappresentare un'occasione importante per consolidare fiducia e risultati in questo avvio di campionato.

PRECEDENTI: 4 (4 successi Granda Volley Cuneo)

EX: Giorgia Caforio a Cuneo Granda Volley nel 2017/2018



Beatrice Gardini (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Arriviamo alla partita di sabato contro Cuneo con buone sensazioni, grazie alla vittoria di domenica scorsa che ci ha dato fiducia. Sarà sicuramente una partita tosta, anche perché loro vengono da un bel successo con Firenze e hanno un buon gioco, con un muro-difesa efficace. Dovremo essere pronte a resistere e avere pazienza, proprio come abbiamo dimostrato contro Brescia. Sarà una battaglia, uno scontro diretto, e vogliamo riuscire a mantenere il livello che abbiamo espresso in queste settimane di allenamento ».

Fabio Tisci (Allenatore Granda Volley Cuneo)- « Siamo tornate in palestra con buone sensazioni, perché dopo due mesi e mezzo di lavoro abbiamo raccolto i primi frutti. Tuttavia guai ad accontentarci: in questo momento dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa. Il campionato è lungo e, dopo questa vittoria, dobbiamo essere consapevoli delle nostre capacità e dei nostri margini di miglioramento. Con Macerata sarà un test importante perché entrambe arriviamo dalla prima vittoria e perché giochiamo nel loro palazzetto, dove daranno tutto, come contro Scandicci. Dobbiamo essere aggressive dall'inizio e dobbiamo avere la capacità di soffrire. Loro hanno due terminali offensivi importanti come Decortes e Gardini, Caforio invece è molto brava a gestire la seconda linea con esperienza. Per noi cercare la vittoria sarà una prova di maturità ».

Igor Gorgonzola Novara - Banca Valsabbina Millenium Brescia

La Igor Volley ritorna tra le mura amiche per il primo "monday night" della stagione contro Brescia dell'ex Valentina Bartolucci, prodotto del vivaio azzurro e in due stagioni protagonista in prima squadra impreziositi dalla vittoria di Wevza Cup (2023), Challenge Cup (2024) e CEV Cup (2025). Appuntamento alle 20.40 di lunedì 2 novembre, con la doppia diretta televisiva su Rai Sport e DAZN per quella che è la settima sfida in A1 (bilancio 4-2 per la Igor Volley) tra le due compagini. Entrambe le formazioni arrivano all'appuntamento con il desiderio di riscattare un k.o. maturato nell'ultimo turno: sconfitta casalinga con Macerata per Brescia e maratona dall'esito sfortunato per Novara in casa di Scandicci.

PRECEDENTI: 6 (2 successi Banca Valsabbina Millenium Brescia, 4 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Valentina Bartolucci a Novara Igor nel 2020/2021, 2023/2024, 2024/2025



Benedetta Bartolini (Igor Gorgonzola Novara)- « Mi aspetto di incontrare una squadra agguerrita, che gioca bene e difende molto. Quindi credo che ci vorrà tanta pazienza grinta e aggressività fin da subito. Da parte nostra sarà importante entrare in campo con l’atteggiamento giusto e riuscire a portare in partita quello su cui stiamo lavorando ogni giorno in palestra. Nella gara con Scandicci si sono viste tante cose positive e penso che questa prestazione ci abbia dato ancora più fiducia e consapevolezza ».

Andelka Novosel (Banca Valsabbina Millenium Brescia)- « Novara è una squadra molto forte e sappiamo che ci aspetta una partita impegnativa, soprattutto giocando in trasferta. Lavoriamo duramente ogni giorno per continuare a migliorare come squadra, sia dal punto di vista tecnico che mentale. Sappiamo che dovremo rimanere concentrate, lottare su ogni punto e sostenerci a vicenda in campo. Il nostro obiettivo è dare il massimo, dimostrare il nostro spirito di squadra e sfruttare questa partita come un’ulteriore opportunità per imparare, crescere e continuare a migliorare come squadra. Crediamo che ogni sfida ci aiuti a diventare migliori e faremo del nostro meglio per compiere un altro passo avanti dopo questa partita ».

Il Bisonte Firenze - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

Il Bisonte Firenze torna al Pala BigMat per la sesta giornata della LVF A1 Fineco, e lo fa per affrontare, domenica alle 16, la Prosecco DOC A.Carraro Imoco Conegliano, fresca di conquista della Supercoppa FIAT e capolista a punteggio pieno insieme alla Numia Vero Volley Milano. Una montagna quasi impossibile da scalare per le bisontine, che sono reduci da tre sconfitte consecutive e che stanno cercando, pur in mezzo a tante difficoltà, di gettare le basi per costruire un percorso importante: dopo aver salutato Negretti, rientrata negli Stati Uniti per i suoi impegni con la franchigia di Austin, coach Orefice dovrà ancora fare a meno di Valoppi e Piacentini, ma al di là dei problemi, la partita contro Conegliano offrirà la possibilità di scendere in campo senza pressioni, con poco o niente da perdere, con l’obiettivo di migliorare sia dal punto di vista tecnico che dell’aggressività e della fame, in vista dei successivi impegni in cui i punti in palio saranno davvero importanti.

