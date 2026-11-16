In uscita il Calendario Perazza 2027:  protagoniste le ragazze di Conegliano

CONEGLIANO (TREVISO) -E' alle stampe il tradizionale Calendario Perazza, giunto alla suo decimo anno di pubblicazione, ideato e realizzato dall'omonima agenzia trevigiana. Il progetto, che anche quest'anno devolverà i proventi alla solidarietà, presenta quest'anno una importante novità una novità: ai campioni di Benetton Rugby, Nutribullet Treviso Basket e Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano si unisce per la prima volta Treviso FBC, che allarga ancora il ventaglio degli sport coinvolti.

Il tema del decennale è lo specchio: negli scatti gli atleti giocano con il proprio riflesso, in una suggestione che invita chi guarda a lasciarsi conquistare da prospettive e punti di vista sempre diversi. Non a caso, il titolo scelto per il concept di quest’anno è “Inside the mirror”, cioè “Dentro lo specchio”.

Gli atleti di Benetton Rugby si ritrovano circondati dai riflessi, come al centro di una mischia, oppure si confrontano a viso aperto con la propria immagine, anche quando dividono lo specchio con un compagno.

Per Nutribullet Treviso Basket il tema si gioca sulla prospettiva: gli specchi mostrano l’atleta di fronte, di profilo, di schiena, cogliendo pose ed espressioni che moltiplicano l’energia del gesto sportivo.

Gli scatti realizzati per Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano mettono in luce sfumature inedite negli atteggiamenti e nei volti, raccontando anche il lato più personale delle Pantere: quello che in campo spesso passa in secondo piano.

Lo specchio diventa uno scambio tra due dimensioni nei ritratti degli atleti di Treviso FBC, la new entry di questa edizione: dentro e fuori, davanti e dietro, con sguardi intensi che si incrociano tra l’atleta e il suo doppio.

Per il decennale, la platea dei beneficiari si allarga: il ricavato delle vendite, infatti, sarà devoluto al reparto di Pediatria dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso e allo IOV – Istituto Oncologico Veneto, con cui la collaborazione continua da diverse edizioni, ma anche ad ADVAR, AIL Treviso, AIDO provinciale di Treviso e LILT Giocare in Corsia.



L’iniziativa, come di consueto, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Treviso e quest’anno anche di Confindustria Veneto Est. A sostenerla, un gruppo solido e affiatato: il Consorzio di Tutela della DOC Prosecco come main sponsor, Volksbank come partner finanziario, DebbyLine come partner logistico per la consegna dei calendari, Imoco Group e L’Artegrafica come partner tecnici.

Le parole di Vittorio Pucella, Direttore dell’area Treviso e Pordenone di Volksbank

« Il decennale del Calendario Perazza testimonia come un progetto nato dalla solidarietà possa crescere nel tempo e coinvolgere una comunità sempre più ampia. Come Volksbank siamo felici di farne parte per il quarto anno consecutivo e di contribuire a un’iniziativa capace di unire sport, territorio e impegno sociale. Dietro questo impegno ci sono soprattutto i bambini che stanno affrontando la malattia e le loro famiglie: poter contribuire concretamente a dare loro un sostegno aumenta ancora di più il valore della partecipazione di tutti ».

Le parole Piero Garbellotto, Presidente di Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano

« Da dieci anni siamo coinvolti con entusiasmo in questo progetto benefico proposto dall’agenzia Perazza: la collaborazione prosegue con grande successo e il pubblico risponde sempre presente, sia a livello nazionale che internazionale. Le giocatrici si mettono alla prova e si divertono, il pubblico fa a gara per assicurarsi il calendario, ma soprattutto possiamo dare un aiuto concreto a chi soffre grazie alla vendita benefica: questo è l’aspetto più importante che ci porta a credere fermamente in questa iniziativa. Dieci anni sono un grande traguardo, complimenti a Riccardo Perazza e al suo team ».

Le parole di Antonio Pavanello, Presidente di Benetton Rugby

« Anche quest’anno abbiamo scelto di partecipare a Calendario Perazza, nell’edizione del decennale. Nel rugby nessuno avanza da solo, e lo stesso vale per un progetto come questo: ognuno fa la propria parte con impegno e spirito di squadra, e insieme si arriva lontano. Dieci edizioni sono un traguardo importante: siamo orgogliosi di festeggiarlo insieme a tutti coloro che hanno contribuito e continuano a contribuire a una causa così significativa ».

Le parole di Gabriele Maramieri, Executive Director Marketing & Operations di Nutribullet Treviso Basket

« Treviso Basket non è solo Serie A, ma è una piattaforma che nel DNA ha il valore del sostegno alla comunità che la circonda. Iniziative come quella del Calendario Perazza sono per noi un’ulteriore occasione per impegnarci in questa direzione e contribuire ad accrescere la responsabilità sociale nel nostro territorio ».

Le parole di Alessandro Botter, Presidente di Treviso FBC

« Essere anche noi al centro di un progetto ambizioso come Calendario Perazza è motivo di soddisfazione, soprattutto considerando il traguardo decennale raggiunto e il successo che l’iniziativa ha saputo conquistare nel corso del tempo. Il Treviso FBC ha sempre avuto un occhio di riguardo per tutte le iniziative solidali, a maggior ragione se queste si coniugano con la professionalità e con la capacità di generare un impatto positivo su territorio e comunità ».

Le parole di Luca Pavin, titolare dell’azienda di logistica integrata DebbyLine

« Il decennale di Calendario Perazza rappresenta un traguardo importante che testimonia la forza delle collaborazioni costruite nel tempo. Siamo lieti di affiancare anche quest’anno un’iniziativa capace di unire il mondo dello sport, delle imprese e del volontariato attorno a obiettivi concreti di solidarietà. Come partner logistico, mettiamo a disposizione la nostra esperienza per contribuire al successo di un progetto che continua a essere valore per il territorio ».