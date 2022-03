L' Under 19 di Mencarelli in preparazione a Milano

MILANO-Marco Mencarelli ha convocato 18 giocatrici della nazionale Under 19 per uno stage che si terrà al Centro Pavesi di Milano dal 29 marzo al 3 aprile in vista del Torneo di Qualificazione al Campionato Europeo di categoria in programma a Siderno (RC) dall’8 al 10 aprile . Al termine dello stage, dunque, le dodici atlete selezionate per il torneo si ritroveranno dal 4 aprile a Siderno dove proseguiranno l’attività di collegiale.