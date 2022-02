VNL 2022: reso noto il calendario

Per le azzurre di Mazzanti esordo ad Ankara contro le padrone di casa della Turchia (31 maggio ore 17.30). Per la nazionale di De Giorgi 'prima' l’8 giugno ad Ottawa, in Canada contro la Francia

22 . 02 . 2022 17:40 3 min VNLFIVB

ROMA-La FIVB ha reso noto il calendario e gli orari delle partite della prossima Volleyball Nations League 2022.

La nazionale femminile di Mazzanti, Campione d’Europa in carica, esordirà ad Ankara, contro le padrone di casa della Turchia (31 maggio ore 17.30). Per la maschile di De Giorgi 'prima' l’8 giugno ad Ottawa, in Canada contro la Francia. IL CALENDARIO DELLE AZZURRE (orari di gioco italiani)- Week 1 (Ankara, Turchia)

31 maggio: Turchia-Italia ore 17.30

2 giugno: Belgio-Italia ore 18

3 giugno: Olanda-Italia ore 16

4 giugno: Cina-Italia ore 15 Week 2 (Brasilia, Brasile)

15 giugno: Serbia-Italia ore 2

16 giugno: Italia-Repubblica Dominicana ore 23

17 giugno: Germania-Italia ore 20

18 giugno: Italia-Brasile ore 20 Week 3 (Ufa, Russia)

28 giugno: Italia-Polonia ore 17

1° luglio: Thailandia-Italia ore 9

2 luglio: Italia-Russia ore 17

3 luglio: Italia-Corea del Sud ore 13 Quarti di finale

13-14 luglio Semifinali

16 luglio Finali

17 luglio IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI (orari di gioco italiani)- Week 1 (Ottawa, Canada)

8 giugno: Francia-Italia ore 01.30

9 giugno: Polonia-Italia ore 01.30

11 giugno: Canada-Italia ore 01.00

12 giugno: Argentina-Italia ore 20 Week 2 (Quezon City, Filippine)

22 giugno: Germania-Italia ore 13

24 giugno: Giappone-Italia ore 13

25 giugno: Italia-Slovenia ore 13

26 giugno: Italia-Russia ore 13 Week 3 (Kemerovo, Russia)

5 luglio: Bulgaria-Italia ore 11

8 luglio: Italia-Serbia ore 7.00

9 luglio: Italia-Iran ore 7.00

10 luglio: Italia-Olanda ore 11 Quarti di finale

20-21 luglio Semifinali

23 luglio Finali

