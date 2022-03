L'Under 18 il 14 e 15 marzo in raduno al Centro Pavesi

MILANO-Si raduna al Centro Pavesi la nazionale Under 18 Maschile di Zanin che sosterrà uno stage presso il Centro Federale Pavesi di Milano il 14 e 15 marzo. Gli azzurrini lavoreranno in preparazione in vista del torneo di qualificazione (21-24 aprile) ai Campionati Europei di categoria che si terranno dal 9 al 17 luglio 2022 a Tbilisi, in Georgia.