PRECEDENTI: 33 (29 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, 4 successi Il Bisonte Firenze)

EX: Sarah Fahr a Firenze nel 2019/2020



Alessandro Orefice (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Veniamo da due brutte sconfitte, purtroppo al momento dobbiamo soffrire, ma credo che siamo sulla strada giusta, anche se ci vorrà molta pazienza. Domenica affrontiamo una delle squadre più forti al mondo, con un roster di eccellenza e una base solida che si conosce da anni: Conegliano esprime un ottimo gioco e ha appena vinto la Supercoppa, quindi ci attende una partita molto difficile, in cui dovremo cercare di essere più squadra rispetto alle ultime due uscite. Ho chiesto alle ragazze più fame, aggressività e cattiveria, mentre dal punto di vista tecnico stiamo lavorando molto sulla ricezione, perchè vorrei vedere i nostri centrali attaccare un po’ di più; Cugno ha dimostrato di poter avere un grande impatto, quindi dobbiamo cercare di utilizzarla nel migliore dei modi anche nei momenti importanti, e poi stiamo cercando di velocizzare la palla per i posti quattro. Come dicevo, siamo in un momento complicato, ed è difficile che questa partita possa darci delle sicurezze, ma noi dobbiamo cercare di ricostruircele sul campo: sono contento di come stiamo lavorando, anche questa settimana alcune ragazze hanno accusato qualche problema fisico, ma dovremo giocare col coltello fra i denti, cercando di esprimere la miglior pallavolo possibile per questo momento della squadra ».

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Il Bisonte è una squadra con ottimi valori nel roster, ben allenata, che ha saputo mettere in difficoltà anche le big. Dobbiamo resettare dopo il successo in Supercoppa e quello di mercoledì ed entrare in campo a Firenze con la testa giusta. Adesso è cominciato il lungo periodo di preparazione alla Coppa Italia e tra poco saremo anche impegnati in Champions, non possiamo permetterci passi falsi. Le ragazze, a parte l'infortunio di Sarah Fahr, stanno tutte bene, noi dello staff vogliamo metterle tutte nelle condizioni di esprimersi, per cui continueremo a ruotare per non sovraccaricare nessuno e attingere alle grandi qualità del nostro roster. Mi auguro che domenica ci siano anche i nostri tifosi che possano sostenerci e che ci regalino lo stesso calore che abbiamo sentito mercoledì nei festeggiamenti della Supercoppa. Chi non potrà presenziare al palazzetto credo abbia una bella opportunità a seguirci in diretta gratuita sul nostro canale YouTube, sarà un altro match in cui vogliamo portare a casa i tre punti per continuare sulla strada giusta che abbiamo già intrapreso ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 6ª GIORNATA DI ANDATA

Sabato 31 ottobre 2026, ore 18.00

Cbf Balducci Hr Macerata - Granda Volley Cuneo Arbitri: Goitre Mauro, Nava Stefano

Sabato 31 ottobre 2026, ore 20.30

Reale Mutua Fenera Chieri - Laica Cioccolato Uyba Arbitri: Lentini Gianmarco, Papadopol Domenica 1 novembre 2026, ore 16.00

Domenica 1 novembre 2026, ore 16.00

Il Bisonte Firenze - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano Arbitri: Giglio Anthony, Cavalieri Alessandro Pietro

Domenica 1 novembre 2026, ore 17.00

Numia Vero Volley Milano - Omag Consolini Volley 1907 Arbitri: Scotti Paolo, Stellato Giuseppina

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Cda Volley Talmassons Fvg Arbitri: Grossi Dario, Zavater Marco

Domenica 1 novembre 2026, ore 18.00

ChorusLife Volley Bergamo - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Verrascina Antonella, Serafin Denis

Lunedì: 2 novembre 2026, ore 20.40

Igor Gorgonzola Novara - Banca Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Gaetano Antonio, Simbari Armando

LA CARRIERA

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 15, Numia Vero Volley Milano 15, Reale Mutua Fenera Chieri '76 11, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 11, ChorusLife Volley Bergamo 10, Savino Del Bene Scandicci 10, Igor Gorgonzola Novara 7, Cda Volley Talmassons Fvg 6, Omag Consolini Volley 1907 4, Il Bisonte Firenze 4, Laica Cioccolato Uyba 4, Cbf Balducci Hr Macerata 3, Granda Volley Cuneo 3, Banca Valsabbina Millenium Brescia 2.