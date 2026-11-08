Conegliano risponde a Milano, Novara e Bergamo si prendono i derby

ROMA- Da venerdì a domenica, si è completata stasera la 7a giornata di andata del campionato di A1 che ha visto giocarsi un anticipo il 6 novembre, due partite ieri e quattro nella giornata di oggi.

Sotto pressione dopo il successo di Milano, non vacilla la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, che riagguanta subito le meneghini in vetta alla classifica. Davanti ai soliti cinquemila del Palaverde, le pantere di coach Santarelli regolano 3-0 (25-20, 25-22, 25-21) una buona Cbf Balducci Hr Macerata, che non sfigura in casa delle campionesse in carica. Con Gabi a riposo e la diagonale Wolosz-Haak utilizzata solo per il doppio cambio, a brillare è la trevigiana classe ’04 Piovesan, che firma 17 punti e si prende il premio di MVP. Da segnalare anche 13 punti di Zhu e 13 muri di squadra, 5 di Manfredini (10 punti). Tra le arancionere Stoyanova (14) e Piomboni (12) in doppia cifra.

Torna al successo la Laica Cioccolato Uyba che, in una partita complicata, espugna il palazzetto di Cervia dell’Omag Consolini Volley 1907 1-3 (23-25, 25-18, 22-25, 19-25). Dopo l’1-1 dei primi due set , le bustocche prendono il largo grazie alla preziosa regia di Seki, che manda in doppia cifra quattro compagne: Grozer (19, 4 muri), Torcolacci (17, 1 ace e 3 muri), Wada (15) e Battista (13). A coach Bellano non bastano le buone prove di Rivero, 21 punti con 5 ace, e Bracchi, che chiude a 19.

Vittoria non agevole nel derby piemontese per l‘Igor Gorgonzola Novara, che passa in quattro set (25-21, 22-25, 18-25, 22-25) in casa delle cugine della Granda Volley Cuneo. Dopo un primo set ad appannaggio delle padrone di casa, le Zanzare si riscuotono grande ad una prorompente Tolok, devastante con 31 punti (39% di efficienza, 2 ace e 3 muri). Fondamentali per frenare l’attacco delle ragazze di coach Tisci e le sfuriate di Grafort (15), Koulisiani (14) e Pucelj (14) i ben 16 muri di squadra delle ospiti, 5 realizzati da Bonifacio (12 punti) e 3 da Grobelna (13). Punti pesanti per coach Barbolini che sale al sesto posto, amarezza per Cuneo che, complice il punto conquistato da Brescia contro Bergamo, scende all’ultimo posto per il quoziente set, a pari merito con le giallonere.

Bella partita al PalaGeorge di Montichiari, che la Valsabbina Millenium Brescia gioca alla grande arrendendosi solo nel tie-break finale alla ChorusLife Volley Bergamo (25-21, 21-25, 17-25, 25-17, 8-15). Davanti a 1.600 spettatori, le orobiche di coach Cervellin la spuntano al quinto set dopo oltre due ore di battaglia, trascinate dall’opposta Kipp, premiata MVP con 23 punti, e da una brillante Pietrini (21 punti con ben 5 muri). Alle padrone di casa guidate da coach Solforati non bastano le prove offensive di Mihaljevic (19 punti) e Novosel (16) per completare l’opera dopo aver allungato la sfida al tie-break.

TUTTE LE SFIDE

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Cbf Balducci Hr Macerata

Le Pantere si prendono ancora la vittoria: la Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano batte la Cbf Balducci Hr Macerata e si porta a casa il settimo sigillo di fila in LVF A1 Fineco. De Gennaro e compagne superano 3-0 le marchigiane e si riprendono la vetta della classifica a pari merito con Milano, ora le Pantere sono attese da 3 trasferte di fila per proseguire il proprio percorso in campionato. MVP della serata Anna Piovesan con 17 punti, top scorer del match.

Nuovo giro, nuovo sestetto: coach Daniele Santarelli si affida a Di in regia, Adigwe opposta, Piovesan schiacciatrice con Zhu, Cekulaev e Manfredini al centro, libero De Gennaro. Dall’altra parte, per le arancionere iniziano Carraro, Stoyanova, Piomboni, Schut, Farriol, Mazzon, libero Caforio.

