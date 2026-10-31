Cuneo si arrende ad una scatenata Macerata

MACERATA -La la Granda Volley Cuneo, nell'anticipo della 6a giornata , cade sul campo della CBF Balducci HR 3-1 (25-17 19-25 25-23 25-15) al termine di un match che ha visto la squadra di Lionetti, alla seconda vittoria da tre punti consecutiva, sempre in partita, trascinata da un'incontenibile Decortes (MVP del match e top scorer con 28 punti). Doppia cifra anche per Gardini (13), Farriol (12) e Schut (10). Per le piemontesi la miglior realizzatrice è Pucelj, 17 centri per la slovena.

Primo set tutto di marca arancionera con un attacco che sfiora il 60% (Gardini, Decortes e Farriol sugli scudi), Cuneo si ferma invece al 35%: la CBF Balducci HR volta prima sul 12-8 poi sul 20-14 firmando così gli strappi decisivi che sanciscono il 25-17 maceratese. Nel secondo le padrone di casa restano avanti fino al 10-8, poi le piemontesi approfittano di un calo arancionero e ribaltano la situazione, trovando maggiore continuità in attacco (46%) e risposte dal muro (3) fino al 19-25 finale, con i 7 punti di Pucelj e i 6 di Koulisiani (3 muri) determinanti, non bastano gli 8 centri di Decortes. Terzo set più equilibrato fino a metà poi la CBF Balducci HR prova a scappare (20-16) ma non sfrutta un paio di occasioni per allargare il vantaggio e Cuneo resta lì (21-20): nel finale le arancionere tengono i nervi saldi e si affidano a Decortes (altri 7 punti con il 46%) per il 25-23, 8 errori in attacco per le piemontesi. Ed è sempre l’opposta della CBF Balducci HR a prendere per mano la squadra nel quarto set con altri 8 punti, ma in generale le arancionere tornano a spingere sull’acceleratore come nel primo set con il 51% in attacco e ben 3 ace: 25-15 il finale di una parziale mai in discussione.

Coach Lionetti inizia con Bonelli-Decortes, Farriol-Mazzaro, Gardini-Schut, Caforio libero. Coach Tisci sceglie Signorile-McBride, Guidi-Koulisiani, Pucelj-Tikhomirova, Bonafede libero.

Partenza sprint delle arancionere con Gardini e Decortes (3-0), Farriol primo tempo (5-2) e poi contrattacco (6-2), Decortes pipe, 7-3. Gardini non trova le mani del muro (7-5), fallo Farriol (7-6), ace Koulisiani (7-7), Gardini diagonale, 8-7. Ancora Gardini due volte (10-8), ace Bonelli (11-8), Gardini contrattacco (12-8), Mazzaro primo tempo (14-10), Decortes mani out, 15-11. Farriol a segno (16-12), McBride non passa (17-13), ace Farriol (18-13), c’è l’esordio di Tesi nel giro in seconda linea, Gardini vincente due volte, 20-14. Mazzaro primo tempo (21-15), muro Mazzaro (22-15), dentro Pasquino e Grafort per Cuneo, Schut a segno (23-16), Decortes contrattacco (24-16), il set si chiude 25-17.

Nel secondo set c’è Ferrarini per Guidi, altra ottima partenza arancionera con Schut (3-0), Pucelj contrattacco (3-2), ancora Schut, 4-2. Gardini c’è (5-3), toccato l’attacco Tikhomirova (5-5), Decortes passa (6-5), ancora lei, 7-6. Schut contrattacco (9-7), dentro Grafort per McBride, Farriol primo tempo (10-8), muro Koulisiani (10-10), poi la ceca a filo rete, 10-11. Signorile a filo rete (10-12), muro Farriol (11-12), pipe Decortes (12-13), fallo Bonelli (12-15), Decortes vincente, 13-15. Grafort contrattacco (13-17), muro Decortes (14-17), dentro Piomboni per Gardini, Pucelj a segno (15-19), Decortes lungolinea, 17-20. Piomboni mani out (18-20), poi non trova la riga (18-22), Pucelj contrattacco (18-23), rientra Gardini, Grafort a segno (18-24), pipe Decortes (19-24), il set si conclude 19-25.

