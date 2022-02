La Russia non potrà ospitare il Mondiale Maschile

La FIVB, a seguito dell'invasione in Ucraina, ha deciso di cancellare l'appuntamento in programma dal 26 agosto all’11 settembre. Non è ancora noto se l'evento sarà sportato in altra sede

28 . 02 . 2022 18:27 Mondiali MaschiliFIVB

ROMA- La FIVB, raccogliendo le pressioni arrivate da più parti, ha deciso di cancellare il Campionato del Mondo 2002 in programma in Russia dal 26 agosto all’11 settembre. Si sta valutando la possibilità di spostare l'evento in altra sede. Da non perdere Tutte le news di Nazionali