Inizio superlativo di Macerata, coach Daniele Santarelli deve fermare il gioco sul’1-6 per dare il primo slancio alle Pantere: Piovesan si sblocca, Zhu bastona da posto 4, Adigwe fissa la parità a quota 10 e il sorpasso si concretizza appena dopo con il muro di Zhu (11-10). Piomboni e Mazzon fermano lo scatto della Prosecco DOC (13-13), Carraro corregge una ricezione difettosa che rilancia la Balducci (14-16), coach Santarelli si affida a Wolosz-Haak per ricucire. Bella incide a muro (19-18), il graffio del 23-20 di Piovesan è decisivo (6 marchi della schiacciatrice trevigiana nel primo parziale): set point da un errore di Macerata, il 25-20 porta all’1-0.

È sempre la Balducci a fare il primo passo dopo gli errori gialloblù (1-3), Cekulaev risponde al muro di Farriol e segna con la fast (6-7), coach Lionetti chiama time-out dopo il primo vantaggio Prosecco DOC di Zhu (8-7, una delle tre Pantere con 4 centri nel 2° set). Agli errori arancioneri rispondono quelli di Conegliano, Manfredini fa esultare il Palaverde dopo uno scambio lunghissimo, una super difesa di De Gennaro innesca il break point di Piovesan (15-13). Formula del doppio cambio vincente per Santarelli (20-17), Stoyanova e Piomboni accorciano, ma con Cekulaev le Pantere hanno il proprio culmine nel secondo parziale (25-22).

Stavolta parte in quarta la Prosecco DOC, ma a reagire nel terzo set è Macerata con Piomboni (4-4). Doppio squillo di Zhu e 9-8 Pantere, mentre Arici rinforza la seconda linea sono di Adigwe e Piovesan ad firmare gli allunghi (15-11). Haak torna e carica forte, in mezzo il turno a servizio di Carraro riporta l’equilibrio (18-17): Manfredini a muro consacra il vantaggio (21-18, sono 10 punti e 5 muri quelli della centrale), l’ultimo grido di ribellione della Balducci è di Stoyanova, il matchpoint è siglato da Piovesan (25-21).

I protagonisti

Anna Piovesan (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Sono felice, felice per aver trovato spazio e per aver dato il mio contributo stasera. Era la mia prima da titolare in stagione e ho ritrovato un po' di ritmo, c'erano tanti parenti e amici a seguirmi stasera al Palaverde, saluterò tutti e condividerò la gioia con loro ».

Valerio Lionetti (Allenatore CBF Balducci HR Macerata)- « Sono abbastanza soddisfatto di alcune situazioni di gioco, perché credo che abbiamo affrontato la partita nel miglior modo possibile. Ovviamente, quando arrivi punto a punto contro una squadra di questo livello, diventa tutto molto complicato: loro ti fanno sudare ogni pallone. Lo si è visto soprattutto dopo il 20, quando hanno spinto sull’acceleratore. Ci hanno fatto capire anche su quali aspetti dobbiamo migliorare, in particolare nelle situazioni di contrattacco e nella gestione del secondo tocco, anche quando ci troviamo in condizioni complicate. Dobbiamo essere più efficaci nelle situazioni di attacco contro squadre di questo livello. Sono indicazioni importanti che ci danno la misura del lavoro da fare durante la settimana per presentarci alle partite nelle migliori condizioni. La cosa più bella, comunque, è vedere una squadra che lavora con la stessa intensità e nella quale chiunque scenda in campo riesce a esprimere un buon gioco e mantenere un buon ritmo. È proprio per questo che è stata costruita questa formazione: avere le pedine giuste al posto giusto e poter contare su tutte le giocatrici ».

