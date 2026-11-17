PADOVA - Seconda vittoria stagionale consecutiva per Padova, la prima davanti al pubblico della Kioene Arena. Nel recupero della quarta giornata Orioli e compagni hanno superato in tre set 3-0 (25-21, 25-23, 30-28), una Tinet Prata di Pordenone che ha comunque lottato strenuamente, soprattutto nel secondo e nel terzo set. La squadra di Cuttini, nella prima sfida della storia in Serie A tra le due società, ha conquistato tre punti pesantissimi che le consentono di allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Una partita sempre combattuta, in cui Padova ha saputo restare lucida nei momenti decisivi, fino al terzo set chiuso solo ai vantaggi dopo un finale al cardiopalma. Il premio di miglior giocatore è andato al palleggiatore Arshia Behnezhad, mentre è stata una serata speciale anche per Mattia Orioli, che con i tre muri messi a segno ha superato quota cento in carriera in Regular Season.

Padova parte con Behnezhad in regia e Golzadeh opposto, Orioli e Leo Lukas in banda, Truocchio e Pellacani al centro e D’Amico libero. Di Tommaso si affida ad Alberini in regia in diagonale a Klets. Marttila-Bergmann è la linea di posto 4, D’Heer e Larizza quella centrale con Toscani libero.

Il primo punto è bianconero, con un attacco di Orioli che passa in mezzo alle mani del muro, ma l’avvio resta equilibrato e Prata trova il primo break sul 2-3. Gli ospiti allungano grazie a un attacco molto efficace e a una buona continuità in difesa, e restano avanti di due punti per tutta la prima parte del set. Padova però, nonostante qualche difficoltà al servizio, rientra e pareggia con due muri consecutivi. La parte centrale del parziale resta combattuta, finché i bianconeri tornano avanti sul 18-17 e arrivano per primi a quota venti grazie a un ace di Orioli a fondo campo. Sul 22-17 coach Di Tommaso chiama il suo secondo time out, ma un ottimo mani fuori di Leo Lukas vale il 24-18 e Padova chiude 25-21.

Il secondo set comincia con un ace sul nastro di Orioli, ma i primi scambi sono lunghi e combattuti, con entrambe le squadre che non vogliono lasciar cadere il pallone. Padova mantiene il vantaggio nella parte centrale del set, Prata però resta attaccata e pareggia sul 17-17, costringendo Cuttini al primo time out. La pausa rimette in campo i bianconeri con la giusta mentalità e Padova torna subito avanti di due punti. Nel finale Golzadeh firma il 23° e il 24° punto e il parziale si chiude 25-23.

Il terzo set riparte con la stessa formazione e questa volta Padova scappa via presto. Un ace corto di Leo Lukas vale il 7-4 e i bianconeri sembrano aver trovato il loro ritmo. Prata prova a non lasciarli andare, ma Padova mantiene il margine per tutta la parte centrale del set. Sul 21-16 Di Tommaso ferma il gioco e i suoi rispondono con un break fino al 21-18, così tocca a Cuttini chiamare tempo. Prata però rientra e pareggia sul 21-21. Un ace di Golzadeh vale il 23° punto, ma la partita si decide solo ai vantaggi, in un finale al cardiopalma che Padova chiude 30-28.

Muro e ricezione sono stati la chiave per frenare l’arma principale degli ospiti, come racconta coach Cuttini.

I protagonisti-

Mattia Orioli (Pallavolo Padova)- « La vittoria di domenica scorsa a Cisterna ci ha aiutato. Tre punti importanti a Cisterna e tre punti importanti oggi, era quello che volevamo. Se giochiamo così ci divertiamo e abbiamo il sorriso, ed è quello che conta. Sapevamo della loro forza e dei loro punti forti, tra cui l’opposto che stava facendo benissimo. Abbiamo provato a contenerlo e abbiamo fatto meglio noi. Nell’ultimo set eravamo sopra e ci siamo fatti un po’ riprendere, ma siamo stati bravissimi a portarla a casa e siamo molto contenti ».

Il tabellino

PALLAVOLO PADOVA – TINET PRATA DI PORDENONE 3-0 (25-21, 25-23, 30-28) –

PALLAVOLO PADOVA: Behnezhad 2, Orioli 13, Pellacani 5, Golzadeh 14, Leodolter 14, Truocchio 4, Uliana (L), D’Amico (L). N.E. Bristot, Ruzza, Rinaldi, Kunstmann, Bergamasco, Mills. All. Cuttini.

TINET PRATA DI PORDENONE: Alberini 1, Bergmann 10, Larizza 4, Klets 18, Marttila 6, D’Heer 4, Katalan 2, Pol 0, Marsili 0, Toscani (L), Terpin 6. N.E. Frassanella Midolo, Guadagnini, Umek. All. Di Tommaso.

ARBITRI: Goitre, Cerra, Nava.

Durata set: 26′, 31′, 36′; tot: 93′.

MVP: Arshia Behnezhad (Pallavolo Padova)