Dopo la prima esperienza milanese, Boldini ha indossato le maglie di Brescia e Busto Arsizio, squadra nella quale è rimasta per tre stagioni, diventandone anche capitana. Ora, dopo aver iniziato l’attuale annata sportiva giocando per Il Bisonte Firenze, è pronta ad intraprendere questa nuova avventura a Milano.

Le parole di Jennifer Boldini

« Ci tengo innanzitutto a ringraziare la società per questa opportunità e per la fiducia che ha riposto in me. Milano è un posto a cui mi legano tanti bei ricordi e sono felice di tornare in un ambiente che conosco bene. Sarà un piacere ritrovare, in campo e sugli spalti, tante persone con cui negli anni ho costruito un legame speciale. Arrivo con tanta voglia di lavorare e la determinazione di dare il mio contributo, mettendomi a disposizione della squadra e dello staff ».