Il tabellino

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO - CBF BALDUCCI HR MACERATA 3-0 (25-20 25-22 25-21) –

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Yao, Zhu 13, Manfredini 10, Adigwe 8, Piovesan 17, Cekulaev 5, De Gennaro (L), Haak 7, Wolosz, Arici. Non entrate: Sillah, Folie, Braga Guimaraes. All. Santarelli.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Stoyanova 14, Schut 4, Mazzon 7, Carraro 1, Piomboni 12, Farriol 4, Caforio (L), Decortes 2, Mazzaro 2, Bonelli. Non entrate: Gardini, Tesi, Landucci. All. Lionetti.

ARBITRI: Ciaccio, Vagni.

Durata set: 25', 31', 27'; Tot: 83'.

BATTUTE: Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 0 ace, 9 err; Cbf Balducci Hr Macerata 4 ace, 7 err.

ATTACCHI: Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 47 vinc, 6 err; Cbf Balducci Hr Macerata 38 vinc, 8 err.

MURI: Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 13 vinc; Cbf Balducci Hr Macerata 4 vinc.

MVP: Anna Piovesan (Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano)

Spettatori: 4993

Omag Consolini Volley 1907 - Laica Cioccolato Uyba

Bella vittoria per la Laica Cioccolato UYBA, che al Palasport di Cervia supera per 3-1 l’Omag Consolini Volley San Giovanni in Marignano e sale al nono posto in classifica a quota 7 punti. Un successo costruito con qualità, pazienza e carattere: le farfalle resistono all’aggressività delle padrone di casa, reagiscono dopo il secondo set e conquistano tre punti preziosi anche per la fiducia del gruppo.

La squadra di coach Bellano rende complicata la serata biancorossa, soprattutto nei primi due parziali, trascinata dall’ex Martina Bracchi, autrice di 19 punti, e da Jessica Rivero, principale riferimento offensivo dell’Omag con 21 punti, impreziositi da 5 ace. La UYBA conquista il primo set al fotofinish grazie ai colpi di Torcolacci e Grozer, ma nel secondo subisce il ritorno delle avversarie, che riportano il confronto in equilibrio.

Da quel momento le farfalle ritrovano e mettono in campo le migliori caratteristiche già mostrate nelle prime giornate: grande predisposizione alla difesa, tenacia negli scambi lunghi e capacità di soffrire senza perdere lucidità. Una prova di squadra che permette alla formazione di coach Barbolini di prendere in mano la partita e chiuderla in quattro set.

A illuminare il gioco biancorosso è una Nanami Seki in serata di grazia, premiata meritatamente come MVP. La palleggiatrice giapponese distribuisce con precisione e fantasia, varia le soluzioni e valorizza tutti i terminali offensivi. Ne beneficiano in particolare le centrali: Matilde Munarini chiude con 11 punti e il 72% in attacco, mentre Alice Torcolacci firma una prestazione da ben 17 punti, con il 68% offensivo.

Ottimo anche il contributo di Leana Grozer, a segno 19 volte, e Yukiko Wada, che aggiunge 15 punti. La capitana Valeria Battista ne realizza 13 e suona la carica nei passaggi più delicati della gara, accompagnando la squadra con energia e determinazione. In seconda linea si conferma prezioso il lavoro di Federica Pelloni, capace di reggere la pressione del servizio avversario, soprattutto quello di Rivero, e di chiudere con il 59% di ricezione positiva.

La Laica Cioccolato UYBA torna così a Busto Arsizio rigenerata dal successo e con nuove certezze da portare subito in campo.

Nel primo set la UYBA, in campo con Torcolacci e Munarini al centro e Battista e Grozer in banda, parte un po’ contratta in attacco, ma riesce a stare attaccata alle padrone di casa grazie ai muri (6 in totale nel parziale per le bustocche) di Wada, Torcolacci e Grozer (9-9); un altro muro della tedesca e l’ace di una Munarini ispirata fanno volare le farfalle (10-13), ma l’ex Bracchi (5 punti nel set insieme a Rivero) rimette tutto in pari (13-13). Wada attacca e mura (14-16), Battista a tutta forza affonda il 16-18, Munarini allunga ancora (16-19). Nel finale Grozer sale anche in fase offensiva (18-21), ma un ottimo turno al servizio di Rivero riapre i giochi (20-21); nonostante questo Torcolacci (5 punti nel set) e Grozer (6) la chiudono 23-25.

