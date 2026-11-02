Novara vince in tre set il posticipo contro Brescia

Per Novara Grobelna opposto a Cambi, Squarcini e Bartolini al centro, Alsmeier e Tolok in banda, Moro libero; per Brescia Mihaljevic opposto a Bartolucci, Olivotto e Markovic al centro, Nardelli e Novosel in banda, Parrocchiale libero.

È un avvio sprint per la Igor (3-1) e il muro di Squarcini vale il 5-1. Sull’8-2 è pausa per Brescia, al rientro corrono le padrone di casa (10-3 muro di Alsmeier). Due attacchi out delle avversarie valgono il 14-6 e di nuovo pausa Brescia; Cambi “trasforma” una freeball (17-7), Squarcini dal centro sigla il 20-10 e due ace di Tolok valgono il 22-10. Ci pensa Grobelna a chiudere il set (25-13).

Il secondo set è più equilibrato in avvio (Markovic per il 4-5), la Igor sta lì fino al 9-9 poi un mini break di 4-0 vale il 13-9 e pausa per le avversarie; Bartolini si fa sentire prima a muro e poi al centro (15-10), Novosel prova a ricucire (16-12), Squarcini a muro ed è 18-12, dopo un lungo scambio è Olivotto a metterla a terra (20-14), Grobelna con una parallela sigla il 23-15, Bartolini chiude 25-18.

Dopo il 2-2 iniziale è Bartolini a fare il primo allungo (5-3), il muro della Igor è efficace (7-4); Kavalenka accorcia all’8-7 e un’invasione di casa fa stare in scia Brescia (9-8). Avversarie a contatto fino all’11-10, poi la Igor tocca il 13-10 ed è time out. Spinge la Igor e con Squarcini è 20-13, Tolok per il 22-14, dopo un lungo scambio è 24-16 con Bartolini; Brescia cancella tre palle match, ma poi fa un attacco out e la Igor chiude i conti (25-19).

I protagonisti

Lina Alsmeier (Igor Gorgonzola Novara)- « Sono molto contenta, abbiamo spinto dall'inizio alla fine, sono molto soddisfatta di aver portato a casa tre punti e in casa. Abbiamo giocato molto bene e siamo state equilibrate in tutto ».

Matteo Solforati (Allenatore Banca Valsabbina Millenium Brescia)- « Una gara che si presentava difficile fin dall’inizio e così è stata. Due livelli e due fisicità completamente diverse. Le loro attaccanti hanno una forza e un’altezza difficile da contrastare. Abbiamo fatto fatica a rimanere dentro la partita perché la difficoltà è stata mettere il pallone per terra, anche quando avevamo palla buona. Domenica ci aspetta un’altra gara non facile perché Bergamo ha iniziato molto bene quest’anno, ottenendo ottimi risultati e giocandosela con tutte le squadre, con alcune vincendo e con altre vendendo cara la pelle. È una squadra con elementi di assoluto valore. È logico che noi dobbiamo dare il 110% per restare in partita e sperare che gli altri ci regalino qualcosina. Al di là delle gare che si susseguono il nostro lavoro settimanale è volto a continuare a migliorarci e a mantenere una qualità di gioco che ci consente di stare in partita ».

Il tabellino

IGOR GORGONZOLA NOVARA - BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3-0 (25-13 25-19 25-20)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Cambi 2, Tolok 13, Squarcini 8, Grobelna 15, Alsmeier 6, Bartolini 11, Moro (L), Perinelli, Franzoso, Carraro, Weske. Non entrate: Awoleye, Bonifacio, Herbots. All. Barbolini.

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Bartolucci 1, Nardelli 7, Olivotto 5, Mihaljevic 1, Novosel 7, Markovic 6, Parrocchiale (L), Kavalenka 7, Veneva 2, Schillkowski. Non entrate: Bytsenko, Ruggieri, Modestino. All. Solforati.

ARBITRI: Gaetano, Simbari.

Durata set: 22', 24', 26'; Tot: 72'.

BATTUTE: Igor Gorgonzola Novara 2 ace, 11 err; Banca Valsabbina Millenium Brescia 0 ace, 8 err.

ATTACCHI: Igor Gorgonzola Novara 43 vinc, 4 err; Banca Valsabbina Millenium Brescia 33 vinc, 10 err.

MURI: Igor Gorgonzola Novara 10 vinc; Banca Valsabbina Millenium Brescia 3 vinc.

MVP: Benedetta Bartolini (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 1723