Terzo set con Gardini a segno (2-0), Decortes vincente (4-2), Tikhomirova contrattacco (4-4), fallo Grafort, 5-4. Fallo seconda linea Gardini (5-6), invasione Graford (6-6), Tikhomirova a segno (6-8), muro Farriol (7-8), muro Mazzaro, 8-8. Decortes out (8-10), Mazzaro primo tempo (9-10), Grafort sbaglia (10-10), Decortes a segno, 11-11. Ancora Decortes (12-11), Grafort errore (13-12), Pucelj out (14-12), poi non trova le mani del muro, 15-12. Tikhomirova a segno (15-14), Decortes lungolinea (16-14), Schut mani out (17-14), Decortes pallonetto, 18-15. Gardini diagonale (19-16), Tikhomirova out (20-16), Gardini errore (20-18), Mazzaro passa, 21-18. Decortes non trova il campo (21-20), poi va a segno (22-20), Koulisiani a filo rete (22-22), Schut vincente (23-22), Pucelj out (24-22), Decortes chiude 25-23.

Inizio punto a punto nel quarto set (4-3), Decortes pallonetto (5-4), Farriol primo tempo (6-5), muro Farriol, 7-5. Ace Schut (8-5), Grafort out (9-5), Gardini contrattacco (10-5), muro Farriol (11-5), rientra McBride per Grafort. Farriol a filo rete (12-6), Decortes a segno (14-8), ace Gardini (15-8), errore Cuneo, 16-8. Pucelj a filo rete (16-10), Decortes vincente (17-10), muro Schut (18-10), toccata la ricezione di Schut, 19-11. Schut lungolinea (20-12), Decortes tocco vincente (21-13), c’è l’esordio di Landucci in campo per Farriol, Mazzaro a filo rete (22-13), Pucelj pallonetto, 22-15. Decortes passa (23-15), ace Bonelli (24-15), chiude Decortes 25-15.

I protagonisti

Clara Decortes (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Credo che questa partita abbia messo in luce sia i nostri difetti sia i nostri pregi. Siamo una squadra che vuole vincere e fare bene, ma ogni tanto ci capita di perderci e dobbiamo ancora costruire alcuni meccanismi di fiducia, come è successo nel secondo set. Siamo state però molto brave a reagire velocemente, affrontando il terzo e il quarto set con grande grinta e riuscendo a portare a casa il risultato. Ci sono ancora alcune situazioni in cui facciamo fatica a mantenere la lucidità, ma sono aspetti sui quali possiamo lavorare in palestra. Torneremo martedì con tanta voglia di allenarci e di limare tutti quei piccoli dettagli che possono aiutarci a esprimere la migliore prestazione possibile domenica. Sono comunque molto orgogliosa di questo gruppo perché, nonostante le difficoltà, siamo riuscite a conquistare un grande risultato ».

Carola Bonafede (Granda Volley Cuneo)- « La cosa positiva è che dopo il primo set abbiamo avuto una reazione e continuato a lottare, perché all'inizio abbiamo faticato sotto questo aspetto. Detto ciò ci sono ancora molte cose su cui dobbiamo lavorare e migliorare per le prossime partite ».

Il tabellino

CBF BALDUCCI HR MACERATA - GRANDA VOLLEY CUNEO 3-1 (25-17 19-25 25-23 25-15) –

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Gardini 13, Mazzaro 7, Decortes 28, Schut 10, Farriol 12, Bonelli 2, Caforio (L), Piomboni 1, Tesi, Landucci. Non entrate: Stoyanova, Mazzon, Carraro. All. Lionetti.

GRANDA VOLLEY CUNEO: Tikhomirova 13, Guidi 2, Signorile 2, Pucelj 17, Koulisiani 13, Mcbride 4, Bonafede (L), Grafort 5, Ferrarini 3, Magnani, Pasquino. Non entrate: Cucu, Baka. All. Tisci.

ARBITRI: Goitre, Nava.

Durata set: 24', 27', 31', 26'; Tot: 108'.

BATTUTE: Cbf Balducci Hr Macerata 6 ace, 11 err; Granda Volley Cuneo 1 ace, 4 err.

ATTACCHI: Cbf Balducci Hr Macerata 58 vinc, 7 err; Granda Volley Cuneo 51 vinc, 16 err.

MURI: Cbf Balducci Hr Macerata 9 vinc; Granda Volley Cuneo 7 vinc

MVP: Clara Decortes (CBF Balducci Hr Macerata)

Spettatori: 535