Nel secondo set qualche errore di troppo delle farfalle lancia le padrone di casa (5-2), poi, come nel primo set, la UYBA si rialza con i muri di Torcolacci (5 punti nel set) e Munarini (5-4), trovando il pari con Wada sul 6-6. Jehlarova spinge forte dal centro (9-7), così come Rivero dai 9 metri (11-8), ma la UYBA non molla e con un super scambio ritrova il pari sul 12 con Battista. Wilson riallunga a muro (14-12), mentre Barbolini mette in campo Otomo per Battista sul 15-12; ancora Wilson mura il +4 (16-12 dentro Malual per Wada), Bracchi (6 punto nel game) attacca con continuità e il set è tutto per le marchigiane (19-13), che chiudono 25-18.

Nel terzo set Barbolini riparte con il 6+1 di inizio match: una scatenata Torcolacci e Battista riescono a ribaltare l’iniziale svantaggio (3-5), Wada e una tripletta di Battista portano al 5-9. Rivero batte fortissimo e Bracchi piazza l’8-10, ma la UYBA non molla e Wada passa con continuità da posto 2 fino all’11-14, mentre Grozer in pipe fa 11-15. Adelusi a muro prova a riaprire i giochi (16-18), ma la Omag regala anche qualcosa e la Laica Cioccolato vola sul 16-21. Rivero è scatenata (8 punti nel set) e prova l’impresa (20-21), poi Grozer trova i fondamentali cambiopalla del 20-22 e del 21-23 e la UYBA riesce a chiudere 22-25 sempre con Grozer (6 punti nel game). Nel quarto set Bellano schiera Eroktay per Adelusi e l’avvio è tutto per le padrone di casa che approfittano di troppi errori delle biancorosse (6-3); Wada e Battista recuperano (6-5), con Munarini che mura il 6-6 e la capitana che attacca il 6-7. Wada è scatenata anche dai 9 metri (ace del 6-8, 5-0 UYBA sui suoi servizi), Grozer conquista il +3 (7-10). Munarini e l’ace di Battista portano le farfalle sul 7-12, Grozer e Wada rispondono a Rivero (10-15); Torcolacci conferma la sua super serata con l’attacco del 12-17, Wada trova il 14-20. Nel finale la UYBA amministra senza troppi affanni e chiude con Wada e Torcolacci (ace, 19-25).

I protagonisti

Alessandro Mamprin (Assistant coach Omag Consolini Volley 1907)- « Sicuramente la partita non è andata come speravamo. In casa, il pubblico ci ha sempre sostenuto e spinto a dare il massimo, ma ci sono comunque degli aspetti da cui ripartire già da lunedì, in vista della gara di mercoledì contro Scandicci e della successiva trasferta a Brescia, dove ci attende uno degli scontri diretti in programma nel prossimo mese. Sono convinto che la squadra saprà reagire e farsi trovare pronta per questo periodo impegnativo. Analizzeremo subito ciò che non ha funzionato, per poi ripartire con entusiasmo e determinazione, affrontando al meglio le sfide che ci aspettano ».

Nanami Seki (Laica Cioccolato Uyba)- « Quella contro San Giovanni era una partita molto importante, sono contenta per la vittoria. Ci siamo allenate molto questa settimana e il risultato della gara è la giusta ricompensa al nostro lavoro ».

Il tabellino

OMAG CONSOLINI VOLLEY 1907 - LAICA CIOCCOLATO UYBA 1-3 (23-25 25-18 22-25 19-25) –

OMAG CONSOLINI VOLLEY 1907: Rivero 21, Jehlarova 7, Morello, Bracchi 19, Wilson 4, Adelusi 3, Panetoni (L), Nardo 2, Eroktay 2, Brandi 2, Bagnoli, Giuliani. Non entrate: Scialanca (L). All. Bellano.

LAICA CIOCCOLATO UYBA: Munarini 11, Seki 1, Grozer 19, Torcolacci 17, Wada 15, Battista 13, Pelloni (L), Otomo 1, Spaziano, Parlangeli, Monaco, Malual. Non entrate: Martinez Vela, Marchesini. All. Barbolini.

ARBITRI: Armandola, Chiriatti.

Durata set: 28', 25', 28', 25'; Tot: 106'.

BATTUTE: Omag Consolini Volley 1907 7 ace, 9 err; Laica Cioccolato Uyba 5 ace, 16 err.

ATTACCHI: Omag Consolini Volley 1907 46 vinc, 7 err; Laica Cioccolato Uyba 60 vinc, 11 err.

MURI: Omag Consolini Volley 1907 7 vinc; Laica Cioccolato Uyba 12 vinc.

MVP: Nanami Seki ( Laica Cioccolato Uyba)

Spettatori: 742

Granda Volley Cuneo - Igor Gorgonzola Novara

Sotto di un set, in rimonta nel secondo e tre punti più che preziosi. La Igor Volley fa suo il primo derby regionale e batte Cuneo 1-3 (25-21; 22-25; 18-25; 22-25). Una super Tatiana Tolok, autrice di 31 punti, è l’mvp della sfida.

Cuneo scende in campo con Grafort opposta a Signorile, Baka e Pucelj come coppia di schiacciatrici, Ferrarini e Koulisiani al centro e Bonafede libero. Dall’altra parte della rete Novara si presenta con la diagonale Cambi-Grobelna, coppia al centro con Bartolini e Bonifacio, Alsmeier e Tolok in banda e Moro libero.

Match che comincia in salita per le ragazze di coach Barbolini che si vedono nel corso di tutta la durata del primo set a dover rincorrere le padrone di casa che partono subito forte e cambiano mai “strada”, con un gioco diversificato ed efficace e chiudono il primo parziale 25-21.

Il secondo set vede due cambiamenti nella formazione di Barbolini che sceglie di ripartire con Herbots e Squarcini al posto di Alsmeier e Bartolini. Parziale che inizialmente sembra muoversi seguendo la medesima inerzia del set precedente con Cuneo che riparte forte ma le zanzare reagiscono e raggiungono la parità a quota 17 pari. Da questo momento le novaresi cambiano marcia e trascinate da Tolok chiudono il secondo set 22-25.

Terzo parziale equilibrato fino a metà set, ma un primo tempo di Squarcini per il 15-16 segna il cambiamento dell’inerzia del set che vede le zanzare prendere il largo. In questo parziale ancora protagonista Tolok autrice di due attacchi punto consecutivi ed un muro punto che porta la Igor Volley al primo set point; parziale che viene chiuso da un errore in battuta di Cuneo: 18-25.

Quarto set che vede subito la Igor a segno con un primo tempo di Bonifacio seguito da un attacco di Tolok vincente. Cuneo reagisce e risponde con un’ottima Grafort che porta la sua formazione a tre lunghezze di distanza dalle ragazze di coach Barbolini. Poi un mani out di Herbots per l’8-6 e un super muro di Squarcini riporta la parità. Segue ancora un monster block di Bonifacio che porta al +2 la Igor sull’11-13. Cuneo non si arrende e raggiunge la parità sul 17 pari. Tolok chiude un mega rally che vale il sorpasso Igor sul 18-19. Due grandi giocate delle centrali azzurre, Squarcini con un muro e Bonifacio, regalano il match point 21-24. Ci pensa Tolok a chiudere per il 22-25.

I protagonisti

Noemi Signorile (Granda Volley Cuneo)- « Credo che sia una bella scossa, dopo la brutta partita di Macerata. Abbiamo tenuto testa a una corazzata come Novara, magari commettendo qualche errore di troppo, ma non è mai facile contro una squadra del genere. Loro combattono per qualcosa di importante, noi abbiamo creduto al quinto set, ma poi sono state più brave loro. Sicuramente la partita ci dà segnali positivi, soprattutto se giochiamo con questa convinzione e attenzione. Ora la sfida contro Bergamo sarà molto importante ».

Ludovica Franzoso (Igor Gorgonzola Novara)- « Sono molto contenta della vittoria. Cerco sempre di dare il mio contributo quando necessario, oggi è servito e sono contentissima di quanto fatto ».

Il tabellino

GRANDA VOLLEY CUNEO - IGOR GORGONZOLA NOVARA 1-3 (25-21 22-25 18-25 22-25) –

GRANDA VOLLEY CUNEO: Baka 8, Ferrarini 13, Signorile, Pucelj 14, Koulisiani 14, Grafort 15, Bonafede (L), Cucu. Non entrate: Mcbride, Pasquino, Magnani, Tikhomirova, Guidi. All. Tisci.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Bartolini 1, Cambi 3, Tolok 31, Bonifacio 12, Grobelna 13, Alsmeier 1, Moro (L), Herbots 9, Squarcini 5, Franzoso, Perinelli, Carraro. Non entrate: Awoleye. All. Barbolini.

ARBITRI: Manzoni, Cavalieri.

Durata set: 26', 26', 24', 27'; Tot: 103'. MVP: Tolok.

BATTUTE: Granda Volley Cuneo 9 ace, 9 err; Igor Gorgonzola Novara 5 ace, 12 err.

ATTACCHI: Granda Volley Cuneo 47 vinc, 8 err; Igor Gorgonzola Novara 54 vinc, 8 err.

MURI: Granda Volley Cuneo 8 vinc; Igor Gorgonzola Novara 16 vinc.

MVP: Tatiana Tolok (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 1211

Banca Valsabbina Millenium Brescia - ChorusLife Volley Bergamo

Una vittoria di carattere, conquistata con la capacità di reagire. ChorusLife Volley Bergamo espugna il PalaGeorge di Montichiari, supera la Banca Valsabbina Millenium Brescia per 2-3 (25-21 21-25 17-25 25-17 8-15) e porta a casa due punti preziosi al termine di una battaglia durata 2 ore e 10 minuti.

Coach Solforati sceglie Bartolucci al palleggio incrociata a Mihaljevic, in posto 4 ci sono Novosel e Nardelli, al centro Markovic e Olivotto, con capitan Parrocchiale libero. Coach Cervellin risponde con Allaoui incrociata a Kipp, in posto 4 ci sono Pietrini e Strigot, al centro Meli e Van Avermaet, con Gelin libero.

Il derby lombardo si apre nel segno delle padrone di casa, che conquistano il primo set. ChorusLife Volley Bergamo trova però la reazione nel secondo parziale, riportando la sfida in equilibrio. La squadra di Marcello Cervellin torna a spingere nel terzo set, che si aggiudica con un netto 17-25, portandosi avanti 2-1.

La partita sembra indirizzata, ma Brescia non ci sta. Le padrone di casa alzano il livello del proprio gioco, approfittano di qualche difficoltà bergamasca e conquistano il quarto parziale 25-17, trascinando il derby al tie-break.

È proprio nel momento più delicato che ChorusLife Volley Bergamo tira fuori il meglio di sé. Nel quinto set le rossoblù partono fortissimo, volano sull’1-5 e poi sul 7-12, senza lasciare spazio alla rimonta avversaria. L’8-15 finale mette il sigillo su una vittoria che premia la capacità di reagire e ritrovare compattezza dopo aver subito il ritorno delle bresciane.

A guidare Bergamo è una straordinaria Kendall Kipp, premiata MVP, con 23 punti. Alle sue spalle Elena Pietrini firma 21 punti, impreziositi da 3 ace, mentre Lena Stigrot chiude a quota 14 e Denise Meli a 10.

I numeri confermano la qualità della prestazione rossoblù: 11 ace, 12 muri e 103 punti complessivi, contro i 96 di Brescia.

Un derby vinto con il cuore e con la testa. Perché la vera forza di questa Bergamo è anche saper reagire quando le avversarie provano a strapparle la partita. E a Montichiari, nel momento decisivo, le rossoblù hanno risposto da squadra.

I protagonisti

Matteo Solforati (Banca Valsabbina Millenium Brescia)- « Sicuramente è stata una partita dove le ragazze hanno dato il 110%. È logico che non riusciamo a tenere un ritmo così alto per tutta la gara. Ho un po’ di rammarico per il secondo parziale perché abbiamo avuto delle opportunità che non abbiamo sfruttato, ma la reazione del quarto parziale, dopo aver perso in quel modo il terzo, mi è piaciuta molto. È un punto d’oro, al di là della classifica, che dà molta carica alle ragazze ».

Il tabellino

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA - CHORUSLIFE VOLLEY BERGAMO 2-3 (25-21 21-25 17-25 25-17 8-15) –

BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Bartolucci 3, Nardelli 9, Olivotto 6, Mihaljevic 19, Novosel 16, Markovic 5, Parrocchiale (L), Veneva 7, Kavalenka 6, Modestino 4, Schillkowski. Non entrate: Bytsenko, Ruggieri. All. Solforati.

CHORUSLIFE VOLLEY BERGAMO: Allaoui 3, Pietrini 21, Meli 10, Kipp 23, Stigrot 14, Van Avermaet 9, Gelin (L), Babatunde 2, Carletti, Esposito, Bassi. Non entrate: Rocca, Battistoni, Agazzi. All. Cervellin.

ARBITRI: Marigliano, Giardini. Durata set: 26', 26', 24', 26', 16'; Tot: 118'. MVP: Kipp.

BATTUTE: Banca Valsabbina Millenium Brescia 5 ace, 6 err; ChorusLife Volley Bergamo 6 ace, 11 err.

ATTACCHI: Banca Valsabbina Millenium Brescia 60 vinc, 13 err; ChorusLife Volley Bergamo 64 vinc, 9 err.

MURI: Banca Valsabbina Millenium Brescia 10 vinc; ChorusLife Volley Bergamo 12 vinc.

MVP: Kendall Kipp (ChorusLife Volley Bergamo)

Spettatori: 1600

I RISULTATI

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-2 (20-25, 25-14, 29-27, 17-25, 15-11) Giocata ieri ;

Savino Del Bene Scandicci - Numia Vero Volley Milano 0-3 (21-25, 22-25, 17-25) Giocata ieri;

Omag Consolini Volley 1907 - Laica Cioccolato Uyba 1-3 (23-25, 25-18, 22-25, 19-25);

Banca Valsabbina Millenium Brescia - ChorusLife Volley Bergamo 2-3 (25-21, 21-25, 17-25, 25-17, 8-15);

Granda Volley Cuneo - Igor Gorgonzola Novara 1-3 (25-21, 22-25, 18-25, 22-25);

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Cbf Balducci Hr Macerata 3-0 (25-20, 25-22, 25-21);

Cda Volley Talmassons Fvg - Il Bisonte Firenze 3-0 (26-24, 25-20, 25-22) Giocata venerdì 6 novembre

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 21, Numia Vero Volley Milano 21, Reale Mutua Fenera Chieri '76 16, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 15, Savino Del Bene Scandicci 13, Igor Gorgonzola Novara 13, ChorusLife Volley Bergamo 12, Cda Volley Talmassons Fvg 9, Laica Cioccolato Uyba 7, Cbf Balducci Hr Macerata 6, Omag Consolini Volley 1907 4, Il Bisonte Firenze 4, Banca Valsabbina Millenium Brescia 3, Granda Volley Cuneo 3.Narconon Volley Melendugno 4, Cosedil F3 Motors Akademia Messina 3, Tenaglia Altino Avastese Volley 1.

IL PROSSIMO TURNO

Mercoledì: 11 novembre 2026, ore 20.00

Cbf Balducci Hr Macerata - Cda Volley Talmassons Fvg

Mercoledì: 11 novembre 2026, ore 20.30

Il Bisonte Firenze - Reale Mutua Fenera Chieri '76

Numia Vero Volley Milano - Banca Valsabbina Millenium Brescia

Laica Cioccolato Uyba - Megabox Ond. Savio Vallefoglia

Omag Consolini Volley 1907 - Savino Del Bene Scandicci

Igor Gorgonzola Novara - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano



Giovedì: 12 novembre 2026, ore 20.50

ChorusLife Volley Bergamo - Granda Volley Cuneo